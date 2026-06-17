В Узбекистан не верит собственный тренер. Но эта сборная готова удивить на ЧМ-2026

Узбекистан – дебютант чемпионатов мира и единственная команда из стран бывшего СССР на нынешнем турнире. Для многих наших болельщиков она займёт место России по принципу «сначала болею за этих, а потом – за Аргентину/Англию/Францию или другого фаворита». Только вот в чём загвоздка: рано эти парни выбывать из борьбы не планируют. Если вы, конечно, не слишком сильно прислушиваетесь к Фабио Каннаваро. Самое время познакомиться с его неоднозначной цитатой и сборной в целом, ведь у неё впереди матч с Колумбией. И заранее заводите будильник на 5:00 мск.

Уверенный выход на ЧМ и неоднозначная тренерская рокировка

Незадолго до старта ЧМ Каннаваро заявил: «Игроки должны понимать, что мы едем на чемпионат мира! Нужно получать на нём удовольствие. Ведь если мы поедем туда с давлением «нужно обязательно выиграть», то не сможем получить удовольствие. Мы должны показать людям, на что способны. Не хочу оказывать давление на своих игроков, потому что давления извне и так будет предостаточно. Основная работа делается до турнира. А когда наступает чемпионат мира, нужно получать от него удовольствие, потому что я знаю: мы не сможем его выиграть. Поэтому должны играть в свой футбол».

Сложно сказать, чей мотивационный подход целесообразнее – Каннаваро с его «мы едем за удовольствием, а не за титулом» или, например, Андрея Талалаева с его «Балтика» хочет и будет бороться за первое место. Со мной сложно работать, потому что я хочу максимальных успехов». Команда Талалаева вот, изначально будучи одним из аутсайдеров, запрыгнула в топ-6 РПЛ. Узбекистан же по составу сильнее многих команд-участниц ЧМ-2026.

Неоднозначности фразе Фабио добавляет тот факт, что выводил Узбекистан на ЧМ не он. Его назначили именно для лучшего результата, поскольку просто получить удовольствие узбекистанцы могли и с Тимуром Кападзе. Однако тренер «Навбахора» прибыл в США только в статусе помощника обладателя «Золотого мяча» — 2006.

Кападзе – вечный запасной вариант для Узбекистана. Из-за проблем со здоровьем у Сречко Катанеца он подхватил сборную в январе 2025-го уже в третий раз. До этого выведя команду U23 на её первую в истории Олимпиаду и дважды забрав серебро молодёжного Кубка Азии. Позже Катанец хвалил преемника и говорил, что тот довёл до готовности блюдо, для которого он заложил основу.

Именно словенский специалист внедрил в сборную – а возглавлял он её три с половиной года – эффективные схемы: 3-4-3 при владении и 5-4-1 при обороне. Их позже использовали и Кападзе, и Каннаваро. Результат налицо: в 2021-м Узбекистан занимал 86-е место в рейтинге ФИФА, сейчас – 50-е со скорым дебютом на ЧМ. И стал первым из стран Центральной Азии, кто отобрался на ЧМ.

Сречко Катанец/Тимур Кападзе/Фабио Каннаваро Фото: Getty Images

На заключительном этапе квалификации Узбекистан занял второе место вслед за мощным Ираном, ни разу не проиграв ему за четыре матча, в группе с ОАЭ, Катаром, Кыргызстаном и КНДР. В 16 отборочных встречах узбекистанцы уступили всего раз. Разгромили катарцев (3:0), чтобы те рубились в дополнительном раунде. А они так-то победители двух последних Кубков Азии. Их волю на старте чемпионата мира уже успели ощутить на себе швейцарцы (1:1).

Меньше Узбекистана в третьем отборочном раунде (семь голов в 10 матчах) пропустили только японцы (3). Во время третьего захода Кападзе ни разу не проиграл (пять побед и три ничьих), заодно убрал с дороги Иран (1:0) и зацепил Кубок Центральной Азии. Почему бы не дать Тимуру порулить командой и на ЧМ? Только вот руководству требовалось на тренерской скамейке громкое имя. Да и сам Кападзе ещё летом 2025-го публично признавался, что федерация смотрит в сторону зарубежного рынка.

