«Зачем мне создают имидж скандалиста?» Искренний Талалаев — о футболе и жизни

Весна 2026 года — один сплошной стресс для Андрея Талалаева: болезнь, операция, травмы незаменимых лидеров и, как результат, просадка «Балтики» в таблице. Тем для разговора с главным тренером команды-сенсации сезона за полгода набралось в избытке. Олег Лысенко встретился с ним в Москве и получил ответы на все вопросы. Начали с самого свежего и позитивного инфоповода.

Свадьба сына | Италия | Последствия операции

— Как прошла свадьба Андрея Талалаева-младшего?

— Замечательно. Изначально людей планировалось больше, но многие в отпуска разъехались. Серджио Джованни улетел в Италию, Анатольич [Юрий Нагайцев] — к себе в Прибалтику. Из тренерского штаба были только Серёга Рыжиков и аналитик Антон Мельниченко с женами. Зато пришло много Андрюхиных друзей, в том числе моих воспитанников. Я же 1993-й год в «Торпедо» вёл. Хоть и говорят: было у отца три сына — два умных, а третий — футболист, это неправда, стереотип. Подтверждение — все эти ребята, которые выросли очень разносторонними и гармоничными личностями.

Свадьба Андрея Талалаева-младшего Фото: из личного архива Андрея Талалаева

— Такие события способны растрогать до слёз?

— Я понимаю, что подошёл к такому возрасту, когда становишься сентиментальным. Последние года три уже никому ничего доказывать не хочется — только самому себе. От этого отношения с людьми, с которыми живёшь, работаешь, становятся теплее. Иногда ловлю себя на мысли, что на установке начинает голос подрагивать, ком к горлу подкатывает. Раньше такого не было. На свадьбе дважды просил у ведущего микрофон, чтобы отметить какие-то моментики.

— Отцовского совета сын не спрашивал?

— Уже он мне больше советов даёт. Хотя в семье я остаюсь педагогом. Не могу снять это пальто, заходя домой. Часто младший сын, жена, а теперь и невестка меня притормаживают, потому что и после работы продолжаю руководить. У меня есть словосочетание-паразит «ещё раз». Когда повторяю его в семье, они отвечают: «Хватит нас абьюзить». Понимаю, что близкие от этого страдают, и очень хочу научиться разделять дом и работу, стать более комфортным для людей, которые рядом. Пока не получается, но я честно стараюсь.

— После свадьбы отправились в Италию?

— Молодые улетели на Хон Мун, во Вьетнам, а мы с женой — в Италию, по местам, где раньше было хорошо.

— Для вас Италия — идеальное место для перезагрузки?

— Не идеальное. Предпочитаю отдыхать в местах, где поменьше народу: острова, леса, горы. Чтобы телефон на четыре-пять дней отключить, мозгу дать разгрузку. Люблю в тишине бродить, что-то анализировать. А в этот раз перед Италией ещё в Армению заехали, два последних дня чемпионата зацепили. Заодно посмотрел молодого парня, который нас интересует. За три месяца он добился большего прогресса, чем многие наши — за весну. Из Еревана полетели в Италию, съездили в Коверчано, а оттуда — на море. Случайно встретил в отпуске бывшего одноклубника по «Торпедо», с которым 30 с лишним лет не виделись. Фамилию называть не буду: он русский, давно живёт за границей.

— Ещё футбольные встречи были?

— За день до нашего приезда в Коверчано первая сборная Италии оттуда уехала, и начались тренерские курсы. Понаблюдал, как проходит обучение, пообщался с руководителями местной ВШТ. У меня с этим местом много воспоминаний связано. Когда-то мы с юношеской сборной U17 обыграли в Коверчано итальянцев. Славка Дмитриев тогда получил тяжёлую травму — перелом малой и большой берцовых костей. Оперировал доктор, который делал операцию Батистуте. Я со Славой на 21 день остался в Коверчано. Когда приехали первая и молодёжная сборные Италии, общался с Донадони, другими коллегами. Мне это очень много дало в плане понимания футбольной культуры.

Андрей Талалаев и Фабио Капелло Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Тогда объясните, как Италия в третий раз подряд проехала мимо ЧМ?

