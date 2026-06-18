Узбекистан дебютирует на ЧМ и закрывает тур. И сразу стартует новый. LIVE дня ЧМ-2026

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Друзья, всем привет! Первая неделя чемпионата мира стремительно пролетела. Уже сегодня, 18 июня, закончится 1-й тур и стартует 2-й.
В качестве разогрева выступят Гана и Панама. Африканская сборная на бумаге мастеровитее и опытнее. Так что расклады здесь довольно очевидные. Или нам ждать сенсации?
Долгожданный дебют Узбекистана на чемпионатах мира! И сразу против солидного соперника — Колумбия ЧМ как раз не пропускает практически никогда и частенько там удивляет.
2-й тур открывается встречей Чехии и ЮАР. Обе команды свои предыдущие матчи проиграли, так что если они хотят в плей-офф, то самое время действовать. Шансов, если исходить из состава и сыгранности, побольше у чехов.
Швейцария и Босния тоже идут за первой победой на этом ЧМ. Но если боснийцев одно очко против Канады наверняка устроило, то как швейцарцы простили Катар и умудрились пропустить от него на 90+4-й — большой вопрос. Пора бы исправиться, но теперь соперник ещё жёстче.
«Чемпионат» будет следить за восьмым днём ЧМ-2026 в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
Если же вам интересно прочитать про Гану и Панаму, то и такой текст у нас имеется!
Если вы пропустили что-то за предыдущий игровой день, то рекомендуем ознакомиться с нашим материалом.
Пока не стартовал матч Ганы и Панамы, предлагаем вам прочитать материал о первой встрече в группе L. Как же круто сыграла Англия!
Гана — Панама: стартовые составы
Гана: Ати-Зиги, Аджети, Менса, Опоку, Сеная, Йиренки, Семеньо, Овусу, Сулемана, Нуама, Айю.
Панама: Москера, Блэкман, Кордоба, Рамос, Харви, Андраде, Мурильо, Мартинес, Пума, Барсенас, Ватерман.