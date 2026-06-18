Месси установит абсолютный рекорд, первые участники плей-офф. Интриги 2-го тура ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года вроде бы только стартовал. А нас уже ждут матчи 2-го тура! По итогам стартовых встреч сделаны первые выводы. Теперь же начинается реальная борьба за выход в плей-офф. И после вторых игр многие сборные смогут гарантировать себе попадание в 1/16 финала. Интриг – полно. Мы рассказываем про главные из них.

Сколько фаворитов снова провалится?

В 1-м туре группового этапа сразу несколько топ-сборных завершили свои матчи с неожиданным результатом. Швейцария пропустила на 90+4-й минуте от Катара (1:1), Бразилия оступилась во встрече с Марокко (1:1, хотя это сенсацией трудно назвать), Испания не смогла пробить Возинью из Кабо-Верде (0:0), а Португалию остановила ДР Конго (1:1). В общем, не все фавориты подходят ко 2-му туру в хорошем настроении.

А вот какие соперники ждут главных фаворитов ЧМ-2026 далее: Бразилию – Гаити, Нидерланды – Швеция, Германию – Кот’д-Ивуар, Испанию – Саудовская Аравия, Бельгию – Иран, Аргентину – Австрия, Францию – Ирак, Португалию – Узбекистан, Англию – Гана. Где ждём новые сенсации?

Сохранится ли тенденция, связанная с повышением результативности?

На старте ЧМ-2026 был установлен печальный тренд на «засушливую» игру. Из первых 15 встреч только в пяти команды забили больше двух мячей. Нет, не во всех матчах было грустно: где-то команды создавали много моментов, но мяч банально не заходил в ворота.

Ближе к концу 1-го тура сборные разогнались. И из девяти финальных матчей сразу в семи было забито минимум три гола. Чья магия окажется сильнее во 2-м туре: адептов «автобусного» футбола или атакующего?

Сборная Франции Фото: Dan Mullan/Getty Images

Низкий защитный блок продолжит приносить результат аутсайдерам?

Сборные-андердоги показали рабочий метод игры против сильных команд. Нужно сесть как можно ниже в оборону, защищаться терпеливо и без выбросов. И пользоваться редкими возможностями для контратак. Так, например, Кабо-Верде добыло ничью с Испанией (0:0), Саудовская Аравия – с Уругваем (1:1), а Катар – со Швейцарией (1:1).

Менее статусным командам глобально и не остаётся других вариантов. Однако тут важно отметить, что у таких сборных вырос уровень игры в защите. Стало намного меньше ошибок. Но тренд на рабочую низкую оборону нужно подтвердить. Например, во 2-м туре Саудовская Аравия сыграет с Испанией, Узбекистан – с Португалией, а ДР Конго – с Колумбией. Там и посмотрим, как всё это работает на дистанции.

Месси станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ? И забьёт ли во 2-м туре Роналду?

Большинство главных звёзд ЧМ-2026 отличились в 1-м туре. Гарри Кейн оформил дубль с Хорватией (4:2), Эрлинг Холанд положил два мяча Ираку (4:1). Килиан Мбаппе также забил дважды Сенегалу (3:1) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. А Лионель Месси и вовсе оформил хет-трик во встрече с Алжиром (3:0) и сравнялся с Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира (16 голов).

Однако Криштиану Роналду и Ламин Ямаль отличиться не смогли. Первый провёл полный матч с ДР Конго, но запомнился только парочкой неудачных ударов. А Ямаль вышел в середине второго тайма встречи с Кабо-Верде. Ламин тут же завёл Испанию, однако забить африканцам команда так и не смогла.

Получится ли отметиться голами у Роналду и Ямаля во 2-м туре? Португалию ждёт встреча с Узбекистаном, Испанию – с Саудовской Аравией. Также интригуют бомбардирские подвиги Мбаппе и Месси. Лео может стать единоличным рекордсменом по голам на чемпионатах мира. Впрочем, Мбаппе отстаёт от аргентинца всего на два мяча. Так что в случае удачного матча с Ираком Килиан может догнать Месси! Аргентину же ждёт непростая битва с Австрией.

Случится ли первая приостановка матча из-за погодных условий?

