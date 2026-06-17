«Америка уже у ног Месси». Мировые СМИ поражены хет-триком Лео на ЧМ-2026!

Действующие чемпионы мира звонко стартовали на турнире в Северной Америке. Лионель Месси не просто сделал хет-трик (первый в карьере на ЧМ), а догнал Мирослава Клозе в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира (у них по 16 голов). После матча с Алжиром мировые СМИ отзывались об игре ветерана в восторженных тонах.

Ole (Аргентина): «Шоу Месси с тремя голами и рекордом чемпионатов мира»

— Чего мы только ни слышали о Месси за последнее время. Его называли старым футболистом, который играет в далеко не самой сильной лиге. Кто-то отмечал, что Лео не бегает так, как раньше. Другие говорили, что Месси не способен побеждать в единоборствах, что он играет только на своей репутации и не даёт возможности для обновления. А теперь тон высказываний наверняка будет другим. Добро пожаловать обратно, эксперты-скептики. Пусть ваши голоса лопнут от восторга. Время течёт, игроки приходят и уходят, а Месси остаётся. Вот настоящий чемпион.

Лео порадовал тысячи аргентинцев на стадионе и миллионы зрителей у экранов. Он дал понять всему миру, что отобрать корону будет непросто. Ни у него самого, ни у команды. Месси не только догнал Клозе в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ, но и показал всем остальным сборным турнира, что сохранил голод до побед.

Ole (Аргентина): «7305 дней Месси на чемпионатах мира и историческая дата: пусть это танго никогда не закончится»

— 16 июня навсегда войдёт в историю аргентинского футбола. Эта дата запомнится тем, что некий Лионель Андрес Месси Куччиттини решил её увековечить. В 2006 году он оформил дебютный гол на чемпионатах мира, а 20 лет спустя снова отметил эту дату в календаре. Он сделал это так, будто 20 лет не 7305 дней, 1043 недели и 240 месяцев. Теперь он делит первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира. Гениальный. Великий. Легендарный. Незабываемый.

В Аргентине сменилось пять президентов, а страна пережила бесчисленные деволюции. Однако этот парень остаётся на вершине. Это по-прежнему лучший футболист в мире, даже когда ему почти стукнуло 39. Некоторые думали, что время Месси прошло. Но он ещё раз доказал, насколько важен для нынешней сборной Аргентины. Лео стал первым футболистом, который сыграл на шести чемпионатах мира.

Когда давление было велико, он всё исправил. Воспользовался пасом от Де Пауля (как же он великолепно играет за сборную!), нажал на кнопку на джойстике и вспомнил молодость. Обыграл соперника, нанёс мощный удар и привёл в восторг 50 тысяч аргентинцев на трибунах. Месси не разочаровал жену и детей, которые следили за матчем со стадиона. Он никогда не разочаровывал аргентинцев с того момента, когда отказал сборной Испании. Этот сверхчеловек забил трижды благодаря своему огромному таланту.

Наверное, перед матчем кто-то шепнул Месси, что Мбаппе превзошёл его по голам на чемпионатах мира. Лео ясно дал понять, что король только он один. Ты забил два — я забью три. Пусть это танго звучит вечно, Лео.

TyC Sports (Аргентина): «Месси говорил, что с него хватит: это совсем не так»

— Время идёт, а Месси делает то же самое. Неважно, 18 ему или 39. 20 лет назад Скалони был в одной команде с Лео, а теперь у него другая роль. С момента ЧМ-2006 некоторые члены сборной Аргентины стали комментаторами, другие — спортивными директорами или тренерами. Многие считают, что Месси уже не тот. А он забил трижды на чемпионате мира почти в 39 лет.

Лео несколько раз говорил, что не поедет на ЧМ-2026. Он уехал в менее требовательную лигу по личным причинам, и кто его осудит? Но Месси не остановился. Он снова надел футболку сборной. Нынешняя Аргентина вооружена духом соперничества, у неё есть этот ген. Однако в основе всего лежит то, что двигатель по-прежнему работает. И Месси не только работает, но и улыбается. Он очень хорошо сыграл под давлением. Теперь он стал более свободным и превратился в настоящего зверя.

Marca (Испания): «Исторический хет-трик Месси, который заставил Аргентину мечтать о втором подряд титуле»

— Раз, два, три. Месси успокоил тех, кто по наивности всё ещё сомневался (а таких было много) в его способностях. Вероятно, они не видели матчей аргентинца в МЛС. Лео подарил ещё один исторический день для футбола — догнал Миро Клозе в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ. Те, кто совершал «грех», ставя Аргентину во второй ряд фаворитов, теперь воспримут эту команду всерьёз. У неё есть Месси, но не только он. Команда выглядит так, словно может выиграть чемпионат мира во второй раз подряд.

