Один из них очень тяжело заметить. И не факт, что в истории будет ещё один футболист, собравший всю коллекцию.

Такой эксклюзив на ЧМ-2026 — только у Месси. Что значат четыре разных патча на его форме?

Вы уже наверняка поняли, что именно Лионель Месси – главная звезда 1-го тура группового этапа ЧМ-2026. Прости, вратарь Кабо-Верде Возинья, но Лео своим хет-триком всё же обогнал. Конечно, о голах Месси в ворота Алжира говорит весь мир. Однако в случае с капитаном Аргентины мы обращаем внимание не только на голы, а вообще на каждую деталь. И на что смотреть в первую очередь, когда игроки выходят на поле? На их форму, конечно.

У Месси она особенная.

Всё дело – в специальных патчах. Их у Лео четыре штуки – больше, чем у кого-либо. Первая – база. На левом рукаве есть нашивка участника ЧМ-2026, такая вообще у каждого футболиста, который принимает участие в турнире.

Нашивка участника ЧМ-2026 на рукаве у Месси Фото: Getty Images

Дальше – более эксклюзивная история. Но всё-таки далеко не самая. Такой патч по центру формы есть у каждого футболиста сборной Аргентины как у действующего победителя чемпионата мира. Ну так, чтобы никто не забывал. Это распространённая история для всех турниров.

Нашивка чемпиона мира по центру формы Месси Фото: Getty Images

Третий патч – «Наследие». И вот эта штука уже очень ценная. Такой есть лишь у трёх футболистов на этом турнире: у Месси, Роналду и Модрича. Для каждого из них этот чемпионат мира уже шестой в карьере, и так ФИФА отмечает особенный статус легенд турнира.

Нашивка «Наследие» на рукаве формы Месси Фото: Getty Images

И, наконец, личная нашивка Месси. Такой и у Модрича, и у Роналду нет и уже не будет. Настоящий эксклюзив – это нашивка «Золотого мяча» – лучшего футболиста прошлого ЧМ. Заметить её не так просто, так как нашивка скрывается за капитанской повязкой Месси.

Нашивка лучшего футболиста предыдущего ЧМ на рукаве у Месси Фото: Getty Images

Кажется, Жозе Моуринью нужно поделиться прозвищем Особенный. Или вовсе отдать его Месси. Конечно, на следующий ЧМ патч лучшего игрока и победителя кто-то получит, однако собрать все особые нашивки – это космос.

Не самые заметные, но такие статусные детали.