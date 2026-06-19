Уникальный день на ЧМ-2026! Играют все хозяева — США, Канада и Мексика. LIVE

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Сегодня, 19 июня, состоится три матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Примечательно, что сыграют все хозяева турнира: Канада примет Катар, Мексика встретится с Южной Кореей. А США зарубится с Австралией.
Канада и Катар никогда не выходили из группы на чемпионате мира. Да и начали этот турнир с ничьей – слишком много общего! Вероятно, именно эта встреча станет ключевой по решению задачи – выхода в плей-офф. Особенно хорошо будет, если конкуренты – Босния и Швейцария – поделят очки.
Мексиканцы сами по себе пободрее канадцев, а потому, наверное, у них и соперник выше классом. Южная Корея – азиатский топ, с которым тяжело вообще всем. К тому же обе команды стартовали на ЧМ с побед, и значит, нас ждёт битва за первое место в группе. Поглядим же!
США и Австралия тоже начали с трёх очков, однако разница в классе всё же имеется. Да и бэкграунд отличается: американцы завалили четыре гола Парагваю, а австралийцы сенсационно одолели Турцию с разницей в два мяча. И в этой паре ставки высоки. Шесть очков – это гарантированный выход со второго места, а может, даже и с первого.
В ожидании первого матча девятого дня ЧМ-2026 предлагаем бегло оценить главные события восьмого. А их набралось действительно много.
Составы на матч Канада — Катар
До первого матча девятого дня ЧМ-2026 остаётся чуть больше 20 минут. Кто не спит? Какие ожидания?
Канада: Крепо, Фужероль, Джонстон, Корнелиус, Ларьи, Эуштакиу, Бьюкенен, Коне, Ахмед, Ларин, Дэвид.
Катар: Абунада, Мигел, Лайе, Габер, Аль-Уи, Аль-Амин, Хухи, Мадибо, Эдмилсон Жуниор, Афиф, Абдурисаг.