И ладно бы назначили действительно топового специалиста. Ходили разговоры о приглашении сначала Йоахима Лёва, затем – Паулу Бенту. Однако с ними не договорились по условиям. В итоге остановились на кандидатуре Каннаваро, насыпав ему, по данным Finance Football, оклад в € 4 млн. Это пятый показатель среди всех тренеров ЧМ-2026. Больше зарабатывают только Томас Тухель (Англия, € 5,8 млн), Маурисио Почеттино (США, € 6 млн), Юлиан Нагельсман (Германия, € 7 млн) и Карло Анчелотти (Бразилия, € 10 млн). Хулену Лопетеги, для сравнения, в вообще не бедном Катаре платят € 2,4 млн.

Тухель, Почеттино, Нагельсман и Анчелотти наработали себе статус большими победами. Каннаваро – игроцкой карьерой. Да, великой. Но как тренер-то Фабио вообще не из высшей лиги. В апреле 2025-го его уволили из загребского «Динамо» после четырёх месяцев работы. Ещё он возглавлял «Удинезе» с «Беневенто». Больше года сохранял должность только в чемпионате Китая. Там-то к нему и пришли два его единственных титула – местные чемпионство и Суперкубок с «Гуанчжоу». Точно не предел мечтаний.

Правда, информацию о € 4 млн для Каннаваро ещё в прошлом году опровергали и сам Фабио, и вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов. Тот, представляя статусного новичка, сделал упор на его игровую карьеру, а не на тренерскую, что уже говорит о многом.

Равшан Ирматов вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана «Основная задача, поставленная перед новым тренером, ясна: подготовить команду к достойному выступлению на чемпионате мира. Каннаваро – один из лучших защитников в истории футбола. Хотим мы того или нет, но на ЧМ результат возможен только при надёжной обороне. Мы уверены, что его международный опыт, профессиональная культура и тактическая строгость принесут сборной новый дух и новую систему».

«Я рад, что мне представилась такая возможность, это большая честь. Я приехал сюда не для того, чтобы всё менять, а чтобы продолжить начатую работу. Месяц назад я уже приезжал сюда и тогда в шутку сказал, что готов работать – теперь это стало реальностью», – удивлялся и итальянец после назначения. В шоке пребывал не только он, но и болельщики.

С Каннаваро Узбекистан провёл восемь товарищеских матчей. С разной степенью успешности: победил Египет, Кувейт (по 2:0) и Габон (3:1), скатал нули и затащил серии пенальти с Венесуэлой (5:4) и Ираном (4:3), проиграл Уругваю, Нидерландам (по 1:2) и Канаде (0:2).

Состав и главные звёзды Узбекистана. Внимания достоин не только Хусанов

Узбекистан не жалеет средств на прокачку футбольной инфраструктуры. Что привело к большим успехам на молодёжном уровне. Про достижения под руководством Кападзе уже писали. Ещё узбекистанцы обыгрывали англичан в 1/8 финала ЧМ U17 и брали Кубок Азии U20 в 2023-м. Несколько чемпионов, в том числе Абдукодир Хусанов и Аббосбек Файзуллаев, теперь солируют в главной сборной. Вот как выглядит состав команды на ЧМ-2026:

вратари : Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи» Фергана), Абдувохид Нематов («Насаф»);

: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи» Фергана), Абдувохид Нематов («Насаф»); защитники : Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо» Самарканд), Рустам Ашурматов («Эстегляль»), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Абдулла Абдуллаев («Дибба»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи» Фергана), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»);

: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо» Самарканд), Рустам Ашурматов («Эстегляль»), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Абдулла Абдуллаев («Дибба»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи» Фергана), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»); полузащитники : Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Бани Яс»), Жамшид Искандеров («Нефтчи» Фергана), Азиз Ганиев («Аль-Батаех»);

: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Бани Яс»), Жамшид Искандеров («Нефтчи» Фергана), Азиз Ганиев («Аль-Батаех»); нападающие: Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир»), Жалолиддин Машарипов («Истиклол»), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис»), Азиз Амонов («Динамо» Самарканд), Игорь Сергеев («Персеполис»), Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир»).

А вот как – предполагаемая стартовая расстановка.

Юсупов – 35-летний ветеран и мастер по отражению пенальти: ему не забивали с «точки» в 12 случаях из 43. Вполне возможно, прославится на ЧМ в стиле «бабушки» Возиньи из Кабо-Верде.

22-летний Урозов – левоногий и самый высокий центральный защитник сборной (190 см). Играет за неё с марта, забил в дебютном матче Габону. Прошлым летом агент Жахонгира рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов Ирана, Катара, Болгарии и… «Краснодара». Посмотрим, как Жахонгир совладает с Джоном Кордобой. Тот, если что, расскажет Мураду Мусаеву о способностях потенциального партнёра.