У Аргентины солидный стартовый состав. Возможно, не хватает только звёздных фланговых защитников. Команда уверена в себе и полна решимости следовать за лидером. Месси забил спустя 20 лет после дебюта на чемпионате мира. Живая легенда футбола. Бог. Посмотрим, кто остановит этого «чужака», господа.

L’Equipe (Франция): «Один, два, три. Да здравствует Лео Месси!»

— Аргентина стартовала с победы благодаря историческому перформансу Месси. Многократный обладатель «Золотого мяча» догнал Клозе по количеству голов в истории чемпионатов мира. Действующие победители турнира пережили несколько неприятных моментов, однако одержали победу. Благодаря кому? Месси! Да, он много ходил по полю, но в моменты атак его рывки и скорость были на приличном уровне. А с мячом Месси всегда остаётся Месси.

Gazzetta dello Sport (Италия): «Месси вошёл в историю! Сделал хет-трик в матче с Алжиром и догнал Клозе»

— Блоха (прозвище Месси. — Прим. «Чемпионата») устроил шоу в Канзас-Сити в 200-м матче за сборную Аргентины. Нет слов — только эмоции. Месси хватает жезл и энергично размахивает им перед своими подданными. Америка уже у ног низкорослого великого пророка. Он напомнил конкурентам, кому принадлежит титул чемпионов мира. И отобрать его у Аргентины будет очень сложно.

Мбаппе забил дважды, Месси ответил тремя голами. Инфантино улыбается и аплодирует, предвкушая противостояние, что было в финале ЧМ-2022. Судя по тому, что мы видели в Канзас-Сити, возраст — истина, которую ещё можно обмануть. Марадона по-прежнему жив в памяти и сердце каждого аргентинца. Но Лео заглушил мелодраму прошлого, которое уже никто не вернёт. Конечно, нужно благодарить и вратаря сборной Алжира Зидана. Однако ошибка всегда входит в часть пакета, включающего талант.

BBC Sport (Великобритания): «Невероятный Месси творит историю, демонстрируя мастер-класс на все времена»

— Это был день для самых громких имён в футболе. Но даже среди такого количества звёзд Лионель Месси всё равно оказался на первом плане. Спустя некоторое время после дублей Мбаппе и Холанда нас ждал не второстепенный номер. Это было главное шоу. Шоу имени Месси. Его первый хет-трик на чемпионатах мира, повторение рекорда Клозе и ещё одно напоминание, что он никуда не денется, несмотря на возраст.

Лео наслаждался моментом, пока тысячи аргентинцев скандировали его фамилию на стадионе. Даже для Месси это было особенное событие. Он покинул поле под аплодисменты. Для фанатов сборной Аргентины это больше чем просто футболист. «Герой, кумир, наш сын» — так они его называют. Даже квотербек «Канзас-Сити Чифс» (клуб по американскому футболу. — Прим. «Чемпионата») Патрик Махоумс, который обычно становится главной звездой этого стадиона, заворожённо наблюдал за магией Месси. Нестареющий аргентинец стоял выше всех.

Лионель Месси снова оказался в центре внимания Фото: Michael Steele/Getty Images

ESPN (США): «В день звёзд чемпионата мира Месси возвышается над Холандом и Мбаппе»

— День, когда суперзвёзды чемпионата мира по футболу вышли на поле, чтобы играть и забивать. Но Месси напомнил всем, что он по-прежнему лучший в истории. На мгновение показалось, что Мбаппе и Холанд дали понять — это будет их чемпионат мира. Они словно показали, что Месси и Роналду придётся лишь наблюдать за их доминированием в гонке за «Золотой бутсой».

Однако у Лео, которому на следующей неделе исполнится 39 лет, были другие планы. Он не только оформил первый хет-трик на этом чемпионате мира, но и стремительно поднялся в списке лучших бомбардиров всех времён. Это лишь вопрос времени, когда Месси займёт первое место, однако не стоит исключать возможность того, что Мбаппе сместит его с этой позиции до конца чемпионата мира.

Роналду, возможно, смотрел матч. Он понимает, что ему можно забыть о звании лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Сейчас у Криштиану всего восемь голов. Ему придётся наблюдать за тем, как соперник получает заслуженную похвалу. Месси — феномен. И даже Мбаппе, Холанд или Роналду не сравнятся с его блеском.