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Лионель Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2026, статистика, противостояние, голы, проблемы, Скалони и Мартинес, 18 июня 2026

В битве Месси и Роналду на ЧМ-2026 решают тренеры. Лео повезло, а Криштиану — в тупике
Дмитрий Бажанов
Месси и Роналду на ЧМ-2026
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Скалони сделал то, что не удалось Роберто Мартинесу.

Начнём с простого. Лео Месси против Алжира сыграл гениально. И совершенно неважно, надо было его удалять или нет. Это никак не влияет на его гениальность. В конце концов, даже если бы его удалили, у него просто было бы на один суперматч меньше. Статус Лео никак бы не пошатнулся. Но в итоге судья Марциняк оставил Месси на поле, и тот выдал невероятный концерт. Шум аплодисментов не утихает до сих пор!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Криштиану Роналду, напротив, полностью провалился против ДР Конго. Провалился, как и вся сборная Португалии, которая очень сильно разочаровала. Месси уделал Криша в первом туре? Да! Уместны ли разговоры, что Криштиану мучит Португалию тем, что хочет играть по 90 минут в каждом матче? Тоже да! Ограничивает ли Роналду прекрасную команду с умнейшими Витиньей, Жоау Невешем, Бернарду Силвой и Бруну Фернандешем? И снова – да!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

Свести всё к фигуре Криштиану проще всего. Он центр португальской вселенной, как ни крути. Рядом могут быть какие угодно партнёры, кто угодно может быть тренером – Роналду всё равно главный суперстар. Так уж получилось.

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Убрать его из состава? Значит, поставить на кон всё. И ставка сыграет только в том случае, если будет титул. Если титула не будет, тренера, добровольно отказавшегося от услуг Роналду, распнут. Никакая качественная и современная игра не перекроет отсутствия Криштиану. Только титул. Вероятно, из-за этого давления ни один португальский тренер до сих пор и не убрал Криштиану из основы.

Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш

Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш

Фото: Michael Steele/Getty Images

Помнится, на чемпионате мира в Катаре это попробовал сделать Фернанду Сантуш. Во всех матчах группового этапа Роналду выходил в старте, а в плей-офф – только на замену. И Гонсалу Рамуш, который занял место Криштиану в центре нападения, даже забил три мяча в ворота Швейцарии в 1/8 финала. То есть замена вроде как сыграла. Однако уже в четвертьфинале португальцы вылетели, после чего Фернанду Сантуш покинул сборную. Не выпускаешь Роналду в старте и при этом не приносишь титул? На выход.

Но вернёмся в наши дни. Окей, Роналду должен играть. Примем это условие как базовое. И нынешний тренер Португалии Роберто Мартинес тоже его принимает. Если гора не идёт к Магомету, значит, Магомет должен пойти к горе. Если Криштиану должен играть, значит, игру команды нужно настроить так, чтобы максимизировать его сильные качества. Иначе он будет в роли мебели – как в матче с ДР Конго.

Португалия тонну времени владела мячом и катала его поперёк поля. Роналду мало двигался, почти не освобождал зоны для партнёров и не был задействован в комбинационной игре. Он был отдельно от всех, выглядел совершенно инородно.

А ведь когда-то жёг:
Пять эпох Роналду на чемпионатах мира. Самый успешный результат был на первом
Пять эпох Роналду на чемпионатах мира. Самый успешный результат был на первом

Криштиану уже 41. Каким бы профи он ни был, как бы ни пользовался благами современной спортивной медицины и технологиями восстановления, он не может много двигаться. При этом забивать Роналду по-прежнему способен, мастерство при нём. Принесите ему мяч – и в штрафной он разберётся.

Однако в штрафную португальцы пасовали крайне мало. До выхода на поле Франсишку Консейсау не пасовали совсем. Целый час Роналду, находясь на поле, просто смотрел футбол. Во втором тайме пару передач он всё-таки получил – но забить не сумел. В любом случае Криштиану очень скудно кормили мячами. И это большой вопрос к Роберто Мартинесу.

