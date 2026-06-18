Все хотели фото с болельщиками Узбекистана, россиянам не дали повесить флаг

В России ЧМ-2026 ждали не только из-за любви к футболу и возможностью посмотреть на топ-сборные. Особое внимание – команде Узбекистана, которая впервые прорвалась на такой турнир. Внимания к команде – на уровне самых сильных сборных мира! Стартовали узбекистанцы матчем с Колумбией.
Играли команды в Мексике, на легендарной «Ацтеке». И, кажется, обеим сборным этот стадион ну очень подходит. Как прошёл матч вы можете почитать вот тут, а в этом материале – каким игру (и всё, что её окружало) увидел фотограф «Чемпионата» Дмитрий Голубович.
Матч посетили 80 824 тысячи зрителя (при вместимости в 81 070). В том числе, эти трое болельщика Узбекистана. До своих мест на стадионе они шли почти час – мужчин постоянно останавливали, прося о фото.
Болельщики сборной Узбекистана
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Болельщики сборной Узбекистана
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Болельщики сборной Узбекистана
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Приехали поддержать узбекистанцев и болельщики из Казахстана.
Болельщики из Казахстана на матче Узбекистана
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
А ещё перед стадионом всем разрешалось подняться на подиум с флагом и сфотографироваться (всё это под бодрый сет диджея). Узбекистанцев встречали громче всех.
Болельщики сборной Узбекистана
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Все с радостью останавливались, услышал русскую речь. А когда болельщики Узбекистана узнавали, что я работаю в «Чемпионате», говорили, что часто читают у нас новости.
Болельщики сборной Узбекистана
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
И да, с фанатами Узбекистана хотели сфотографироваться все.
Болельщики на матче Узбекистан – Колумбия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
А это уже внутри стадиона – активный сектор фанатов Узбекистана. Ребята в шапках были самыми громкими.
Сектор болельщиков Узбекистана
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Царь-шапка.
Болельщики сборной Узбекистана
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Были и фанаты отдельных футболистов.
Болельщики на матче Узбекистан – Колумбия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Принесли не только барабан, но и играли на трубе.
Болельщики Узбекистана играют на трубе
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
И, конечно, были люди из России. Флаг на перила вешать запретили (хотя колумбийские там висели), но сфотографироваться дали.
Болельщики с флагом России на матче Узбекистан – Колумбия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Болельщики с флагом России на матче Узбекистан – Колумбия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Болельщики с флагом России на матче Узбекистан – Колумбия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Полиция у каждого угла поля стояла, кажется, просто для красоты.
Полиция на матче Узбекистан – Колумбия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Подняли флаги во время гимна.
Болельщики на матче Узбекистан – Колумбия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Флаги Узбекистана, кстати, виднелись практически на каждом секторе.
Болельщица на матче Узбекистан – Колумбия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Болельщица на матче Узбекистан – Колумбия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
А эти болельщицы за время матча успели подружиться.
Болельщицы на матче Узбекистан – Колумбия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Тем временем на поле перед стартовым свистком.
Сборная Узбекистана
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Приветствие Фабио Каннаваро
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Британец Энтони Тейлор что-то очень долго объяснял
Энтони Тейлор и футболисты
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
А Аббос Файзуллаев кому-то звонил после первого забитого мяча Узбекистана в истории ЧМ.
Аббос Файзуллаев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Но победила Колумбия.
Сборная Колумбии празднует гол
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
А игроки Узбекистана после матча благодарили своих болельщиков.
Игроки сборной Узбекистана
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Следующий матч у сборной Узбекистана – с Португалией. Уже ждём фото Аббоса с Криштиану Роналду!