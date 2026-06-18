Паузы на водопой убивают футбол. Сколько зарабатывают на делении игр ЧМ-2026 на четверти?

«Футбол больше не принадлежит игрокам и болельщикам, став заложником чиновников в кабинетах с кондиционерами. Нам продают эти «паузы для охлаждения» как защиту здоровья игроков. Но что на деле? Это просто золотая клетка, построенная для спонсоров, – бурно отреагировал на нововведение ФИФА экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. – Когда я вижу, как футболисты уныло стоят на поле, пока тайм-ауты вещателей диктуют ритм игры, я спрашиваю себя: кому служит этот чемпионат? Матч ЧМ должен течь как река, а мы строим плотины посреди неё, чтобы пропихнуть рекламу. Это убивает дух игры».

Яркой иллюстрацией правоты Клоппа и абсолютного абсурда новой реальности стал инцидент в матче Катар – Швейцария (1:1). Команды уже и вернулись на поле после трёхминутного водопоя, но главный арбитр заблокировал игру. Он больше минуты не позволял возобновить встречу, поскольку в этот момент на американском ТВ всё ещё крутилась реклама, которая не уложилась в хронометраж.

Юрген Клопп привык называть вещи своими именами Фото: Tom Weller/Getty Images

ФИФА десятилетиями запрещала водопои, пока не поняла, что на этом можно делать деньги

В эпоху, когда глобальное потепление ежегодно бьёт температурные рекорды, а летние топ-турниры превращаются в экстремальное испытание, ФИФА десятилетиями жёстко запрещала любые незапланированные остановки матчей, несмотря на череду пугающих прецедентов. Самый известный из них случился в 1954 году на чемпионате мира в Швейцарии: четвертьфинал с Австрией вошёл в историю под названием «Огненная битва в Лозанне».

Игра проходила при +40°C в тени, но брать бутылки у бровки правилами категорически запрещалось. Австрийский вратарь Курт Шмид получил тепловой удар на 15-й минуте и пропускал голы в полубессознательном состоянии. Капитан швейцарцев Роже Боке несколько раз падал в обморок (замены тогда не использовались), а массажисты при аутах окатывали футболистов водой. Персонал обеих команд умолял футбольных чиновников остановить этот кошмар, но те отрезали: «Матч не прерывается».

На ЧМ-1970 в Мексике в угоду европейским вещателям встречи сознательно назначали на полдень в самый солнцепёк, из-за чего игроки буквально задыхались в высокогорье. И даже спустя почти четверть века во время первого турнира в США ФИФА выписывала штрафы за каждую попытку тайно передать бутылку воды на поле. Изменения наметились лишь на ЧМ-2014 в Бразилии: на матче Нидерланды – Мексика судья впервые в истории остановил игру из-за сумасшедшей жары. Федерация пошла на уступки только из-за решения местного суда по труду, пригрозившего астрономическими штрафами по иску от профсоюза игроков.

Принципиальность чиновников моментально испарилась, как только они поняли, что на климатическом кризисе можно хорошо заработать. Американские телевизионные гиганты объяснили ФИФА простую истину: легальная остановка игры посреди тайма – это идеальный, свободный слот для коммерческой рекламы. Как только на кону замаячили миллиарды долларов, ФИФА тут же забыла про вековые традиции и узаконила обязательные паузы на 22-й и 67-й минутах. Борьба с жарой оказалась идеальной ширмой для нового способа заработка.

«Перед каждой игрой, независимо от места проведения, наличия крыши или температуры, будет предусмотрен трёхминутный перерыв для питья. В обоих таймах перерыв между свистками составит три минуты», – сообщил за полгода до старта ЧМ главный операционный директор ЧМ-2026 Маноло Зубирия.

