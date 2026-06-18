Экс-игроки ЦСКА и «Ростова» организовали первый гол сборной на чемпионатах мира. А у соперника всё решил Луис Диас.

Узбекистан забил исторический мяч на ЧМ! Но для сенсации с Колумбией этого не хватило

Сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира! Свой первый матч в истории на турнире команда провела с грозной Колумбией. Однако порадовать себя и болельщиков у узбекистанцев не вышло.

В основе Фабио Каннаваро выпустил всех главных звёзд – Абдукодира Хусанова, Аббосбека Файзуллаева, Отабека Шукурова и Эльдора Шомуродова. У Колумбии же основной интригой стала позиция центрфорварда: окажется в старте Луис Суарес из «Спортинга» или нападающий «Краснодара» Джон Кордоба? В итоге Нестор Лоренсо оставил лучшего бомбардира РПЛ в запасе.

В самом начале матча Узбекистан не подпускал соперника к своим воротам. Колумбийцы сразу обозначили свои притязания на владение мячом. Однако азиатская сборная успешно гасила все попытки подобраться к голкиперу Уткиру Юсупову. Впрочем, у самой команды Каннаваро также не появлялось моментов. Хотя тот же Файзуллаев действовал очень старательно. Аббосбек даже заработал на себе фол, после которого судья Энтони Тейлор показал жёлтую карточку Хоану Мохике.

К середине тайма колумбийцы начали действовать агрессивнее. Игра всё ещё не изобиловала моментами, однако прессинг на защиту узбекистанцев стал ощутимее. И на 32-й минуте Колумбия упустила свой первый убойный шанс. Джон Арьяс выдал отличную передачу Луису Диасу на ход в штрафную Узбекистана, вингер «Баварии» пробил с левого угла вратарской, но попал в штангу. А мяч предательски вылетел в поле, хотя вполне мог отрикошетить в створ.

И всё же на перерыв команды ушли при счёте 1:0. Колумбия отличилась на 40-й минуте: Диас совершил шикарный заброс в штрафную, а Даниэль Муньос открылся на грани офсайда. Правый защитник сыграл как настоящий форвард и в касание переправил мяч под перекладину.

Даниэль Муньос Фото: Carl Recine/Getty Images

После перерыва Узбекистан приятно удивил. Команда перестала бояться более статусного соперника и стала чаще владеть мячом. До конкретики у чужих ворот не доходило, однако было важно почувствовать уверенность. Колумбия же будто расслабилась: соперник не напрягал в первом тайме, счёт был в её пользу, всё хорошо.

И тут наступила 60-я минута. Историческая для Узбекистана! Команда забила свой первый мяч на чемпионатах мира. Эльдор Шомуродов пробил в ближний угол после шикарного навеса, а голкипер Камило Варгас отразил удар. Но получилось очень неудачно: мяч перелетел через голкипера и оказался перед стоявшим в одиночестве Файзуллаевым. И экс-вингер ЦСКА пробил точно головой – 1:1. 22-летний полузащитник вписал своё имя в историю узбекистанского футбола. Гол со следом РПЛ! Напомним, Шомуродов также выступал в России – за «Ростов».

Аббосбек Файзуллаев Фото: Carl Recine/Getty Images

Однако команда Каннаваро продержалась недолго. И уже на 65-й минуте Колумбия снова вышла вперёд. После ошибки в центре поля южноамериканцы перехватили мяч, который в итоге оказался у Диаса. Луис вошёл в штрафную и нанёс обводящий удар низом в дальний угол. Голкипер Юсупов дотянулся до мяча, но тот всё равно влетел в створ. Очень, очень обидно. А Диас набрал 1+1 и поддержал тренд других звёзд ЧМ-2026 на результативные действия.

После второго пропущенного мяча Узбекистана словно оказался в нокдауне. Команда здорово действовала на протяжении 20 минут, а затем – тишина. Колумбийцы же начали усиливать игру заменами. Однако Кордобы на поле мы так и не дождались. Форвард «Краснодара» пропустил и оба товарищеских матча Колумбии перед ЧМ-2026 из-за небольшой травмы. Поэтому и с Узбекистаном при счёте 2:1 тренер Лоренсо решил не рисковать.

В концовке Узбекистан всё же нашёл ресурсы на небольшой штурм. Но команде не хватило класса, чтобы создать реальные проблемы Колумбии. Хотя удар Акмала Мозгового на 90-й минуте в дальний угол получился опасным. Однако одна из сильнейших сборных Южной Америки не позволила дебютантам добыть ничью. Более того, на 90+9-й минуте вышедший на замену Хаминтон Кампас замкнул головой подачу Кучо Эрнандеса с правого фланга и установил окончательный счёт – 3:1.

Узбекистан всё равно заслужил аплодисментов! Команда выглядела неплохо на фоне колумбийских звёзд. Впереди – битва с Португалией (23 июня). Может, получится удивить мир во встрече с одним из фаворитов ЧМ-2026? У ДР Конго же это получилось! А Колумбия вышла на первое место в группе К и серьёзно приблизилась к плей-офф.