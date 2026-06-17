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Португалия — ДР Конго, чемпионат мира по футболу 2026, 17 июня 2026: состав Португалии на ЧМ, тактика Мартинеса, прогноз, разбор

Сборная Португалии не выиграет ЧМ, пока на поле есть Роналду. Он всё портит
Александр Симбирский
Криштиану Роналду портит игру сборной Португалии
Комментарии
Страдает сильнейшее в истории страны поколение футболистов. Лига наций — вот максимум.

Сборная ДР Конго – неплохой соперник для разгона. Португальцы – одни из главных претендентов на золотые медали ЧМ-2026. У них действительно мощный потенциал – топовые исполнители во всех линиях, опытные игроки, высочайший уровень техники и креатива.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главная дилемма для Роберто Мартинеса – как минимизировать риски от стабильного использования 41-летнего Криштиану Роналду. Бывший тренер сборной Бельгии в последние годы успешно решал этот ребус. Но получится ли это сделать на крупном турнире?

Сборная Португалии — Футбол Подробнее

Вратарь и оборона – техничные центрдефы и монструозный Нуну Мендеш слева

Диогу Кошта из «Порту» уже давно застолбил за собой пост №1 – на кураже превращается в гениального вратаря. Ошибки есть, однако с годами их количество уменьшается. Важнейший человек для серий пенальти. В финале Лиги наций – 2025 отбил удар Альваро Мораты и принёс команде титул.

Связку в центре составят Рубен Диаш из «Манчестер Сити» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга» – атлетичные и техничные ребята. Умеют бороться, читают эпизоды и снабжают партнёров передачами. Ближайшие резервисты – универсал Ренату Вейга из «Вильярреала» и Томаш Араужу из «Бенфики».

Диогу Кошта и Рубен Диаш

Диогу Кошта и Рубен Диаш

Фото: Anna Klepaczko/ZUMA/ТАСС

На левом краю царит Нуну Мендеш из «ПСЖ» – наконец-то поборол перманентные болячки и превратился в двукратного победителя ЛЧ. Способен уничтожить любого оппонента. При этом регулярно поддерживает атаки. Есть фирменный приём – врывается через полуфланг и разрывает чужую штрафную.

Справа ожидается Жоау Канселу из «Барселоны», который когда-то был любимым защитником Пепа Гвардиолы. На подмене есть Диогу Дало из «МЮ» – один из самых загадочных фулбеков современности (чередует шедевральные действия с откровенно странными). Он универсален – в последнем товарищеском матче с Нигерией бегал на левом фланге. Также доступен 32-летний Нелсон Семеду.

Жоау Канселу Подробнее

Центр поля – чемпионы из «ПСЖ» и манчестерский отряд

Наверное, самое сильное звено сборной Португалии. В опорной зоне Мартинес логично рассчитывает на сыгранную связку из «ПСЖ» – Жоау Невеш и Витинья второй год выжигают поля в Париже.

Главным созидателем будет Бруну Фернандеш – новый рекордсмен АПЛ по количеству голевых передач за сезон (21). Провёл абсолютно гениальный год в «МЮ» – сначала страдал при Рубене Амориме, но потом расцвёл при Майкле Кэррике. Получил звание лучшего футболиста сезона. Дублёр Фернандеша – Франсишку Тринкау из «Спортинга».

Бруну Фернандеш в сборной Португалии

Бруну Фернандеш в сборной Португалии

Фото: Sipa USA/ТАСС

Ещё есть Бернарду Силва – универсальный исполнитель, который может закрыть любые позиции: от «восьмёрки» до фланга атаки. Работоспособен и важен с ментальной точки зрения. В заявку попал Рубен Невеш из «Аль-Хиляля» – ему всего 29, в Саудовской Аравии не до конца растерял лучшие качества (пас и чувство ритма).

Интересная опция – Матеус Нунес из «Ман Сити». Прошёл через португальскую колонию в «Вулверхэмптоне» как центральный хавбек, но у Гвардиолы превратился в правого защитника. Испанский тренер публично говорил, что Нунесу не хватает игрового интеллекта для качественных выступлений в центре поля.

Матеус Нунес Подробнее

Атака – Роналду и обслуживающий персонал

Собственно, наличие Жоау Феликса в итоговой заявке многое говорит о «теневом кризисе» атакующих исполнителей в португальском футболе. Хотя на бумаге всё здорово. Умнейший и скоростной Педру Нету закроет левый фланг. Для обыгрышей один в один есть Рафаэл Леау.

С правым флангом уже интереснее. Читается выход Бернарду Силвы. Есть опция помоложе – Шику Консейсау из «Ювентуса» (любит дриблинг на ограниченном пространстве).

А вот в центре нападения у Роналду из конкурентов присутствует только Гонсалу Рамуш, полирующий лавку в «ПСЖ». На ЧМ-2022 он отметился хет-триком в матче со Швейцарией (6:1). Однако Криштиану быстро поставил молодого выскочку на место и вытеснил его из старта.

Когда ждать встречу Месси и Роналду?
Когда Роналду и Месси могут встретиться на ЧМ-2026? Все расклады — есть шанс и на финал!
Когда Роналду и Месси могут встретиться на ЧМ-2026? Все расклады — есть шанс и на финал!

В 2025 году Роналду заткнул рты хейтерам – забил Дании, Германии и Испании в решающем этапе Лиги наций. Поднял трофей над головой. А потом наколотил ещё пять голов в пяти матчах отбора.

Не так давно Криштиану наконец-то завоевал трофей с «Аль-Насром». Буря движется на США – легендарный ветеран заряжен на, возможно, свой последний крупный турнир.

Криштиану Роналду Подробнее

Для обложек и трафика всё это выглядит потрясающе. Но неужели сборная Португалии повторит историю с Евро-2024? На групповом этапе португальцы размололи Чехию (2:1) и Турцию (3:0), отдохнули в матче с Грузией (0:2), а потом устроили две «сварки» подряд – со Словенией (прошли по пенальти, а ещё Роналду в овертайме не пробил с «точки» Яна Облака) и Францией (не прошли по пенальти).

Криштиану всё ещё элитно завершает моменты, однако излишний фокус португальцев на поиске эпизодов для своего лидера неизбежно бьёт по общему балансу. И ладно бы Роналду согласился на роль «дядьки», который со скамейки наблюдает за потугами молодых, а потом выходит в конце и показывает, как надо делать. Но он хочет игру в старте. Роналду – центр проекта. За его фигурой растворяются многомиллионные победители ЛЧ и рекордсмены чемпионата Англии.

СОСТАВ ПОРТУГАЛИИ НА ЧМ-2026

СОСТАВ ПОРТУГАЛИИ НА ЧМ-2026

Фото: «Чемпионат»

Мимо заявки

Главный вопрос: почему в составе нет Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма»? Да, команда отправилась в Чемпионшип, но португальский центрхав уже заслужил трансфер в какой-нибудь крепкий клуб.

Также дома остался Жоау Пальинья – Мартинес отказался от одного из лучших разрушителей в пользу более динамичных и техничных полузащитников. На ЧМ не поехали также центрдеф Антониу Силва (на Евро-2024 отметился «привозами» в матче с грузинами) и атакующий полузащитник Педру Гонсалвеш.

Прогноз на ЧМ

Роналду вслед за Казахстаном покорит и Узбекистан. А потом сборная Португалии отлетит в четвертьфинале.

С кем и когда сыграет Португалия? Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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