— На мой взгляд, всё закономерно. Пропала взаимосвязь в футбольной вертикали между сборными, отсутствует единая система подготовки. В командах часто меняются тренеры, и каждый приходит со своими взглядами. Меньше влияния федерации на работу сборной. Это и приводит к упадку. Нам поставили в Коверчано запись дубля «Фиорентины». Команда — чемпион Италии среди молодёжи, а в составе — четыре итальянца. Остальные — шведы, африканцы… Всем нравится игра «Комо», но у них вообще один итальянец в стартовом составе выходит! 200 млн на легионеров потратили — они и задают тон. И это клуб, который недавно вышел из Серии B, а представляете, какая конкуренция выше? Я понимаю, что лимит — это не очень хорошо. Но он хотя бы позволяет нашим, российским футболистам набирать определённое количество практики. Помню, как боролись с лимитом в Первой лиге, когда обязали двух молодых россиян выпускать на поле. Но как минимум по одному из них доросли до определённого уровня. Звёзды — Кисляк, Батраков, Агкацев или наш Беликов — сами вырастут, а остальным это искусственное ограничение хотя бы даёт игровое время. Думаю, итальянцы тоже постепенно к этому придут.

— Как ваше здоровье? Последствия апрельской операции не напоминают о себе?

— Восстанавливаюсь потихоньку, начал делать физические упражнения. В Италию в том числе поэтому и поехал: море, солнце и хорошее питание — что ещё нужно для восстановления?

— Винца-то можно немного?

— Кстати, нет. Врачи разрешили по 50 капель коньяка выпивать, а я его не очень люблю. В команде на тренерский штаб по поводам дарилась бутылка хорошего итальянского вина. Футболисты уже знают мой любимый сорт винограда — санджовезе. Вот Елена Вячеславовна, моя жена, на праздник может себе позволить рюмку коньяку. Если возникнет необходимость чуть-чуть релаксироваться вечером, составлю ей компанию (улыбается).

Елена и Андрей Талалаевы Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Из 104 матчей ЧМ-2026 сколько примерно процентов планируете осилить?

— Думаю, до плей-офф целенаправленно вообще смотреть не буду. Хотя, например, в аэропорту Стамбула зацепил второй тайм Мексики — очень понравилась команда. Правда, там соперник, ЮАР, оказался совсем слабым. Очень много слышал про Марша, американского тренера. Дай, думаю, гляну Канаду. Чего-то запредельно интересного у них не увидел. Боснийцы должны были забивать второй гол и заканчивать игру, но 1:1 — закономерный результат. Задачи захватить побольше матчей перед собой не ставлю. Сильные команды рассматривают групповой этап как подготовку к плей-офф и набирают форму постепенно. Слишком длинный турнир.

Балтийцы в сборной | Штрафы | Большая ошибка

— А трансляцию игры сборной России из Калининграда смотрели?

— Смотрел по телефону, не в лучшем качестве. Конечно, поздравил Бевеева с забитым мячом. Дал определённые вводные им с Петровым. У Макса сейчас свадебное путешествие. 10 дней отдыха им предоставил, но сказал: «Как хотите, но чтобы 21-го были на тренировке».

— Строго.

— Я сейчас понимаю, чего мне не хватало, когда был футболистом. Справедливости. Внутренне противился, когда кому-то делались поблажки. Когда ты понятен и честен перед игроками, всем легче работать. У нас так заведено. Поэтому я сказал: «Да, у вас сократился отпуск, но мне нужно, чтобы 23-го вы вышли и сыграли хотя бы 15-20 минут с «Альтроном».

— Для чего? Это же Медиалига.

— Пускай Медиалига. Но сыграют хорошо новички — и что, мне их не ставить на следующие спарринги, с «Волгой» и «Акроном»? А если Бевеев с Петровым эти матчи не сыграют — рискуют потерять место в основе, даже будучи игроками сборной России. Я Бевея предупредил: «Никаких привилегий никому не будет». Он переспросил: «Что, прямо совсем никаких?» Говорю: «Если только чуть-чуть, всё-таки тебе уже за 30» (улыбается). Не скрою: у меня есть любимчики — Петров Илюха, Мендель, Бевеев, Юра Ковалёв.

— Неожиданно!

