Роналду провалил старт ЧМ-2026! Но вся Португалия играла просто отвратительно

Лео Месси разразился хет-триком в ворота сборной Алжира и тем самым бросил новый вызов Роналду. Криштиану попал в стартовый состав на матч Португалии с ДР Конго. И забить не забил, и партнёрам одержать победу на старте ЧМ-2026 не помог. Да и в целом был не слишком-то заметен.

Африканцы сразу же показали: мяч нам не нужен, пробуйте взломать нашу насыщенную оборону. Португалия быстро заставила их огорчиться из-за выбранной стратегии. Уже на шестой минуте Нету подал в штрафную, где его партнёр перепрыгнул Туанзебе и мастерски кивнул головой. Кто именно? Не Роналду, а 174-сантиметровый Невеш! Ну и правильно, зачем опекать не слишком высокого Жоау при кроссах? Понятно, кто оттянул на себя всё внимание. Фанаты Криштиану точно будут говорить об этом после игры.

Висса тут же ответил: качнул Витинью и неплохо, но чуть неточно пальнул в левый угол. А Ван-Биссака отлично проявил себя сзади, выбив в подкате мяч из-под ног выбегающего один на один с Мпаси-Нзо Мендеша. Во втором случае спасибо за отличную закидушку Бруну. Всё-таки рекордсмен АПЛ по ассистам за один сезон.

Португалия поначалу полностью контролировала ход игры, спокойно перекатывая мяч на плюс-минус 95% точности передач и выматывая конголезцев. Бывало, разыгрывала через Кошту. С минимальным количеством моментов – всего на 0,07 ожидаемого гола к перерыву. Конголезцы долго держали аналогичный показатель. А потом оценили, что португальцы не так уж и хороши, и взбодрились.

На 45+5-й минуте ДР Конго наказала фаворитов за сонливость и забила вслед за розыгрышем углового дебютный гол на чемпионатах мира! Висса, который выше Невеша всего на пару сантиметров, остался в одиночестве и замкнул головой подачу Масуаку! Сюрприз-сюрприз от игрока «Ньюкасла»!

А как вам сравнительная статистика касаний мяча у Кошты и Криштиану за первый тайм? У вратаря – 16, у звёздного нападающего… тоже 16. И заодно ноль по нескольким параметрам: ударам, обводкам (и попыткам обводок), выигранным единоборствам, заработанным фолам и созданным моментам. Сиииии? И ведь претензии больше не к нему, всё-таки зависимый игрок, а к его партнёрам.

Криштиану в матче с ДР Конго Фото: Lars Baron/Getty Images

В начале второй половины матча Канселу забил в падении через себя. Но из офсайда. В остальном же Португалия к 67-й минуте даже с 78% владения заметно уступала как по количеству ударов (2:7), так и по xG (всё те же 0,07 против 0,69). Ещё и Бакамбу зарядил в штангу, отобрав мяч у Бруну с нарушением правил. Также из интересного: арбитр, воспользовавшись новым правилом, позволил португальцам исполнить угловой, потому что конголезцы долго разыгрывали от ворот.

Криштиану нанёс первый удар как раз на 67-й минуте. Неточный в касание из не самой удобной позиции с передачи Консейсау (вышел на второй тайм). Хотя, оставь Роналду мяч Бруну, должно было получиться гораздо опаснее. Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» только и оставалось, что развести руками: ворота перед ним были открыты. Вскоре мимо цели полетела и новая попытка Криша, после чего тот что-то недовольно выговорил сам себе.

Последнюю четверть игры Португалия проснулась и стала атаковать заметно агрессивнее. На подмогу ей вышли Леау и Рамуш. Роналду при этом Роберто Мартинес упорно не убирал с поля: Гонсалу сменил Витинью. К успеху это не привело. Португальцы так и не перебили конголезцев по ударам и ожидаемым голам. Опасных моментов практически не было – так, одни подходы.

Возможно, оно и к лучшему: на победном Евро-2016 Португалия впервые победила только в 1/8 финала, причём забив Хорватии на 117-й минуте. Может, отсутствие быстрой победы – хорошая примета? Впереди – матчи с Узбекистаном и Колумбией. Там и проверим.