Фанаты Англии на ЧМ разочаровывают, как сборная при Саутгейте. Кажется, всё дело в деньгах

Андрей Панков – с Дикого Запада, куда на матч чемпионата мира с Хорватией попасть было сложнее, чем в Россию. А ещё было много пикапов.

В Далласе ты понимаешь: один из главных стереотипов про Дикий Запад ― на самом деле не стереотип. Здесь действительно все ездят на пикапах. Из 10 проезжающих мимо машин, семь будут пикапами. В Далласе считается, что если у тебя есть пикап, то ты со всем можешь справиться сам: построить дом, починить машину или помочь соседу. Так что для жителей города это не просто машина, но ещё и символ независимости и свободы.

Свободным от большого количества фанатов оказался и центр Далласа в день матча Англия ― Хорватия. Я прилетел в город накануне и очень жалел, что пропустил фанатский движ: хорваты прошли по городу с огромным триколором, а англичане толпой погнали в соседний город Форт-Уэрт смотреть на родео быков. Мне казалось, что уж в день матча атмосфера точно будет не хуже! Ошибся. Лишь небольшие кучки фанатов, которые рассредоточились по центру главного города Техаса. Почти никаких песен и кричалок.

Оставалась надежда, что уж у стадиона англичане точно как-то о себе заявят. Ведь стереотип, что они умеют болеть ярко, всё ещё слишком силён. Хорваты себя хотя бы проявили перед матчем, англичанам нужно было догонять, но увы… Ничего выдающегося. Пока бродил около стадиона, появилась гипотеза, что такое отсутствие атмосферы вокруг стадиона может быть связано с дороговизной турнира в США, ведь весь шум зачастую создают не богачи.

Чтобы проверить теорию, иду общаться с английскими фанатами. Задача — найти тех, для кого чемпионат мира в США не первый.

Вот, например, компания из Лондона. Они были в России восемь лет назад, болеют за «Тоттенхэм» и любят Павлюченко — даже чант спели. Говорят, что приехали в США на весь групповой этап. Каждый из них потратил на это около £ 7 тыс (около 683 тыс. рублей). Для сравнения: такая же поездка в Россию обошлась одному человеку примерно в £ 3 тыс (около 293 тыс. рублей, но это с современным курсом).

Фанаты сборной Англии Фото: «Чемпионат»

А вот ребята из Манчестера. Причём болеют они за разные манчестерские клубы. Приехали на весь турнир с надеждой, что сборная Англии дойдёт до финала. Каждый из них закладывается на то, что за месяц в США потратит около £ 12 тыс (около 1,17 млн рублей). Безумные деньги.

Болельщики англичан Фото: «Чемпионат»

Вот и получается, что веселье среди англичан здесь обеспечивать некому. Те фанаты, которые на матчах команд АПЛ сидят на самых дешёвых местах за воротами, чемпионат мира себе позволить не смогли. Нет, конечно, они громко пели God save the King, заряжали заряды и громко радовались голам. Но без изысков.

Зато с изыском всё было в порядке у самого матча. Англия и Хорватия выдали лучший матч турнира, на данный момент уж точно. Помог этому и шикарный далласский стадион AT&T Stadium, который внешне очень напомнил сочинский «Фишт», а по функционалу ― «Газпром Арену». Несмотря на лютую жару и духоту на улице, внутри под крышей было прохладно. Идеальные условия для классного футбола.

Вид со стадиона в Далласе Фото: «Чемпионат»

Сборная Англии явила всему миру своё новое лицо. Томас Тухель вызволил эту команду из харамбольной темницы имени Гарета Саутгейта и показал, что Англия может прессинговать по всему полю, лететь вперёд даже, когда ведёт в счёте, комбинировать, душить и мочить стандартами. С трибуны смотрелось это просто прекрасно. Кстати, мои новые английские друзья, с которыми я обсуждал деньги, тоже за Тухеля. Говорят, что Саутгейт, конечно, молодец, но во время матчей сборной Англии при нём многим хотелось выключить телевизор. Спасал только результат.

Теперь такие ощущения от фанатов Англии: если сборная при Тухеле заиграла красиво, то фанаты исполняют скорее в стиле Саутгейта.

Кто знает, возможно, именно Томасу Тухелю суждено вернуть Англии титул чемпионов мира. Фанаты не видели трофея уже ровно 60 лет. Тогда за это будет не жалко отдать и £ 20 тыс.