Роберто Мартинес

Роберто Мартинес

Фото: Molly Darlington/Getty Images

Да, 41-летний Роналду и необходимость выпускать его в старте – существенное ограничение для Португалии. Есть ли тут вопросы к самому Криштиану, который вопреки всему хочет играть? Наверное, есть. С другой стороны, требовать от него скромности, ждать, что он уступит кому-то место, – ну вы смеётесь? Конечно, такого не будет. Роналду – бешеный эгоцентрик. Он считает себя лучшим во всём. Во многом благодаря такой вере в себя он и стал тем, кем стал. Но и издержки у такого отношения к себе тоже, безусловно, есть. Как бы там ни было, Мартинес не готов рисковать и убирать Роналду из основы. Но в то же время он совсем не использует сильные качества, которые остаются у Криштиану. Парадокс, от которого проигрывают все.

Всё решено?
Сборная Португалии не выиграет ЧМ, пока на поле есть Роналду. Он всё портит
Сборная Португалии не выиграет ЧМ, пока на поле есть Роналду. Он всё портит

В этом смысле Месси гораздо больше повезло с тренером. Лионель Скалони, как и любой тренер сборной Аргентины, тоже ведь не может усадить Лео в запас, пока тот способен играть. А ведь ему уже почти 39. Криш постарше, но и Месси уже самый настоящий ветеран.

И тем не менее Скалони придумал систему, которая позволяет использовать Лео по максимуму с учётом всех его особенностей. Она отлично работала на ЧМ в Катаре – и теперь сработала в матче с Алжиром в 2026-м. Спешить с выводами не нужно, пока Аргентина сыграла всего один матч. Но и команда в целом, и персонально Месси выглядели очень убедительно, как следует показали силу. А главное – показали, за счёт чего они намерены добиваться результата. Португалия против ДР Конго этого не показала совсем.

Как это было:
«Америка уже у ног Месси». Мировые СМИ поражены хет-триком Лео на ЧМ-2026! «Америка уже у ног Месси». Мировые СМИ поражены хет-триком Лео на ЧМ-2026!
Роналду провалил старт ЧМ-2026! Но вся Португалия играла просто отвратительно Роналду провалил старт ЧМ-2026! Но вся Португалия играла просто отвратительно

Несколько лет назад в СМИ появилась расшифровка разговора Диего Симеоне с его тогдашним помощником Херманом Бургосом. Чоло, помимо прочего, сказал, что в свою команду взял бы Криштиану Роналду, а не Месси. Роналду, по словам Симеоне, это универсальное оружие, которое будет эффективным в любой игровой системе. А чтобы эффективен был Месси, всю систему нужно подстраивать под него. Иначе ничего хорошего не выйдет.

Если следовать логике Чоло – а его профессиональной оценке, думается, можно доверять, – вписать в игру команды Криштиану проще, чем Месси. Соответственно, в этой части у Роберто Мартинеса задача проще, чем у Скалони. Да, Роналду уже 41. Но так и Месси давно не юн. И у Мартинеса, и у Скалони в распоряжении по великовозрастной суперзвезде.

Лео Месси и Лионель Скалони

Лео Месси и Лионель Скалони

Фото: Tom Weller/Getty Images

Однако аргентинская суперзвезда в 2022-м победила в Катаре, а сейчас играет против Алжира так, что от восторга пищит весь мир. А португальская – грустно смотрит, как вокруг бегают и перекатывают мяч партнёры. Смотрит и ждёт, когда же наконец можно будет хоть немного прикоснуться к игре. И всё это заканчивается неудачей. Голов нет, очки потеряны, и, конечно, критика, критика, критика.

Кому дальше должны забить Роналду и Месси? Календарь ЧМ
Турнирная таблица ЧМ. У Португалии уже проблемы?
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Новости. Футбол
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