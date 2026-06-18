В битве Месси и Роналду на ЧМ-2026 решают тренеры. Лео повезло, а Криштиану — в тупике

Начнём с простого. Лео Месси против Алжира сыграл гениально. И совершенно неважно, надо было его удалять или нет. Это никак не влияет на его гениальность. В конце концов, даже если бы его удалили, у него просто было бы на один суперматч меньше. Статус Лео никак бы не пошатнулся. Но в итоге судья Марциняк оставил Месси на поле, и тот выдал невероятный концерт. Шум аплодисментов не утихает до сих пор!

Криштиану Роналду, напротив, полностью провалился против ДР Конго. Провалился, как и вся сборная Португалии, которая очень сильно разочаровала. Месси уделал Криша в первом туре? Да! Уместны ли разговоры, что Криштиану мучит Португалию тем, что хочет играть по 90 минут в каждом матче? Тоже да! Ограничивает ли Роналду прекрасную команду с умнейшими Витиньей, Жоау Невешем, Бернарду Силвой и Бруну Фернандешем? И снова – да!

Свести всё к фигуре Криштиану проще всего. Он центр португальской вселенной, как ни крути. Рядом могут быть какие угодно партнёры, кто угодно может быть тренером – Роналду всё равно главный суперстар. Так уж получилось.

Убрать его из состава? Значит, поставить на кон всё. И ставка сыграет только в том случае, если будет титул. Если титула не будет, тренера, добровольно отказавшегося от услуг Роналду, распнут. Никакая качественная и современная игра не перекроет отсутствия Криштиану. Только титул. Вероятно, из-за этого давления ни один португальский тренер до сих пор и не убрал Криштиану из основы.

Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш Фото: Michael Steele/Getty Images

Помнится, на чемпионате мира в Катаре это попробовал сделать Фернанду Сантуш. Во всех матчах группового этапа Роналду выходил в старте, а в плей-офф – только на замену. И Гонсалу Рамуш, который занял место Криштиану в центре нападения, даже забил три мяча в ворота Швейцарии в 1/8 финала. То есть замена вроде как сыграла. Однако уже в четвертьфинале португальцы вылетели, после чего Фернанду Сантуш покинул сборную. Не выпускаешь Роналду в старте и при этом не приносишь титул? На выход.

Но вернёмся в наши дни. Окей, Роналду должен играть. Примем это условие как базовое. И нынешний тренер Португалии Роберто Мартинес тоже его принимает. Если гора не идёт к Магомету, значит, Магомет должен пойти к горе. Если Криштиану должен играть, значит, игру команды нужно настроить так, чтобы максимизировать его сильные качества. Иначе он будет в роли мебели – как в матче с ДР Конго.

Португалия тонну времени владела мячом и катала его поперёк поля. Роналду мало двигался, почти не освобождал зоны для партнёров и не был задействован в комбинационной игре. Он был отдельно от всех, выглядел совершенно инородно.

Криштиану уже 41. Каким бы профи он ни был, как бы ни пользовался благами современной спортивной медицины и технологиями восстановления, он не может много двигаться. При этом забивать Роналду по-прежнему способен, мастерство при нём. Принесите ему мяч – и в штрафной он разберётся.

Однако в штрафную португальцы пасовали крайне мало. До выхода на поле Франсишку Консейсау не пасовали совсем. Целый час Роналду, находясь на поле, просто смотрел футбол. Во втором тайме пару передач он всё-таки получил – но забить не сумел. В любом случае Криштиану очень скудно кормили мячами. И это большой вопрос к Роберто Мартинесу.

Роберто Мартинес Фото: Molly Darlington/Getty Images

Да, 41-летний Роналду и необходимость выпускать его в старте – существенное ограничение для Португалии. Есть ли тут вопросы к самому Криштиану, который вопреки всему хочет играть? Наверное, есть. С другой стороны, требовать от него скромности, ждать, что он уступит кому-то место, – ну вы смеётесь? Конечно, такого не будет. Роналду – бешеный эгоцентрик. Он считает себя лучшим во всём. Во многом благодаря такой вере в себя он и стал тем, кем стал. Но и издержки у такого отношения к себе тоже, безусловно, есть. Как бы там ни было, Мартинес не готов рисковать и убирать Роналду из основы. Но в то же время он совсем не использует сильные качества, которые остаются у Криштиану. Парадокс, от которого проигрывают все.

В этом смысле Месси гораздо больше повезло с тренером. Лионель Скалони, как и любой тренер сборной Аргентины, тоже ведь не может усадить Лео в запас, пока тот способен играть. А ведь ему уже почти 39. Криш постарше, но и Месси уже самый настоящий ветеран.

И тем не менее Скалони придумал систему, которая позволяет использовать Лео по максимуму с учётом всех его особенностей. Она отлично работала на ЧМ в Катаре – и теперь сработала в матче с Алжиром в 2026-м. Спешить с выводами не нужно, пока Аргентина сыграла всего один матч. Но и команда в целом, и персонально Месси выглядели очень убедительно, как следует показали силу. А главное – показали, за счёт чего они намерены добиваться результата. Португалия против ДР Конго этого не показала совсем.

Несколько лет назад в СМИ появилась расшифровка разговора Диего Симеоне с его тогдашним помощником Херманом Бургосом. Чоло, помимо прочего, сказал, что в свою команду взял бы Криштиану Роналду, а не Месси. Роналду, по словам Симеоне, это универсальное оружие, которое будет эффективным в любой игровой системе. А чтобы эффективен был Месси, всю систему нужно подстраивать под него. Иначе ничего хорошего не выйдет.

Если следовать логике Чоло – а его профессиональной оценке, думается, можно доверять, – вписать в игру команды Криштиану проще, чем Месси. Соответственно, в этой части у Роберто Мартинеса задача проще, чем у Скалони. Да, Роналду уже 41. Но так и Месси давно не юн. И у Мартинеса, и у Скалони в распоряжении по великовозрастной суперзвезде.

Лео Месси и Лионель Скалони Фото: Tom Weller/Getty Images

Однако аргентинская суперзвезда в 2022-м победила в Катаре, а сейчас играет против Алжира так, что от восторга пищит весь мир. А португальская – грустно смотрит, как вокруг бегают и перекатывают мяч партнёры. Смотрит и ждёт, когда же наконец можно будет хоть немного прикоснуться к игре. И всё это заканчивается неудачей. Голов нет, очки потеряны, и, конечно, критика, критика, критика.