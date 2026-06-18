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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 18 июня 2026, Узбекистан — Колумбия, Гана, Чехия — ЮАР, Швейцария — Босния

Узбекистан дебютирует на ЧМ и закрывает тур. И сразу стартует новый. LIVE дня ЧМ-2026
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
LIVE восьмого дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Первая неделя чемпионата мира стремительно пролетела. Уже сегодня, 18 июня, закончится 1-й тур и стартует 2-й.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Не начался
Панама
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В качестве разогрева выступят Гана и Панама. Африканская сборная на бумаге мастеровитее и опытнее. Так что расклады здесь довольно очевидные. Или нам ждать сенсации?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Долгожданный дебют Узбекистана на чемпионатах мира! И сразу против солидного соперника — Колумбия ЧМ как раз не пропускает практически никогда и частенько там удивляет.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

2-й тур открывается встречей Чехии и ЮАР. Обе команды свои предыдущие матчи проиграли, так что если они хотят в плей-офф, то самое время действовать. Шансов, если исходить из состава и сыгранности, побольше у чехов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Швейцария и Босния тоже идут за первой победой на этом ЧМ. Но если боснийцев одно очко против Канады наверняка устроило, то как швейцарцы простили Катар и умудрились пропустить от него на 90+4-й — большой вопрос. Пора бы исправиться, но теперь соперник ещё жёстче.

«Чемпионат» будет следить за восьмым днём ЧМ-2026 в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

Гана — Панама: стартовые составы
Live Никита Паглазов

Если же вам интересно прочитать про Гану и Панаму, то и такой текст у нас имеется!

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01:37 Никита Паглазов

Если вы пропустили что-то за предыдущий игровой день, то рекомендуем ознакомиться с нашим материалом.

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01:34 Никита Паглазов

Пока не стартовал матч Ганы и Панамы, предлагаем вам прочитать материал о первой встрече в группе L. Как же круто сыграла Англия!

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Гана — Панама: стартовые составы

Гана: Ати-Зиги, Аджети, Менса, Опоку, Сеная, Йиренки, Семеньо, Овусу, Сулемана, Нуама, Айю.

Панама: Москера, Блэкман, Кордоба, Рамос, Харви, Андраде, Мурильо, Мартинес, Пума, Барсенас, Ватерман.

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