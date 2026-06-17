Сборная Португалии не выиграет ЧМ, пока на поле есть Роналду. Он всё портит

Сборная ДР Конго – неплохой соперник для разгона. Португальцы – одни из главных претендентов на золотые медали ЧМ-2026. У них действительно мощный потенциал – топовые исполнители во всех линиях, опытные игроки, высочайший уровень техники и креатива.

Главная дилемма для Роберто Мартинеса – как минимизировать риски от стабильного использования 41-летнего Криштиану Роналду. Бывший тренер сборной Бельгии в последние годы успешно решал этот ребус. Но получится ли это сделать на крупном турнире?

Вратарь и оборона – техничные центрдефы и монструозный Нуну Мендеш слева

Диогу Кошта из «Порту» уже давно застолбил за собой пост №1 – на кураже превращается в гениального вратаря. Ошибки есть, однако с годами их количество уменьшается. Важнейший человек для серий пенальти. В финале Лиги наций – 2025 отбил удар Альваро Мораты и принёс команде титул.

Связку в центре составят Рубен Диаш из «Манчестер Сити» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга» – атлетичные и техничные ребята. Умеют бороться, читают эпизоды и снабжают партнёров передачами. Ближайшие резервисты – универсал Ренату Вейга из «Вильярреала» и Томаш Араужу из «Бенфики».

Диогу Кошта и Рубен Диаш Фото: Anna Klepaczko/ZUMA/ТАСС

На левом краю царит Нуну Мендеш из «ПСЖ» – наконец-то поборол перманентные болячки и превратился в двукратного победителя ЛЧ. Способен уничтожить любого оппонента. При этом регулярно поддерживает атаки. Есть фирменный приём – врывается через полуфланг и разрывает чужую штрафную.

Справа ожидается Жоау Канселу из «Барселоны», который когда-то был любимым защитником Пепа Гвардиолы. На подмене есть Диогу Дало из «МЮ» – один из самых загадочных фулбеков современности (чередует шедевральные действия с откровенно странными). Он универсален – в последнем товарищеском матче с Нигерией бегал на левом фланге. Также доступен 32-летний Нелсон Семеду.

Центр поля – чемпионы из «ПСЖ» и манчестерский отряд

Наверное, самое сильное звено сборной Португалии. В опорной зоне Мартинес логично рассчитывает на сыгранную связку из «ПСЖ» – Жоау Невеш и Витинья второй год выжигают поля в Париже.

Главным созидателем будет Бруну Фернандеш – новый рекордсмен АПЛ по количеству голевых передач за сезон (21). Провёл абсолютно гениальный год в «МЮ» – сначала страдал при Рубене Амориме, но потом расцвёл при Майкле Кэррике. Получил звание лучшего футболиста сезона. Дублёр Фернандеша – Франсишку Тринкау из «Спортинга».

Бруну Фернандеш в сборной Португалии Фото: Sipa USA/ТАСС

Ещё есть Бернарду Силва – универсальный исполнитель, который может закрыть любые позиции: от «восьмёрки» до фланга атаки. Работоспособен и важен с ментальной точки зрения. В заявку попал Рубен Невеш из «Аль-Хиляля» – ему всего 29, в Саудовской Аравии не до конца растерял лучшие качества (пас и чувство ритма).

Интересная опция – Матеус Нунес из «Ман Сити». Прошёл через португальскую колонию в «Вулверхэмптоне» как центральный хавбек, но у Гвардиолы превратился в правого защитника. Испанский тренер публично говорил, что Нунесу не хватает игрового интеллекта для качественных выступлений в центре поля.

Атака – Роналду и обслуживающий персонал

Собственно, наличие Жоау Феликса в итоговой заявке многое говорит о «теневом кризисе» атакующих исполнителей в португальском футболе. Хотя на бумаге всё здорово. Умнейший и скоростной Педру Нету закроет левый фланг. Для обыгрышей один в один есть Рафаэл Леау.

С правым флангом уже интереснее. Читается выход Бернарду Силвы. Есть опция помоложе – Шику Консейсау из «Ювентуса» (любит дриблинг на ограниченном пространстве).

А вот в центре нападения у Роналду из конкурентов присутствует только Гонсалу Рамуш, полирующий лавку в «ПСЖ». На ЧМ-2022 он отметился хет-триком в матче со Швейцарией (6:1). Однако Криштиану быстро поставил молодого выскочку на место и вытеснил его из старта.

В 2025 году Роналду заткнул рты хейтерам – забил Дании, Германии и Испании в решающем этапе Лиги наций. Поднял трофей над головой. А потом наколотил ещё пять голов в пяти матчах отбора.

Не так давно Криштиану наконец-то завоевал трофей с «Аль-Насром». Буря движется на США – легендарный ветеран заряжен на, возможно, свой последний крупный турнир.

Для обложек и трафика всё это выглядит потрясающе. Но неужели сборная Португалии повторит историю с Евро-2024? На групповом этапе португальцы размололи Чехию (2:1) и Турцию (3:0), отдохнули в матче с Грузией (0:2), а потом устроили две «сварки» подряд – со Словенией (прошли по пенальти, а ещё Роналду в овертайме не пробил с «точки» Яна Облака) и Францией (не прошли по пенальти).

Криштиану всё ещё элитно завершает моменты, однако излишний фокус португальцев на поиске эпизодов для своего лидера неизбежно бьёт по общему балансу. И ладно бы Роналду согласился на роль «дядьки», который со скамейки наблюдает за потугами молодых, а потом выходит в конце и показывает, как надо делать. Но он хочет игру в старте. Роналду – центр проекта. За его фигурой растворяются многомиллионные победители ЛЧ и рекордсмены чемпионата Англии.

СОСТАВ ПОРТУГАЛИИ НА ЧМ-2026 Фото: «Чемпионат»

Мимо заявки

Главный вопрос: почему в составе нет Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма»? Да, команда отправилась в Чемпионшип, но португальский центрхав уже заслужил трансфер в какой-нибудь крепкий клуб.

Также дома остался Жоау Пальинья – Мартинес отказался от одного из лучших разрушителей в пользу более динамичных и техничных полузащитников. На ЧМ не поехали также центрдеф Антониу Силва (на Евро-2024 отметился «привозами» в матче с грузинами) и атакующий полузащитник Педру Гонсалвеш.

Прогноз на ЧМ

Роналду вслед за Казахстаном покорит и Узбекистан. А потом сборная Португалии отлетит в четвертьфинале.