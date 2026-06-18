А Файзуллаев забивал. Яркие фотографии с матча чемпионата мира Узбекистан – Колумбия от фотографа «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Все хотели фото с болельщиками Узбекистана, россиянам не дали повесить флаг

В России ЧМ-2026 ждали не только из-за любви к футболу и возможностью посмотреть на топ-сборные. Особое внимание – команде Узбекистана, которая впервые прорвалась на такой турнир. Внимания к команде – на уровне самых сильных сборных мира! Стартовали узбекистанцы матчем с Колумбией.

Играли команды в Мексике, на легендарной «Ацтеке». И, кажется, обеим сборным этот стадион ну очень подходит. Как прошёл матч вы можете почитать вот тут, а в этом материале – каким игру (и всё, что её окружало) увидел фотограф «Чемпионата» Дмитрий Голубович.

Матч посетили 80 824 тысячи зрителя (при вместимости в 81 070). В том числе, эти трое болельщика Узбекистана. До своих мест на стадионе они шли почти час – мужчин постоянно останавливали, прося о фото.

Болельщики сборной Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики сборной Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики сборной Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Приехали поддержать узбекистанцев и болельщики из Казахстана.

Болельщики из Казахстана на матче Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё перед стадионом всем разрешалось подняться на подиум с флагом и сфотографироваться (всё это под бодрый сет диджея). Узбекистанцев встречали громче всех.

Болельщики сборной Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все с радостью останавливались, услышал русскую речь. А когда болельщики Узбекистана узнавали, что я работаю в «Чемпионате», говорили, что часто читают у нас новости.

Болельщики сборной Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И да, с фанатами Узбекистана хотели сфотографироваться все.

Болельщики на матче Узбекистан – Колумбия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А это уже внутри стадиона – активный сектор фанатов Узбекистана. Ребята в шапках были самыми громкими.

Сектор болельщиков Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Царь-шапка.

Болельщики сборной Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Были и фанаты отдельных футболистов.

Болельщики на матче Узбекистан – Колумбия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Принесли не только барабан, но и играли на трубе.

Болельщики Узбекистана играют на трубе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И, конечно, были люди из России. Флаг на перила вешать запретили (хотя колумбийские там висели), но сфотографироваться дали.

Болельщики с флагом России на матче Узбекистан – Колумбия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики с флагом России на матче Узбекистан – Колумбия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики с флагом России на матче Узбекистан – Колумбия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полиция у каждого угла поля стояла, кажется, просто для красоты.

Полиция на матче Узбекистан – Колумбия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подняли флаги во время гимна.

Болельщики на матче Узбекистан – Колумбия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Флаги Узбекистана, кстати, виднелись практически на каждом секторе.

Болельщица на матче Узбекистан – Колумбия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщица на матче Узбекистан – Колумбия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А эти болельщицы за время матча успели подружиться.

Болельщицы на матче Узбекистан – Колумбия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем временем на поле перед стартовым свистком.

Сборная Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Приветствие Фабио Каннаваро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Британец Энтони Тейлор что-то очень долго объяснял

Энтони Тейлор и футболисты Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А Аббос Файзуллаев кому-то звонил после первого забитого мяча Узбекистана в истории ЧМ.

Аббос Файзуллаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но победила Колумбия.

Сборная Колумбии празднует гол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А игроки Узбекистана после матча благодарили своих болельщиков.

Игроки сборной Узбекистана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Следующий матч у сборной Узбекистана – с Португалией. Уже ждём фото Аббоса с Криштиану Роналду!