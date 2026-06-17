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Португалия — ДР Конго — 1:1 — обзор матча 1-го тура ЧМ по футболу 2026, голы: Невеш, Висса, статистика, Роналду, 17 июня 2026

Роналду провалил старт ЧМ-2026! Но вся Португалия играла просто отвратительно
Георгий Илющенко
Отчёт Португалия — ДР Конго — 1:1
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ДР Конго наказала фаворитов за сонливость и выцарапала ничью.

Лео Месси разразился хет-триком в ворота сборной Алжира и тем самым бросил новый вызов Роналду. Криштиану попал в стартовый состав на матч Португалии с ДР Конго. И забить не забил, и партнёрам одержать победу на старте ЧМ-2026 не помог. Да и в целом был не слишком-то заметен.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

Африканцы сразу же показали: мяч нам не нужен, пробуйте взломать нашу насыщенную оборону. Португалия быстро заставила их огорчиться из-за выбранной стратегии. Уже на шестой минуте Нету подал в штрафную, где его партнёр перепрыгнул Туанзебе и мастерски кивнул головой. Кто именно? Не Роналду, а 174-сантиметровый Невеш! Ну и правильно, зачем опекать не слишком высокого Жоау при кроссах? Понятно, кто оттянул на себя всё внимание. Фанаты Криштиану точно будут говорить об этом после игры.

Жоау Невеш Подробнее
Криштиану Роналду Подробнее

Висса тут же ответил: качнул Витинью и неплохо, но чуть неточно пальнул в левый угол. А Ван-Биссака отлично проявил себя сзади, выбив в подкате мяч из-под ног выбегающего один на один с Мпаси-Нзо Мендеша. Во втором случае спасибо за отличную закидушку Бруну. Всё-таки рекордсмен АПЛ по ассистам за один сезон.

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Португалия поначалу полностью контролировала ход игры, спокойно перекатывая мяч на плюс-минус 95% точности передач и выматывая конголезцев. Бывало, разыгрывала через Кошту. С минимальным количеством моментов – всего на 0,07 ожидаемого гола к перерыву. Конголезцы долго держали аналогичный показатель. А потом оценили, что португальцы не так уж и хороши, и взбодрились.

На 45+5-й минуте ДР Конго наказала фаворитов за сонливость и забила вслед за розыгрышем углового дебютный гол на чемпионатах мира! Висса, который выше Невеша всего на пару сантиметров, остался в одиночестве и замкнул головой подачу Масуаку! Сюрприз-сюрприз от игрока «Ньюкасла»!

А как вам сравнительная статистика касаний мяча у Кошты и Криштиану за первый тайм? У вратаря – 16, у звёздного нападающего… тоже 16. И заодно ноль по нескольким параметрам: ударам, обводкам (и попыткам обводок), выигранным единоборствам, заработанным фолам и созданным моментам. Сиииии? И ведь претензии больше не к нему, всё-таки зависимый игрок, а к его партнёрам.

Криштиану в матче с ДР Конго

Криштиану в матче с ДР Конго

Фото: Lars Baron/Getty Images

В начале второй половины матча Канселу забил в падении через себя. Но из офсайда. В остальном же Португалия к 67-й минуте даже с 78% владения заметно уступала как по количеству ударов (2:7), так и по xG (всё те же 0,07 против 0,69). Ещё и Бакамбу зарядил в штангу, отобрав мяч у Бруну с нарушением правил. Также из интересного: арбитр, воспользовавшись новым правилом, позволил португальцам исполнить угловой, потому что конголезцы долго разыгрывали от ворот.

Криштиану нанёс первый удар как раз на 67-й минуте. Неточный в касание из не самой удобной позиции с передачи Консейсау (вышел на второй тайм). Хотя, оставь Роналду мяч Бруну, должно было получиться гораздо опаснее. Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» только и оставалось, что развести руками: ворота перед ним были открыты. Вскоре мимо цели полетела и новая попытка Криша, после чего тот что-то недовольно выговорил сам себе.

Последнюю четверть игры Португалия проснулась и стала атаковать заметно агрессивнее. На подмогу ей вышли Леау и Рамуш. Роналду при этом Роберто Мартинес упорно не убирал с поля: Гонсалу сменил Витинью. К успеху это не привело. Португальцы так и не перебили конголезцев по ударам и ожидаемым голам. Опасных моментов практически не было – так, одни подходы.

Возможно, оно и к лучшему: на победном Евро-2016 Португалия впервые победила только в 1/8 финала, причём забив Хорватии на 117-й минуте. Может, отсутствие быстрой победы – хорошая примета? Впереди – матчи с Узбекистаном и Колумбией. Там и проверим.

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