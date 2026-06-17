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Расписание спортивных матчей 18 июня 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: дебют Узбекистана на чемпионате мира, волейбол и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 июня 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 18 июня: Гана — Панама, Чехия — ЮАР и Джеко против Швейцарии, Рыбакина в Берлине и Сербия — Италия в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Гана — Панама, ЧМ-2026, группа L, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Не начался
Панама
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 Подробнее

Интрига: сыграет ли ещё один представитель РПЛ в 1-м туре ЧМ-2026?

1-й тур ЧМ-2026 завершается в ночь со среды на четверг. Сначала сборные Ганы и Панамы сыграют в Торонто. Несмотря на то что африканская команда по привычке воспринимается как более сильная в этой паре, фаворитом матча её вряд ли назовёшь. Панама выше Ганы в рейтинге ФИФА, причём намного. Занимает 34-е место, тогда как соперник — 73-е. Вдобавок представитель КОНКАКАФ, можно сказать, играет дома. В составе малоизвестной для нас сборной Панамы есть один футболист из РПЛ — защитник Эдгардо Фаринья, вылетевший из РПЛ с «Пари НН».

Календарь ЧМ-2026
Что нужно знать об этой группе:
Главное о группе L на ЧМ-2026. Англия заберёт титул, Хорватия снова будет в медалях?
Главное о группе L на ЧМ-2026. Англия заберёт титул, Хорватия снова будет в медалях?

⚽️ 5:00: Узбекистан — Колумбия, ЧМ-2026, группа K, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как стартует на ЧМ-2026 Узбекистан?

Дольше всех первого выступления на чемпионате мира будут ждать сборные Узбекистана и Колумбии — они сыграют последними в Мехико. Колумбийцы с лучшим бомбардиром РПЛ Джоном Кордобой в составе, конечно же, явные фавориты матча. Но сборная Узбекистана способна удивить и зацепиться как минимум за ничью, что ей едва не удалось 10 дней назад в спарринге с Нидерландами. В команде Фабио Каннаваро тоже есть прекрасно знакомые нам по чемпионату России фигуры: атакующее трио Файзуллаев — Урунов — Шомуродов, за счёт которого и выстраивает контригру Узбекистан. Прежде эти сборные не встречались.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Подробнее о группе — в этом тексте:
Главное о группе K на ЧМ-2026. «Ласт дэнс» Роналду, дерзкий Узбекистан и самый яркий фанат
Главное о группе K на ЧМ-2026. «Ласт дэнс» Роналду, дерзкий Узбекистан и самый яркий фанат

🏐 🎦 15:00: Сербия — Италия, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (ж) . Предварительный этап
18 июня 2026, четверг. 15:00 МСК
Сербия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способна ли Сербия сотворить сенсацию?

Действующий победитель Лиги наций, сборная Италии, даже в отсутствие ключевых игроков подходит ко встрече в статусе безоговорочного фаворита. Сербская команда, напротив, испытывает трудности и выступает менее стабильно без своего лидера – Тияны Бошкович. Способны ли сербские волейболистки без звёздной диагональной удивить лучшую сборную мира или итог матча будет достаточно предсказуем?

Статистика Лиги наций (женщины)
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🎾 18:30*: Александра Эала (Филиппины, WC) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), Берлин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Берлин. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 18:30 МСК
Александра Эала
35
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: как Рыбакина начнёт свой путь в Берлине?

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина готовится к своему первому матчу на турнире серии WTA-500 в Берлине. В прошлом году она добралась до четвертьфинала, так что на этой неделе защищает 108 очков. В соперницах у Елены — 35-я ракетка мира Александра Эала. Представительница Казахстана ведёт в противостоянии с филиппинкой (1-0).

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⚽️ 19:00: Чехия — ЮАР, ЧМ-2026, группа A, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Чехия простится с чемпионатом мира?

Вечером (по московскому времени) пройдут первые матчи 2-го тура ЧМ-2026. Сборные Чехии и ЮАР сразятся в Атланте. Турнирная ситуация не оставляет командам Мирослава Коубека и Уго Брооса иного выбора, кроме как играть на победу. Чехи стартовали на чемпионате мира с поражения от Южной Кореи (1:2), а южноафриканцы уступили в матче открытия Мексике (0:2). Вдобавок потеряли двух удалённых и дисквалифицированных на 2-й тур футболистов — полузащитников Яя Ситхоле и Тхембу Зване. Ранее Чехия и ЮАР встречались только однажды. Матч на Кубке конфедераций в 1997 году завершился вничью — 2:2.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Кого болельщики видят победителем ЧМ-2026:
Народная таблица чемпионата мира. Кто должен выиграть ЧМ-2026?
Рейтинг
Народная таблица чемпионата мира. Кто должен выиграть ЧМ-2026?

🏐 🎦 19:30: Турция — Франция, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (ж) . Предварительный этап
18 июня 2026, четверг. 19:30 МСК
Турция
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способны ли звёзды вернуть Турцию в лидеры?

Два поражения сборной Турции в Бразилии не только опустили серебряного призёра ЧМ-2025 за пределы восьмёрки в Лиге наций, но и стоили команде двух мест в мировом рейтинге, откатив её с третьего места на пятое. Однако в Анкаре к команде присоединился основной костяк игроков во главе с главным бомбардиром – Мелиссой Варгас. Звёздный состав постарается реабилитироваться после провальной первой недели розыгрыша и вернуть себе место в топах.

Статистика Лиги наций (женщины)
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⚽️ 22:00: Швейцария — Босния и Герцеговина, ЧМ-2026, группа B, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: в матче Швейцарии снова будет сенсация?

Ещё в одном матче дня на чемпионате мира сыграют две европейские сборные — Швейцария встретится с Боснией и Герцеговиной в США (Инглвуд). Команда экс главного тренера «Спартака» Мурата Якина сильно разочаровала своих болельщиков и удивила всех остальных, заработав лишь ничью с Катаром — 1:1. Боснийцы с таким же счётом завершили свою игру с Канадой. Но это был более прогнозируемый результат. Команда Сергея Барбареза — очень неприятный соперник для любого. Она выбила Италию в стыках, остановила хозяев на старте ЧМ-2026. Швейцарии будет очень непросто. Тем более боснийцы выиграли единственный матч этих сборных в 2016 году (товарищеский, 2:0).

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