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Лионель Месси на чемпионате мира — 2026 по футболу: особая форма капитана сборной Аргентины, специальные патчи, что означают, фото

Такой эксклюзив на ЧМ-2026 — только у Месси. Что значат четыре разных патча на его форме?
Максим Пахомов
Специальные нашивки Месси на форме
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Один из них очень тяжело заметить. И не факт, что в истории будет ещё один футболист, собравший всю коллекцию.

Вы уже наверняка поняли, что именно Лионель Месси – главная звезда 1-го тура группового этапа ЧМ-2026. Прости, вратарь Кабо-Верде Возинья, но Лео своим хет-триком всё же обогнал. Конечно, о голах Месси в ворота Алжира говорит весь мир. Однако в случае с капитаном Аргентины мы обращаем внимание не только на голы, а вообще на каждую деталь. И на что смотреть в первую очередь, когда игроки выходят на поле? На их форму, конечно.

У Месси она особенная.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Всё дело – в специальных патчах. Их у Лео четыре штуки – больше, чем у кого-либо. Первая – база. На левом рукаве есть нашивка участника ЧМ-2026, такая вообще у каждого футболиста, который принимает участие в турнире.

Нашивка участника ЧМ-2026 на рукаве у Месси

Нашивка участника ЧМ-2026 на рукаве у Месси

Фото: Getty Images

Дальше – более эксклюзивная история. Но всё-таки далеко не самая. Такой патч по центру формы есть у каждого футболиста сборной Аргентины как у действующего победителя чемпионата мира. Ну так, чтобы никто не забывал. Это распространённая история для всех турниров.

Нашивка чемпиона мира по центру формы Месси

Нашивка чемпиона мира по центру формы Месси

Фото: Getty Images

Третий патч – «Наследие». И вот эта штука уже очень ценная. Такой есть лишь у трёх футболистов на этом турнире: у Месси, Роналду и Модрича. Для каждого из них этот чемпионат мира уже шестой в карьере, и так ФИФА отмечает особенный статус легенд турнира.

Нашивка «Наследие» на рукаве формы Месси

Нашивка «Наследие» на рукаве формы Месси

Фото: Getty Images

И, наконец, личная нашивка Месси. Такой и у Модрича, и у Роналду нет и уже не будет. Настоящий эксклюзив – это нашивка «Золотого мяча» – лучшего футболиста прошлого ЧМ. Заметить её не так просто, так как нашивка скрывается за капитанской повязкой Месси.

Нашивка лучшего футболиста предыдущего ЧМ на рукаве у Месси

Нашивка лучшего футболиста предыдущего ЧМ на рукаве у Месси

Фото: Getty Images

Кажется, Жозе Моуринью нужно поделиться прозвищем Особенный. Или вовсе отдать его Месси. Конечно, на следующий ЧМ патч лучшего игрока и победителя кто-то получит, однако собрать все особые нашивки – это космос.

Не самые заметные, но такие статусные детали.

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