Уникальный день на ЧМ-2026! Играют все хозяева — США, Канада и Мексика. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 июня, состоится три матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Примечательно, что сыграют все хозяева турнира: Канада примет Катар, Мексика встретится с Южной Кореей. А США зарубится с Австралией.

Канада и Катар никогда не выходили из группы на чемпионате мира. Да и начали этот турнир с ничьей – слишком много общего! Вероятно, именно эта встреча станет ключевой по решению задачи – выхода в плей-офф. Особенно хорошо будет, если конкуренты – Босния и Швейцария – поделят очки.

Мексиканцы сами по себе пободрее канадцев, а потому, наверное, у них и соперник выше классом. Южная Корея – азиатский топ, с которым тяжело вообще всем. К тому же обе команды стартовали на ЧМ с побед, и значит, нас ждёт битва за первое место в группе. Поглядим же!

США и Австралия тоже начали с трёх очков, однако разница в классе всё же имеется. Да и бэкграунд отличается: американцы завалили четыре гола Парагваю, а австралийцы сенсационно одолели Турцию с разницей в два мяча. И в этой паре ставки высоки. Шесть очков – это гарантированный выход со второго места, а может, даже и с первого.