Пять эпох Роналду на чемпионатах мира. Самый успешный результат был на первом

Первый матч на чемпионате мира 2026 года сборная Португалии проведёт 17 июня. Соперник не самый статусный – ДР Конго. Криштиану Роналду, вероятно, подходит к турниру в качестве игрока основного состава. По крайней мере на групповом этапе. Но его уже точно нельзя назвать безусловным лидером. Цифра, подтверждающая это, – всего один гол в пяти последних матчах за сборную. Чего не было уже два года. И частые замены в перерыве либо в середине второго тайма.

Кто-то, как Андрей Аршавин, прогнозирует Роналду статус главного разочарования турнира, но едва ли это способно смутить самих португальцев, которые искренне и до последнего будут верить в свою икону. Как они делают уже больше 20 лет. Ведь первый раз на чемпионат мира Криштиану приехал 21-летним парнем. Ещё не суперзвездой, но уже сформировавшимся футболистом.

ЧМ-2006: серьга в ухе и полуфинал в запасе

К тому моменту Роналду нельзя было назвать «глобал стар». Разве что восходящей. За «МЮ» он играл уже три года, но из титулов – только Кубок Англии и Кубок лиги. Хотя в сборной его уже ценили. Возглавлявший на тот момент португальцев Луис Фелипе Сколари заранее прозвал парня Феномено. А Transfermarkt уже оценивал его в € 25 млн.

Криштиану Роналду на ЧМ-2006 Фото: Ben Radford/Getty Images

К моменту дебюта на ЧМ у Роналду уже был полезный, но разочаровывающий опыт. Евро-2004 он провёл как игрок ротации, а его команда уступила в финале грекам. Но спустя два года Роналду уже был абсолютным футболистом основы. Португальцы уверенно прошли группу, а сам Криштиану забил Ирану.

Но главный хайлайт того периода – четвертьфинал с Англией. Роналду подмигнул партнёрам, после того как сам спровоцировал Руни, а тот заработал красную карточку. В Англии Криштиану на какое-то время возненавидели, а в родной стране стали обожать ещё больше. В итоге португальцы вышли в полуфинал, но уступили там Франции с Зиданом.

Медиа обсуждали серьги Роналду, резкий дриблинг, но критиковали за частые ныряния и называли ещё незрелым игроком. Потребовалось четыре года, прежде чем к нему стали относиться как к суперзвезде.

ЧМ-2010: несостоявшийся герой и критика

На этот турнир Роналду приехал уже суперзвездой. Обладатель «Золотого мяча», «Золотой бутсы», трёхкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов. Всего за год до этого он перешёл в «Реал», а его трансфер стал самым дорогим в истории футбола. На момент старта ЧМ-2010 Transfermarkt оценивал Криштиану в € 75 млн.

Криштиану Роналду на ЧМ-2010 Фото: Jurie Senekal/Getty Images

Однако сама сборная выступила на турнире блекло. Роналду уже был капитаном, но у него не вышло стать лидером, который действительно будет решать исход каждого матча.

Итог – две нулевые ничьи в группе и разгром КНДР (7:0), где Криштиану оформил 1+1. В 1/8 финала португальцы попали на Испанию и уступили будущим чемпионам мира 0:1.

Медиа были разочарованы. Guardian назвал Роналду «несостоявшимся героем», а болельщики критиковали за излишний эпатаж, споры с арбитрами и партнёрами.

ЧМ-2014: ещё одно разочарование и вызванная жалость

Достижения копились в том числе в «Реале». С Мадридом Роналду выиграл чемпионат и забрал вторую Лигу чемпионов в карьере. Пополнил и трофейную полку новым «Золотым мячом». Transfermarkt оценивал его в € 100 млн, однако люди ждали прорыва со сборной. Ведь и возраст был пиковый – 29 лет.

Криштиану Роналду на ЧМ-2014 Фото: Phil Walter/Getty Images

Но всё закончилось катастрофой, ведь португальцы, набрав четыре очка, даже не вышли из группы. А в важнейшем матче с Германией без шансов проиграли – 0:4.

У самого Роналду – гол Гане и передача в игре с США. Американцев тоже не смогли обыграть – матч закончился ничьей 2:2.

Общая реакция медиа была простой. Они считали, что Роналду приехал на турнир не ради победы, а ради рекордов. Но у некоторых его ситуация вызывала жалость. Ведь перед ЧМ-2014 он получил травму, явно был недостаточно готов, однако всё равно оказывался в составе. А часть аудитории даже призывала лишить Криштиану капитанской повязки.

ЧМ-2018: лучший турнир по цифрам

Кто-то уже тогда называл это финалом. Для Роналду анонсировали последний чемпионат мира, ведь игроку было уже 33 года. Победы в чемпионатах перестали считать, зато знали про пять успехов в Лиге чемпионов. А ещё готовились к переходу в «Ювентус», который вскоре заплатил € 117 млн за суперзвезду.

Криштиану Роналду на ЧМ-2018 Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Уверенности перед турниром точно добавляла победа на Евро-2016. А после 1-го тура у игрока её точно стало больше: Роналду сделал хет-трик в матче с Испанией, хотя сама игра завершилась ничьей.

Потом – победный гол Марокко и ничья с Ираном. В 1/8 финала Роналду очень старался, но его сборная всё-таки уступила Уругваю.

Впрочем, в этот раз критики было мало. Роналду, наоборот, отмечали как уже зрелого лидера, который сделал максимум для сборной. Уже никаких намёков на индивидуальные достижения. Акцент – на команду.

ЧМ-2022: рекорд и предательство

К тому моменту Криштиану Роналду разругался со всеми в «МЮ», а общественность ждала его отъезда в Саудовскую Аравию. Трансфер случился уже после турнира. Transfermarkt оценивал Роналду в € 20 млн.

Криштиану Роналду на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Групповой этап португальцы прошли уверенно, одержав две победы. А сам нападающий поучаствовал в трёх мячах в ворота Ганы, став первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.

Но в плей-офф мы столкнулись с культурным шоком: Роналду остался в запасе сначала в матче со Швейцарией, а потом и в четвертьфинале с Марокко. С марокканцами он вышел на замену на 51-й минуте, однако не смог помочь. А кадры плачущего игрока разлетелись по всему миру.

Медиа называли случившееся предательством Роналду. Ведь никто не понимал причин, почему Фернанду Сантуш в двух матчах оставлял его в запасе. В итоге Сантуша убрали. А у Роналду будет новый шанс доказать, что он ещё в порядке.