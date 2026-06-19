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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 19 июня 2026, Канада — Катар, Мексика — Южная Корея, США — Австралия

Уникальный день на ЧМ-2026! Играют все хозяева — США, Канада и Мексика. LIVE
«Чемпионат»
Live дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 июня, состоится три матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Примечательно, что сыграют все хозяева турнира: Канада примет Катар, Мексика встретится с Южной Кореей. А США зарубится с Австралией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Не начался
Катар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Канада и Катар никогда не выходили из группы на чемпионате мира. Да и начали этот турнир с ничьей – слишком много общего! Вероятно, именно эта встреча станет ключевой по решению задачи – выхода в плей-офф. Особенно хорошо будет, если конкуренты – Босния и Швейцария – поделят очки.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мексиканцы сами по себе пободрее канадцев, а потому, наверное, у них и соперник выше классом. Южная Корея – азиатский топ, с которым тяжело вообще всем. К тому же обе команды стартовали на ЧМ с побед, и значит, нас ждёт битва за первое место в группе. Поглядим же!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

США и Австралия тоже начали с трёх очков, однако разница в классе всё же имеется. Да и бэкграунд отличается: американцы завалили четыре гола Парагваю, а австралийцы сенсационно одолели Турцию с разницей в два мяча. И в этой паре ставки высоки. Шесть очков – это гарантированный выход со второго места, а может, даже и с первого.

Live Георгий Илющенко

В ожидании первого матча девятого дня ЧМ-2026 предлагаем бегло оценить главные события восьмого. А их набралось действительно много.

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00:39 Михаил Рождественский

Составы на матч Канада — Катар

До первого матча девятого дня ЧМ-2026 остаётся чуть больше 20 минут. Кто не спит? Какие ожидания?

Канада: Крепо, Фужероль, Джонстон, Корнелиус, Ларьи, Эуштакиу, Бьюкенен, Коне, Ахмед, Ларин, Дэвид.

Катар: Абунада, Мигел, Лайе, Габер, Аль-Уи, Аль-Амин, Хухи, Мадибо, Эдмилсон Жуниор, Афиф, Абдурисаг.

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Новости. Футбол
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