На ЧМ-2026 Fox Sports и Telemundo только на рекламе заработают $ 850 млн

Продажа телевизионных прав исторически является главным финансовым фундаментом и настоящей золотой жилой для ФИФА. В текущем коммерческом цикле (2023-2026) федерация нацелилась на астрономическую общую выручку в $ 13 млрд. Львиную долю этого гигантского пирога традиционно обеспечивает именно продажа медиаправ – на трансляции расширенного североамериканского турнира организация рассчитывает заработать порядка $ 4 млрд. А уже в следующем цикле (2027-2030) на продажу телевизионных прав заложено $ 6 млрд, утверждает Inside FIFA.

Игроки сборной Шотландии приходят в себя во время водопоя Фото: Andrew Milligan/Getty Images

В условиях, когда каждый эфирный пиксель конвертируется в чистую прибыль, ФИФА просто не могла пройти мимо идеи узаконить коммерческие тайм-ауты посреди тайма. К тому же эта мера стала отличной возможностью по максимуму заработать на самом развитом и платёжеспособном медиарынке планеты – американском. Права на показ матчей ЧМ-2026 в США поделены между двумя гигантами: англоязычным вещателем Fox Sports (заплатил за свой пакет $ 485 млн) и испаноязычной сетью Telemundo (контракт обошёлся в $ 465 млн).

Огромные выложенные суммы заставляют вещателей выжимать из турнира абсолютный максимум. Так, боссы Fox превратили трёхминутную паузу на водопой в главную золотую жилу: стоимость рекламных пакетов в этих перерывах взлетела до космических $ 7-9 млн за слот, что вплотную приближает их к ценникам легендарного финала Национальной футбольной лиг (НФЛ) – Супербоула. Ожидается, что исключительно на классических рекламных роликах вещатели выручат около $ 850 млн. Общий же доход каналов с учётом спонсорских интеграций, диджитал-стриминга и сублицензирования контента будет значительно выше, что позволит полностью закрыть расходы на покупку прав и выйти в огромный плюс.

Эти сумасшедшие показатели полностью объясняют инцидент в матче Катар – Швейцария. Телевидение просто не имеет права потерять ни секунды оплаченного рекламодателями времени. Если ролик чипсов или автомобиля не уложился в хронометраж из-за затянувшейся паузы, игра на поле безжалостно замораживается по звонку от представителей ТВ.

Подобный цинизм на американском рынке также обусловлен попыткой коммерческого отдела федерации компенсировать грандиозные промашки с телеконтрактами накануне ЧМ-2026. Рассчитывая на показатель в $ 4 млрд, чиновники умудрились серьёзно продешевить на самом богатом рынке планеты. Из-за переноса ЧМ-2022 в Катаре на зимний период трансляции футбольных матчей напрямую столкнулись в американской сетке вещания с сезоном НФЛ и студенческим американским футболом. Вещатели, строившие свои долгосрочные бюджеты вокруг летнего турнира, пригрозили ФИФА многомиллионными судебными исками за срыв графиков и падение рейтингов.

Чтобы замять скандал и избежать судов, федерация пошла на мировую: она без проведения открытого тендера продлила американские контракты на ЧМ-2026 по фиксированным и не соответствующим текущим запросам рынка ценам. В итоге ФИФА добровольно упустила огромную часть прибыли. По данным The New York Times, реальная рыночная стоимость прав на трансляцию домашнего ЧМ в США составляла $ 2-2,5 млрд, но из-за кулуарного соглашения федерация недополучила колоссальные $ 1,3 млрд.

Глава ФИФА Джанни Инфантино отвечает на вопросы журналистов под кондиционерами Фото: Carl Recine/Getty Images

Вторым сокрушительным ударом по бюджету стали нереалистичные прогнозы доходов от азиатских медиарынков. Попытка ФИФА диктовать жёсткие финансовые условия в этом регионе едва не привела к отмене трансляций для трети населения планеты. Для китайского рынка (телеканал CCTV) федерация изначально заломила непомерный ценник в $ 300 млн. Пекин платить такие деньги наотрез отказался, резонно указав на то, что сборная Китая на турнир не вышла, а матчи из-за разницы во времени будут транслироваться глубокой ночью. В итоге чиновникам пришлось капитулировать: права отдали за скромные $ 60 млн. С аналогичным сопротивлением ФИФА столкнулась и в Индии, где местный медиагигант вместо запрашиваемых федерацией $ 100 млн заплатил в три раза меньше.

