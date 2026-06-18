За чем следить 19 июня: Мексика — Южная Корея и США — Австралия, Медведев на турнире в Галле и волейбольная Лига наций!

Топ-события пятницы: борьба за плей-офф на ЧМ-2026, теннис и дебют Шлеменко в ACA

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 июня в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Канада — Катар, ЧМ-2026, группа B, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: хозяйка ЧМ-2026 одержит первую победу на турнире?

Сборная Канады в 1-м туре сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Но для выхода в плей-офф нужно набирать больше, чем одно очко. Поэтому на битву с Катаром хозяева турнира выходят с одной целью. Впрочем, азиатская сборная в первой игре отняла очки у Швейцарии. Так что просто Канаде не будет точно.

⚽️ 4:00: Мексика — Южная Корея, ЧМ-2026, группа A, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд оформит выход в плей-офф?

Мексика и Южная Корея одержали победы в 1-м туре чемпионата мира. Поэтому по итогам очного матча одна из команд уже может выйти в плей-офф. Конечно, хозяева за счёт фактора домашнего поля будут фаворитами. Но Южная Корея уже приятно удивила во встрече с Чехией. Почему бы не закрепить успех?

🏐 🎦 15:00: Япония — Чехия, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: хватит ли Японии сил и удачи в матче с Чехией?

Сборная Японии продолжает свою беспроигрышную серию в ЛН-2026. Команда Ферхата Акбаша смогла спастись от поражения в матче с Сербией. Маю Исикава вновь доказала, что она настоящий лидер сборной. Доигровщица заколотила 24 мяча в площадку сербской сборной. Но хватит ли теперь сил на игру с Чехией? Тем более что чешские волейболистки отлично прошли первую неделю розыгрыша, увезя три победы из китайского Нанкина.

🎾 15:30*: Даниэль Альтмайер (Германия, WC) — Даниил Медведев (Россия, 4), Галле, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Медведев в полуфинал на втором турнире подряд?

Даниил Медведев (№7) продолжает разминаться перед Уимблдоном и готовится к четвертьфиналу с Даниэлем Альтмайером (№81) на турнире серии ATP-500 в Галле. Ранее парни играли друг с другом лишь однажды: на этих же соревнованиях ровно год назад. Тогда победа осталась за россиянином (6:3, 6:3).

🏐 🎦 19:30: Бельгия — Германия, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: поможет ли результативность Мартен в матче с Германией?

Статистика последних очных встреч этих сборных явно за сборной Германии – 7:0! Однако сейчас в составе Бельгии блистает диагональная Полин Мартен, которая возглавляет список лучших атакующих турнира с 97 очками. Смогут ли немецкие волейболистки остановить лидера нападения Бельгии или бельгийкам удастся добиться победы над принципиальным соперником?

👊 20:30*: Александр Шлеменко — Никола Дипчиков, АСА 204

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: дебют Шлеменко в АСА

Александр Шлеменко отказывается стареть и выходить на заслуженную пенсию. Наоборот, ветеран продолжает открывать для себя новые горизонты и теперь дебютирует в конкурентном российском промоушене АСА. Изначально соперником Шторма должен был стать Рамазан Эмеев, но из-за травмы у Рамазана на замену вышел возрастной нокаутёр Никола Дипчиков. Как покажет себя Шлеменко в новой лиге? Как он восстановился после двух тяжёлых поражений от Белаза Ковалёва? Вопросов много, и главный бой турнира на них ответит.

⚽️ 22:00: США — Австралия, ЧМ-2026, группа D, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: США заберёт вторую победу на турнире?

Сборная США круто стартовала на домашнем чемпионате мира, разгромив Парагвай — 4:1. А Австралия неожиданно одолела Турцию (2:0). Теперь команды сыграют за первое место в группе и вероятный выход в 1/16 финала. Получится у США порадовать домашнюю публику снова? Или Австралия замахнётся на вторую сенсацию?