В 1-м туре природные катаклизмы обошли стороной США, Мексику и Канаду. Нам не пришлось сидеть в четыре часа утра и ждать рестарта матчей Иран – Новая Зеландия и Гаити – Шотландия. Однако это не означает, что так будет на протяжении всего месяца. Погода в Северной и Центральной Америке изменчива и часто преподносит сюрпризы. Ураган, тайфун или ливень может испортить абсолютно любой матч. Но будем надеяться, что стихии обойдут стороной чемпионат мира.

В какой сборной ждём новый скандал?

По ходу 1-го тура в нескольких сборных случились скандалы. Тунис уволил тренера Сабри Лямуши после разгромного поражения в матче со Швецией (1:5). Специалист раскритиковал своих игроков за индивидуальные ошибки. А его сын (входит в штаб) подрался с одним из болельщиков после финального свистка. Это окончательно уничтожило уверенность, что у Туниса всё будет хорошо.

Сабри Лямуши Фото: Luke Hales/Getty Images

А в сборной Южной Кореи прекратили общение с прессой. ESPN сообщил, что причиной стал инцидент на открытой тренировке: случайно сработавший микрофон записал реплики журналистов, которые касались капитана команды Сон Хын Мина. Они обсуждали освобождение игрока от обязательной военной службы, пока тот выполнял упражнение отдельно от группы. После обнародования аудиозаписи Сон не отвечал на вопросы прессы, а федерация отменила запланированные интервью. Глава пресс‑службы делегации подал в отставку, взяв на себя ответственность за подчинённых.

Конечно, громко было и вокруг Ирана. Перед матчем 1-го тура с Новой Зеландией часть болельщиков (проживающие в США иранцы) провела акцию против сборной: они считают, что иранские футболисты – часть государственной пропаганды. И что-то подсказывает, что ситуация повторится после 2-го тура. А где ещё может «рвануть»? С учётом того, что на турнире выступает 48 команд – где угодно.

Узбекистан создаст проблемы звёздной Португалии?

Сборной Узбекистана во 2-м туре предстоит битва с Португалией. Вероятно, главный матч в истории узбекистанского футбола! Хочется не только сохранить шансы на выход в плей-офф, но и отнять очки у одного из фаворитов ЧМ-2026. И это вполне реально: в 1-м туре Португалия оступилась с ДР Конго (1:1). Чем Узбекистан хуже? Тем более команда Каннаваро достойно проявила себя в матче с Колумбией (1:3). Да, вырвать хотя бы ничью не вышло. Однако узбекистанцы держали более статусного соперника в напряжении на протяжении большей части встречи.

Сборная Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сколько сборных оформит выход в плей-офф?

По итогам 2-го тура многие команды могут заскочить в плей-офф. Наилучшие шансы у тех, кто одержал победы в первых встречах. Но и сборные с одним очком в случае успеха также способны забронировать за собой место в 1/16 финала. Особенно с учётом того, что 8 из 12 лучших команд с третьих строчек также выйдут в плей-офф. Напомним, после 1-го тура победы одержали: Мексика, Южная Корея, Шотландия, США, Австралия, Германия, Кот-д’Ивуар, Швеция, Франция, Норвегия, Аргентина, Австрия, Англия, Гана и Колумбия.

Неймар появится на поле в матче с Гаити?

Неймар пропустил матч 1-го тура Бразилии с Марокко (1:1). 10-й номер сборной восстанавливается после травмы икроножной мышцы. 16 июня журналист Андре Эрнан сообщил, что форвард скоро приступит к тренировкам. Однако его участие во встрече с Гаити под вопросом. Журналистка Раиса Симплисио отметила, что Неймар вряд ли выйдет на поле во 2-м туре. Хотя шансы всё же остаются.

В каком матче ждём самый большой разгром?

В 1-м туре мы увидели четыре разгрома. США разобрались с Парагваем (4:1), Германия устроила «посвящение» дебютанту ЧМ Кюрасао (7:1), шведы не испытали проблем с Тунисом (5:1), а норвежцы – с Ираком (4:1). И во 2-м туре мы вряд ли избежим таких односторонних встреч. Хорошие кандидаты на матчи с итоговой разницей в счёте в 3+ мяча – Бразилия – Гаити, Франция – Ирак, Португалия – Узбекистан и Панама – Хорватия.