Тренировки в ледяных жилетах и обман рецепторов мозга

Пока коммерческий отдел ФИФА затыкает дыры в бюджете за счёт рекламодателей, тренерские штабы выражают открытое недовольство. Главная претензия футбольного мира лежит в чисто спортивной плоскости: фиксированная трёхминутная пауза посреди тайма полностью разрушает игровой ритм. Футбол исторически строился на непрерывной динамике, выносливости и способности дожимать соперника в моменты его физического спада. Теперь этот баланс нарушен. Если фаворит ловит кураж, включает фирменный прессинг и сминает оборону аутсайдера, свисток на 22-й или 67-й минутах становится для защищающейся команды спасением.

«Мне это не нравится. Я признаю такие паузы только тогда, когда условия на стадионе действительно экстремальные. Но когда погода хорошая, останавливать матч ради водопоя – абсурд! Это убивает игровой ритм», – негодует тренер сборной США Маурисио Почеттино.

Ещё жёстче высказался босс сборной Франции Дидье Дешам: «Футбол, который мы знали, постепенно перестаёт существовать. Из непрерывной игры нас заставляют переходить на формат американских четвертей. Эти остановки полностью убивают игровой импульс, набранный командой. Когда соперник «плывёт», ФИФА даёт ему официальный трёхминутный тайм-аут, чтобы перегруппироваться. Это убивает спортивную справедливость».

Дидье Дешам не скрывает раздражения Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Водопой стремительно приближает футбол к стандартам НБА или НФЛ. Игроки бегут к бровке не просто за глотком жидкости – там их уже ждут тренеры с тактическими планшетами. Пока идёт игра, аналитики с трибун по закрытой связи передают в штаб нарезки тактических ошибок соперника. За эти 180 секунд тренеры успевают провести полноценный разбор полётов, перестроить схему и полностью переписать сценарий матча прямо по ходу тайма. Футбол теряет свою интуитивность: игра, которая раньше управлялась импровизацией самих исполнителей на поле, теперь жёстко форматируется из технической зоны каждые 20 минут.

Пока фанаты злятся на засилье коммерции, спортивные учёные ведут свою войну – за выносливость игроков в условиях экстремального североамериканского лета. Три минуты у бровки – это давно не про обычную воду, которая физически не успевает усвоиться за столь короткое время. Современная гидратация в командах превратилась в персональную экспресс-аптеку. Перед каждым матчем нутрициологи взвешивают футболистов, определяя их индивидуальный индекс потери пота. У каждого игрока на бровке стоит именная бутылка со строго рассчитанным солевым составом.

ЧМ-2026 Фото: Molly Darlington/Getty Images

Вместо жидкой воды медицинские штабы всё чаще выдают футболистам ледяную углеводную крошку – так называемый «айс слаш». Научно доказано, что такой ледяной коктейль охлаждает внутренние органы в разы быстрее, моментально снижая общую температуру тела и давая резкий приток энергии. В ход идут даже ментоловые полоскания, которые обманывают рецепторы мозга и создают иллюзию прохлады в лёгких.

К турниру ведущие бренды разработали специальные трёхкомпонентные системы: за 180 секунд паузы на игроков накидывают жилеты и воротники с охлаждающими элементами, способными мгновенно снизить температуру кожи на 13°C. Даже запасные футболисты надевают поверх бутс массивные термоовершузы, чтобы уберечь стопы от раскалённого газона стадионов. На днях сборная Испании (вместе с Ламином Ямалем, Педри и Нико Уильямсом) взорвала соцсети кадрами со своей тренировочной базы в Теннесси, где они тренировались в ледяных футуристичных жилетах.

Да, футбол никогда не будет прежним.