Англия и Хорватия выдали голевой триллер – лучший матч тура! Сборную при Тухеле не узнать

Шесть мячей, четыре из них – в первом тайме! А у Кейна – дубль и 10-й мяч на чемпионатах мира.

Англия против Хорватии – самая статусная афиша 1-го тура ЧМ-2026. Завершающий карьеру 40-летний Модрич против Райса и Андерсона, которого «Ноттингем Форест» не отпускает в «Ман Сити» даже за € 123 млн. Джуд Беллингем и Гарри Кейн против Гвардиола и Вушковича. Любопытные дуэли можно перечислять ещё долго. Даже без Саки и Ковачича в основе. Статусный матч ещё и порадовал большим количеством голов!

Как раз Модрич и ошибся в начале матча: пытался вынести мяч и не заметил Мадуэке, заехав ему по ноге. А Кейн не забил с пенальти, не переиграв Ливаковича!

При этом вратарь раньше времени покинул линию сразу двумя ногами, да ещё и его партнёры забежали в штрафную до удара. Железная перебивка.

Первая попытка Гарри Кейна Фото: Кадры из трансляции

Со второй попытки Гарри уже не оплошал, пробив в тот же угол. Просто Доминик сменил направление прыжка. А ведь одноклубник Кейна по «Баварии» Станишич пытался подсказать Ливаковичу, куда нужно прыгать.Так Кейн положил девятый гол на чемпионатах мира и обошёл Криштиану Роналду, который сегодня провалил матч с ДР Конго (1:1). А по мячам с пенальти Гарри и вовсе стал рекордсменом ЧМ (5). На этом он не остановился – об этом далее.

Англия играла острее. Постоянно доводила мяч до чужой штрафной. Правда, атаковала в основном через правый фланг, где не лучшие решения в завершающей стадии принимал Мадуэке. Зато у Батурины с этим проблем не возникло! Гол Хорватии не вытекал из логики матча. А какая разница, если атакующему полузащитнику «Комо» на 36-й минуте удался феноменальный выстрел в дальний угол из-за пределов штрафной?

Никакой, если ты Кейн, а на тебя подаёт с углового Райс. Кивок головой – и привет, 10-й гол на ЧМ. Чисто английское убийство. Что же Хорватия? Вновь сравняла счёт – ещё до перерыва! И как эстетски! Марио Пашалич идеально забросил в штрафную, 37-летний Перишич укротил офсайдную линию и скинул головой на набегающего Мусу, а тот вонзил в касание! Что ни хорватский гол, то шедевр!

Болельщики на трибунах точно кайфанули. Но не от раздражающей паузы на водопой: англичане и хорваты объединились и дружно освистали американскую традицию.

Из любопытного: в первом тайме все удары в створ стали голевыми. Плюс Хорватия чуть опередила Англию по владению. А голевой праздник и не собирался завершаться! 3:2 к 47-й минуте – как вам такое?! Беллингем отреагировал на закидушку Андерсона, убежал по правому краю и положил в дальний угол от штанги. Вскоре Джуд и к дублю был близок – помешал Ливакович. Как и Райсу с его кручёной «пушкой» издали. Плюс О'Райли бил с близкого расстояния после углового – не попал.

Англия вышла на второй тайм уничтожать, чтобы Хорватия уже точно не смогла оправиться. Это и близко не осторожная и скучная команда Гарета Саутгейта. Футбол Томаса Тухеля с его великолепным прессингом приносит эстетическое удовольствие. Англичане только за этот матч наверняка создали моментов не меньше, чем за весь ЧМ-2022. Ливакович ещё к 55-й минуте совершил семь спасений! Например, классно среагировал и на кивок О'Райли с углового, и на добивания Гордона с Консой. 18:4 по ударам к тому моменту. И 6:1 по большим шансам.

Джуд Беллингем празднует гол хорватам Фото: Francois Nel/Getty Images

Златко Далич убрал Вушковича и выпустил вперёд дополнительного Пашалича – Марко. Он-то и побеспокоил Пикфорда, разбавив отдых вратарю англичан. Помогали однофамильцу Марио и сменивший Модрича Ковачич, и Влашич с Крамаричем. Всё без толку. Зато Спенс вываливался на куражного Ливаковича, однако не преуспел.

В третий раз Хорватия отыграться уже не смогла. Заодно пропустила похоронную контратаку, которую завершил вышедший на замену Рашфорд: и Станишича перехитрил, и низом ткнул мастерски. Ассист соорудил Сака. Напоследок и Кейн в обороне отработал, животом не дав сократить разницу Гвардиолу.

Пока что это лучший матч ЧМ-2026. Уйма голов и атакующий блеск англичан, волевые хорваты с их изящными голами и стеноподобный Ливакович. И кто сейчас вспомнит, что Тухель вообще-то не вызвал Палмера с Фоденом и множество других звёзд?