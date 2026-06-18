«Таких подарков, как Керимов, мне никто не делал!» Песьяков — о «Крыльях» и не только

Сергей Песьяков на прошлой неделе продлил контракт с «Крыльями Советов». Корреспондент «Чемпионата» встретился с опытным вратарём во время прохождения самарской командой УМО в Москве и расспросил о вариантах продолжения карьеры летом, интересе «Зенита», шансах «Спартака» на чемпионство и свадьбе Матвея Сафонова. Также Сергей вспомнил две крутые байки времён махачкалинского «Анжи».

— Ты недавно продлил контракт с «Крыльями». Как это происходило?

— Мы с клубом начали разговоры по контракту ещё зимой. Но там что-то пошло не так (смеётся). К концу сезона всё встало на свои места. Клуб сделал предложение, которое я с радостью принял.

— Что-то пошло не так — это про результаты команды или про что-то другое?

— Честно, не знаю. У меня разная информация. Но как будто бы сейчас она не имеет значения. Самое главное, что мы сошлись. И я этому очень рад.

— Появлялась информация, что тобой интересуется «Зенит» – для подписания в качестве третьего вратаря. Был ли реальный интерес?

— Вполне могу себе допустить. Слышал из одного источника, что такой интерес был. Сейчас, если можно так сказать, опытный третий вратарь — модная штука. «Краснодар» с Дюпиным, «Спартак» с Довбней, да и тот же «Зенит» с Михаилом Кержаковым. Но слухи слухами и остались.

— Ты бы согласился на роль третьего вратаря?

— Тяжело. Ещё хочется поиграть. Роль третьего? Шанс может появиться всегда. Помню, при Унаи Эмери я поехал на сборы четвёртым вратарём, а вернулся первым. И такое бывает. Шанс может представиться в любой момент. Надо быть готовым к нему и выполнять на все сто свою работу.

— В клубном видео «Крыльев» после продления контракта ты аккуратно ушёл от задач на новый сезон. Сейчас можешь прояснить, чего бы хотелось?

— Однозначного ответа на этот вопрос нет. Хотелось бы собраться, посмотреть, каким коллективом будем. Может, кто-то выпадет. Есть много ребят, которые ярко провели весну. Возможны ли потери… Кто-то придёт с бешеным предложением, и что мы будем делать? На вопрос о задачах логично будет ответить через месяц. Может, будет какое-то усиление — на него посмотрим. Мы можем проигрывать, как в Питере в первом матче Булатова, но от своей игры кайфовать. У нас получалось, нащупали её. Хочется просто играть в этот футбол.

— Какие у тебя были мысли, когда посыпались новости про отъезд Адиева в Казахстан?

— Насколько я знаю, Адиев предупреждал клуб и об этом говорил. Наверное, руководству клуба просто стало немножко страшно, или, может быть, они это расценили как некий… Хотя, опять же, он предупреждал их. На такие вещи очень тяжело отвечать. По итогу вопрос был почти урегулирован и его уволили (смеётся). Но, думаю, и Магомед Мусаевич в плюсе, и «Крылья». Самое главное, что разошлись, как мне кажется, на нормальной ноте.

— Многие сравнивают «Крылья» Булатова с «Крыльями» Осинькина. Уж очень похож игровой стиль.

— Реально так и есть: тренировочный процесс схож, есть много похожих вещей, базовых, что ли, — «три в три», «четыре в четыре», дыр-дырчики вот эти. Подбор игроков у «Крыльев» был. С Адиевым сами немножко отказались от этой игры. Было три-четыре тура, когда пытались играть в футбол и пропускали на третьей минуте. Это переворачивало игру. Мы от этого отошли и сбились на суперпростую, где-то прямолинейную, может быть. Сами виноваты в этой ситуации.

— Вы с женой были на свадьбе Матвея Сафонова. Как она прошла?