Хусанов – ровесник Урозова и в особом представлении не нуждается. Всё-таки человек играет за «Манчестер Сити». Первый футболист из Центральной Азии в АПЛ. С ним на поле Узбекистан проиграл всего трижды за 27 матчей. Без него – четырежды за 15. Главный его козырь – бешеная скорость. Вот кого точно не испугать звёздностью соперников. Прозвище от ESPN Гроза единоборств ко многому обязывает.

29-летний Ашурматов когда-то выступал за «Рубин». Обладатель пожизненного ваучера на еду в одном из ташкентских заведений – так его отблагодарили за выход на ЧМ. А ещё он племянник Бахтиёра Ашурматова, который отметился в «Алании», «Торпедо» и «Крыльях». Правда, есть и плохая новость, и относится она не только к Рустаму. Он, как и Урунов с Сергеевым, представляет чемпионат Ирана. А тот давно приостановлен из-за военного конфликта. Последний матч на клубном уровне защитник провёл в феврале.

35-летний Сайфиев дебютировал за сборную в далёком 2014-м, хорошо владеет обеими ногами, может сыграть на обоих флангах и весьма скромен. Его часто сравнивают с экс-крайком «Локомотива» Виталием Денисовым. Фаррух в ответ лишь утверждал: «Нужно реально смотреть на вещи, Денисов лучше меня».

27-летний Насруллаев, как писал Legalbet, пару лет назад мог перейти в «Балтику». Не срослось. Как и Хусанов, обладает внушительной скоростью. Теперь играет за «Пахтакор» вместе с тремя партнёрами по сборной. В том числе с ровесником Мозговым – лучшим футболистом узбекистанской лиги в 2024 году. И лютым универсалом: Акмал выходил аж на семи позициях, в том числе центральным и левым защитником.

29-летний Шукуров – вице-капитан и один из лидеров сборной. Поиграл в ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Каннаваро не первый его тренер – чемпион мира, ведь с Отабеком поработал в «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло. Ну а тройку нападения Узбекистана в России помнят отлично. 25-летний Урунов не заиграл в «Спартаке» и породил мем, когда сфотографировался со множеством брендовых пакетов из ЦУМа. С тех пор он заметно возмужал и за 544 минуты (много пропустил из-за травм) в отборочном цикле настрелял четыре гола. Положил «двушку» Египту в товарищеской встрече.

Остон Урунов, Аббосбек Файзуллаев, Эльдор Шомуродов Фото: Getty Images

На счету 22-летнего Файзуллаева те же четыре гола, только за 959 минут. Аббосбек, в отличие от Остона, сверкал в России за ЦСКА. В 2023-м признавался лучшим молодым футболистом Азии. Стать звездой турецкой лиги в «Истанбул Башакшехир» мешают травмы, тем не менее 3+3 за 20 матчей сезона он там накопил. Плюс заработал пенальти для Шомуродова. Кстати, о нём. Эльдор – лучший бомбардир Суперлиги с 22 забитыми мячами, хотя играет не за «Галатасарай» или «Фенербахче». В квалификации ЧМ 30-летний экс-форвард «Ростова» с капитанской повязкой на рукаве отметился пятью голами.

Опыт и сыгранность у Узбекистана на месте. А где-то – и высокий класс. Весь состав сборной оценён в € 85,3 млн. € 50 млн из них, правда, ценник одного Хусанова. Надёжная оборона, взрывные фланги, качественный завершитель – просто против этих парней Колумбии, Португалии и особенно ДР Конго точно не будет. К тому же узбекистанским игрокам привычны климатические условия ЧМ-2026.

Каннаваро утверждал, что его команде необходимо действовать в более высоком темпе. Однако с нынешним форматом турнира выход из группы очень даже реален. Счетоводы из Opta оценили его в 40,98%. Попадание в 1/8 финала – в 11,91%, в четвертьфинал – в 3,74%, в полуфинал – в 1,28%, в финал – в 0,35%. Победу – в 0,08%.

И это в Opta ещё не рассмотрели фактор поддержки. Функционер Алишер Накимбаев утверждал, что на первую игру Узбекистана продали 74 725 билетов. Некоторые болельщики сборной прибыли в США межконтинентальным автопробегом. Ну и как не отблагодарить результатом за такую любовь?