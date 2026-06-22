Главный тренд ЧМ-2026. Почему футболисты массово играют именно в розовых бутсах?

Какая у вас первая ассоциация с цветом бутс? Если вы смотрите футбол давно, наверняка назовёте чёрный. Или белый. Ещё 30-40 лет назад не особо запаривались над палитрой на ступнях футболистов и выбирали классику. С развитием рекламного рынка появилась аутентичность. Крупные бренды стали производить для своих амбассадоров бутсы супероригинальных цветов, а выделяться стало всё сложнее. Однако чемпионат мира – отличный повод создать что-то новое. Например, цвет, который точно выделится и с помощью которого твои клиенты смогут запомниться на фоне остальных.

Можно уже признать: у крупных производителей не получилось. Ведь самый популярный цвет бутс на ЧМ-2026 – розовый. По ощущениям, такие бутсы носит добрая половина игроков. Если не больше. А иногда – чуть ли не целые команды. Тот случай, когда попытка быть оригинальными не сработала.

Футболисты в розовых бутсах Фото: Molly Darlington/Getty Images

Почему так происходит?

Похоже, всё дело в футурологах. Тех самых людях, которые говорят нам, что будет дальше. Например, прогнозируют будущие тренды. Компания WGSN почти 30 лет рассказывает крупным компаниям о трендах в продуктовом и потребительском дизайне. К ним прислушиваются все титаны рынка – в том числе Nike, аdidas, New Balance, Puma. Все те, кто составляет основу рынка спортивной обуви (в том числе футбольных бутс).

Посчитайте футболистов в розовых бутсах: Фото: Stacy Revere/Getty Images

В 2024-м они сделали чёткий прогноз на трендовый цвет 2026 года – Electric Fuchsia – яркий неоновый оттенок с «цифровым характером», нечто среднее между розовым и фиолетовым. Производители не могли проигнорировать этот сигнал, поэтому и сделали ставку на базовый розовый с самыми разными оттенками. Ведь никто не хочет пропускать волну хайпа, оставаясь при этом нишевым. Однако получилось так, что компании создали чуть ли не глобальный массмаркет. Стали одинаковыми.

Да, у каждой коллекции собственные название, концепция и рекламная кампания. Но если у вас не очень хорошее зрение, то вы вряд ли найдёте большие различия, несмотря на разных производителей. Попытка выделиться обернулась катастрофой. И потери ещё только предстоит подсчитать.

Дело и правда только в прогнозе?

Не совсем. Естественно, производители обсуждают продукт и с будущими клиентами. Один из топ-менеджеров Nike Одинда Нимако рассказал Тhe Аthletic, что запрос на яркий розовый цвет шёл в том числе и от игроков.

«Мы постоянно слышим от спортсменов и потребителей, особенно когда речь идёт о важных моментах, что яркие цвета придают им уверенность, так что это стало нашей отправной точкой. Мы подошли к решению этого вопроса, сосредоточившись на самых ярких цветах, на тех, которые действительно усиливают эту уверенность, и розовый – один из таких цветов. В то же время розовый цвет получил такое признание, так как не стал слишком нишевым, он привлекает широкую аудиторию. Розовый действительно помогает выделить футболистов на фоне зелёной травы на поле, независимо от того, находитесь вы на трибунах или смотрите трансляцию по телевизору».

Судья на матче ЧМ-2026 в чёрных бутсах Фото: Lars Baron/Getty Images

Ещё один плюс такого цвета – ни одна из сборных не использует чисто розовую форму на ЧМ-2026. Наиболее близкий референс – у команды Бельгии, но всё равно это немного не то. И ещё забавный факт: раз уж у футболистов не получается выделиться розовыми бутсами, то выделяться будут судьи. ФИФА обязывает арбитров носить чёрные бутсы от аdidas. Тренд, который по иронии судьбы может и правда привлечь внимание и стать вирусным.

Подождите, но ведь звёзды всё равно будут выделяться?

Некоторые – да. Например, бутсы Лионеля Месси, изготовленные аdidas, выполнены в светло-голубых цветах с блестящими золотыми акцентами. Однако капитан сборной Аргентины застал ещё те времена, когда почти все играли в одинаковых бутсах, поэтому сам он едва ли подвержен трендам.

Посмотрите на бутсы Лионеля Месси и остальных футболистов Фото: Francois Nel/Getty Images

Игрок сборной США Кристиан Пулишич, кстати, тоже смог выделиться (в отличие от Эрлинга Холанда, Ламина Ямаля и, например, Винисиуса Жуниора). Он предпочёл белые бутсы с синими звёздами, которые напоминают флаг США. Вот это уже более нишево. А ещё выделилась сборная Катара: в основном составе на матч со Швейцарией игроков в розовых бутсах не было.

Хуан Касерес из «Динамо» засмотрелся на красивую обувь Кристиана Пулишича Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Килиан Мбаппе должен был сыграть в бутсах, на которых присутствовали бы золотой, белый и мятно-зелёный цвета. Роналду же обещали чисто золотые бутсы. Но оба сыграли в бутсах с… элементами розового. Может, ещё поменяют?