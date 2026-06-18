Шансы сборных на выход в плей-офф ЧМ после 1-го тура. Пара мощных команд — в зоне риска!

Пока что аналитики не верят в мегасенсации. Но неожиданности есть.

1-й тур группового этапа подошёл к концу. Самое время снова разобраться в нюансах формата. С помощью данных Opta изучили, у каких сборных наилучшие шансы сыграть в плей-офф.

Нынешний чемпионат мира — первый с таким большим количеством участников (48). Вы наверняка слышали несколько десятков раз за предыдущие дни. Участников разбили на 12 групп — по четыре команды в каждой. В 1/16 финала гарантированно попадут по две лучшие сборные из каждого квартета. Оставшиеся восемь путёвок получат восемь команд из числа 12, которые займут третьи места. 24+8=32.

Сборная Мексики на ЧМ-2026 Фото: Дмитрий Голубович,«Чемпионат»

Пока всё понятно. Но дальше возникает логичный вопрос: как определить, какая из сборных будет выше в случае равенства очков? И вот тут мы обращаемся к пунктам регламента, которые в англоязычных странах называют тай-брейкерами.

Места команд в группе определяются общим количеством очков, набранных во всех матчах группового этапа. Если у двух или более сборных одинаковое количество очков, их места определяются дополнительными критериями:

очки рассматриваемых команд в матчах друг с другом;

разница забитых и пропущенных мячей в матчах рассматриваемых команд друг с другом;

количество забитых голов в матчах рассматриваемых команд друг с другом.

Если после применения этих критериев ещё остались команды с неопределённой позицией, но применяем их же, но к матчам данных команд. Если и это не помогло определить места, идём дальше:

разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;

общее количество голов во всех матчах группового этапа;

очки фэйр-плей: жёлтая карточка — одно очко штрафа, непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка) — три очка штрафа, прямая красная карточка — четыре очка штрафа, жёлтая карточка и прямая красная карточка — пять очков штрафа;

более высокая позиция в актуальном рейтинге сборных ФИФА;

более высокая позиция в последовательно всё более ранних версиях рейтинга сборных ФИФА — до тех пор, пока команды не будут на разных местах.

Теперь смотрим на прогноз Opta. Для начала определим, какие сборные из каждой группы гарантированно окажутся в 1/16 финала. Опять же, это прогноз, основанный на математической вероятности, поэтому далеко не факт, что всё сложится именно так.

Группа А: Мексика (98,62%), Южная Корея (94,18%);

Группа В: Канада (85,91%), Швейцария (82,07%);

Группа С: Бразилия (96,88%), Марокко (92,99%);

Группа D: США (99,11%), Австралия (93,30%);

Группа E: Германия (99,87%), Кот-д’Ивуар (95,26%);

Группа F: Швеция (96,66%), Нидерланды (89,40%);

Группа G: Бельгия (90,62%), Египет (80,16%);

Группа H: Испания (96,45%), Уругвай (74,64%);

Группа I: Франция (99,82%), Норвегия (97,39%);

Группа J: Аргентина (99,80%), Австрия (94,46%);

Группа K: Колумбия (96,48%), Португалия (91,73%);

Группа L: Англия (99,74%), Гана (73,83%).

Лионель Скалони Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Далее смотрим на восемь сборных, которые займут третьи места по данным Opta – мы их в тексте выделили. В скобках указана вероятность прохода в 1/16 финала.

Группа А: Чехия (50,82%);

Группа В: Босния и Герцеговина (57,81%);

Группа С: Шотландия (80,14%);

Группа D: Турция (46,17%);

Группа E: Эквадор (81,18%);

Группа F: Япония (82,22%);

Группа G: Иран (46,80%);

Группа H: Кабо-Верде (48,14%);

Группа I: Сенегал (56,37%);

Группа J: Алжир (52,44%);

Группа K: ДР Конго (54,05%);

Группа L: Хорватия (69,06%).