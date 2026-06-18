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Узбекистан – Колумбия – 1:3, обзор матча 1-го тура ЧМ по футболу 2026, голы: Муньос, Файзуллаев, Диас, статистика, 18 июня 2026

Узбекистан забил исторический мяч на ЧМ! Но для сенсации с Колумбией этого не хватило
Никита Паглазов
Узбекистан – Колумбия – 1:3, обзор матча ЧМ
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Экс-игроки ЦСКА и «Ростова» организовали первый гол сборной на чемпионатах мира. А у соперника всё решил Луис Диас.

Сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира! Свой первый матч в истории на турнире команда провела с грозной Колумбией. Однако порадовать себя и болельщиков у узбекистанцев не вышло.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

В основе Фабио Каннаваро выпустил всех главных звёзд – Абдукодира Хусанова, Аббосбека Файзуллаева, Отабека Шукурова и Эльдора Шомуродова. У Колумбии же основной интригой стала позиция центрфорварда: окажется в старте Луис Суарес из «Спортинга» или нападающий «Краснодара» Джон Кордоба? В итоге Нестор Лоренсо оставил лучшего бомбардира РПЛ в запасе.

В самом начале матча Узбекистан не подпускал соперника к своим воротам. Колумбийцы сразу обозначили свои притязания на владение мячом. Однако азиатская сборная успешно гасила все попытки подобраться к голкиперу Уткиру Юсупову. Впрочем, у самой команды Каннаваро также не появлялось моментов. Хотя тот же Файзуллаев действовал очень старательно. Аббосбек даже заработал на себе фол, после которого судья Энтони Тейлор показал жёлтую карточку Хоану Мохике.

Аббосбек Файзуллаев Подробнее

К середине тайма колумбийцы начали действовать агрессивнее. Игра всё ещё не изобиловала моментами, однако прессинг на защиту узбекистанцев стал ощутимее. И на 32-й минуте Колумбия упустила свой первый убойный шанс. Джон Арьяс выдал отличную передачу Луису Диасу на ход в штрафную Узбекистана, вингер «Баварии» пробил с левого угла вратарской, но попал в штангу. А мяч предательски вылетел в поле, хотя вполне мог отрикошетить в створ.

И всё же на перерыв команды ушли при счёте 1:0. Колумбия отличилась на 40-й минуте: Диас совершил шикарный заброс в штрафную, а Даниэль Муньос открылся на грани офсайда. Правый защитник сыграл как настоящий форвард и в касание переправил мяч под перекладину.

Даниэль Муньос

Даниэль Муньос

Фото: Carl Recine/Getty Images

После перерыва Узбекистан приятно удивил. Команда перестала бояться более статусного соперника и стала чаще владеть мячом. До конкретики у чужих ворот не доходило, однако было важно почувствовать уверенность. Колумбия же будто расслабилась: соперник не напрягал в первом тайме, счёт был в её пользу, всё хорошо.

И тут наступила 60-я минута. Историческая для Узбекистана! Команда забила свой первый мяч на чемпионатах мира. Эльдор Шомуродов пробил в ближний угол после шикарного навеса, а голкипер Камило Варгас отразил удар. Но получилось очень неудачно: мяч перелетел через голкипера и оказался перед стоявшим в одиночестве Файзуллаевым. И экс-вингер ЦСКА пробил точно головой – 1:1. 22-летний полузащитник вписал своё имя в историю узбекистанского футбола. Гол со следом РПЛ! Напомним, Шомуродов также выступал в России – за «Ростов».

Аббосбек Файзуллаев

Аббосбек Файзуллаев

Фото: Carl Recine/Getty Images

Однако команда Каннаваро продержалась недолго. И уже на 65-й минуте Колумбия снова вышла вперёд. После ошибки в центре поля южноамериканцы перехватили мяч, который в итоге оказался у Диаса. Луис вошёл в штрафную и нанёс обводящий удар низом в дальний угол. Голкипер Юсупов дотянулся до мяча, но тот всё равно влетел в створ. Очень, очень обидно. А Диас набрал 1+1 и поддержал тренд других звёзд ЧМ-2026 на результативные действия.

После второго пропущенного мяча Узбекистана словно оказался в нокдауне. Команда здорово действовала на протяжении 20 минут, а затем – тишина. Колумбийцы же начали усиливать игру заменами. Однако Кордобы на поле мы так и не дождались. Форвард «Краснодара» пропустил и оба товарищеских матча Колумбии перед ЧМ-2026 из-за небольшой травмы. Поэтому и с Узбекистаном при счёте 2:1 тренер Лоренсо решил не рисковать.

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В концовке Узбекистан всё же нашёл ресурсы на небольшой штурм. Но команде не хватило класса, чтобы создать реальные проблемы Колумбии. Хотя удар Акмала Мозгового на 90-й минуте в дальний угол получился опасным. Однако одна из сильнейших сборных Южной Америки не позволила дебютантам добыть ничью. Более того, на 90+9-й минуте вышедший на замену Хаминтон Кампас замкнул головой подачу Кучо Эрнандеса с правого фланга и установил окончательный счёт – 3:1.

Узбекистан всё равно заслужил аплодисментов! Команда выглядела неплохо на фоне колумбийских звёзд. Впереди – битва с Португалией (23 июня). Может, получится удивить мир во встрече с одним из фаворитов ЧМ-2026? У ДР Конго же это получилось! А Колумбия вышла на первое место в группе К и серьёзно приблизилась к плей-офф.

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