— Очень душевно и стильно. Приятно оказаться там! Единственное – начало было такое… В Москве 27°С — из тенёчка не очень хотелось выходить (смеётся). Несмотря на жару, а потом на ливень, всё прошло классно. Только положительные эмоции. Ребятам совет да любовь и счастья!

Песьяковы на свадьбе Сафоновых Фото: из личного архива семьи Песьяковых

— Ты с Сафоновым в каких отношениях?

— Какими-то супердрузьями я бы не назвал нас. Товарищи, может. Можем обменяться сообщениями спокойно. В сборной много времени вместе проводили: разговаривали, в карты могли поиграть. Сейчас постоянно болеем за Матвея. Он даже говорит, что нет-нет да и следит за нашим чемпионатом. Не забывает про нас!

— Изменился ли он за эти два года в Париже?

— Честно, я не заметил какой-то там вальяжности. Мне кажется, Мотя не из этих. Он наш, нормальный парень! Воспитанники краснодарской школы — ребята воспитанные. Галицкому спасибо, получается.

— Игроку сборной Катара, который забил гол и принёс команде ничью, подарят $ 3 млн и Rolls-Royce. Можешь вспомнить самые крутые премиальные в своей карьере?

— Я сразу могу вспомнить. Это было во времена «Анжи». Я был там в аренде полгода. Не знаю, могу ли рассказывать, но расскажу (улыбается). Мы играли со «Спартаком» — выиграли 2:1 на выезде. Я провёл хороший матч. Жена родила через два-три дня после матча. Хорошо, что не на стадионе. Там можно было, если честно (смеётся). Позвонил Сулейман Керимов и поздравил с победой и рождением дочери. И перевёл очень-очень крупную сумму на рождение дочки. Такой подарок от него был, в районе € 50 тыс., по-моему. Мне таких подарков никто никогда не дарил. Мы с женой всегда тепло вспоминаем то время и этот подарок (смеётся).

— Кристофер Самба рассказывал про премиальные в районе $ 100 тыс. за победу в матче еврокубков.

— У нас уже скромные премиальные были в то время. Видите как, я на оставшиеся сливки попал. Была очень смешная история. «Анжи» шёл в зоне вылета. У Эбесилио день рождения. Поздравляет генеральный директор — и дарит ему кружку и ручку с клубной эмблемой. Я переводчику говорю: «Скажи ему, что ещё полгода назад здесь Bugatti дарили на такие праздники» (смеётся).

— Он расстроился?

— Нет, просто посмеялись (улыбается).

— За чемпионатом мира следишь?

— Нет. Очень мало получается смотреть. Во-первых, неудобное время. А во-вторых, в отпуске хочется отдохнуть. Посмотрел только матч открытия и матч Нидерландов с Японией. Япошечки прям очень!

— «Спартак» выиграл Кубок, выдал хорошую в целом весну. Можно сказать, что он возвращается?

— Вчера уже разговаривали на эту тему. Каждый раз мы говорим про «Спартак», что это конкурент в борьбе за чемпионство. Хочется, чтобы они уже взяли на себя это лидерство.

— Но сейчас есть трофей.

— Мне кажется, что и перед Станковичем то же самое было.

— Но сейчас есть трофей.

— Да-да. Здесь можно не разговаривать — трофей говорит сам за себя. Это лучший показатель. Концовка хорошая и трофей. Как будто бы опять «Спартак» на вершине.

Сергей Песьяков в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Можешь сравнить игру команд Унаи Эмери и Хуана Карлоса Карседо?

— Тяжело. Я не внутри, не вижу тренировочный процесс. Вот тренировочный процесс достаточно хорошо помню. А игра… Можно готовить что-то одно, а футболисты на поле делают что-то другое (смеётся). Но я думаю, что какие-то схожести есть. Как у Осинькина и Булатова. Какая-то преемственность присутствует. Вещи работают. Необязательно изобретать велосипед.