— Они заслужили это своей работой, плюс возраст. Но им же больше всех и достаётся! Для новичков будут какие-то поблажки, потому что они ещё не готовы к тем режимам, в которых мы работаем. Но люди, которые прошли с нами одну-две-три предсезонки, уже должны выходить на другой уровень. Для них сборы будут ещё тяжелее, чем раньше. К слову, о справедливости. Меня дисквалифицировали — я извинился перед командой и заплатил штраф. Дисквалифицировали повторно — штраф вырос в три раза.

— Для вас это ощутимые суммы?

— Думаю, они для любых участников футбольного процесса существенны. Когда за сезон теряешь под миллион, это серьёзно. Помимо взысканий КДК, существует и внутренняя система штрафов. Я всем пообещал: что бы ни происходило, до конца сезона сумею сдержаться. Потому что в третий раз совершать одну и ту же ошибку у нас никому не позволено.

Мингиян Бевеев (в центре) в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Бевеев в 30 лет круто заиграл на уровне РПЛ, дошёл до сборной, гол забил, что символично, в Калининграде. В чём его секрет?

— Мне самому себя хвалить (смеётся)? Я Бевеева дважды звал в «Ахмат», а на третий раз уже ультиматум поставил: сейчас — или никогда. На мой взгляд, задача тренера — правильно использовать сильные качества игроков. Поэтому я и прошу: дайте мне игрока на три-четыре дня — познакомиться, понаблюдать в работе. Помните историю с Дзюбой?

— Какую именно?

— Когда он якобы на просмотр должен был приехать. Это был не просмотр.

— А что?

— Я хотел пообщаться с игроком, посмотреть, как будет реагировать на нагрузку и насколько мы в принципе подходим друг другу. Для меня самое главное в футболисте — это его стремление использовать свои сильные качества на благо командной игре. Если он готов к этому — как Хиль, как Бевеев — то может сразу совершить скачок. Мы Хиля брали в 22 года — 23 только исполнилось. Он выдал один сильный сезон. За ним приезжали большие клубы, но по каким-то причинам не взяли. Меня Руслан Газзаев, спортивный директор «Ахмата», спрашивал: «Ты что, возьмёшь Хиля в свой футбол? Как он будет в твой прессинг играть и такие объёмы выполнять?» Я ответил, что мы подстроим свой футбол под Хиля. Газзаев ещё больше удивился: «Ты изменишь своим принципам ради одного игрока?» Но я готов это сделать, если футболист того реально заслуживает. А Брайан — заслуживал. Смешно слышать, что «Балтика» играет в какой-то однообразный футбол.

— Это не так?

— Мы играем по-разному — зависит от наличия и состояния футболистов. Поэтому случай Бевеева не феномен. То, что он профессионал и очень компанейский парень, знали все. В нашу модель команды-семьи Мингиян вошёл гармонично и потихоньку усвоил то, что я от него просил. Если у тебя успешность обводки составляет 35%, не надо постоянно лезть в обыгрыш. Занимайся тем, что у тебя лучше всего получается: борись, отбирай, играй на пустых пространствах. Мы чуть-чуть добавили ему в созидании, в точности передач перед подходом к штрафной. Помните, раньше поговорка была: покажи мне свою середину поля, и я скажу, какая у тебя команда?

— Конечно.

— Так вот сейчас все научились плотно закрывать центр поля, и фланговые футболисты в большей степени определяют игру команды, чем полузащитники. У кого-то крайние защитники в тройке отдают больше обостряющих, проникающих передач в атаку, чем полузащитники. Антон Михашенок у вас на «Чемпионате» очень интересно и правильно расписал тенденции с инвертированием крайних защитников, когда правого переводят налево, а левого — направо. Поэтому для меня очень важны позиции латералей и крайних центральных защитников.

— Кого следующим из «Балтики» ждать в сборной?

— Варатынов — единственный, кто провёл все 30 матчей чемпионата. И я уверен, что с тем прогрессом, который Серёга демонстрирует, он выйдет на следующий уровень в новом чемпионате. Когда спрашивают, чем отличаются представители одной школы от другой, я отвечаю, что для меня торпедовские люди — это прежде всего надёжность. Вот Серёга — а он начинал в «Торпедо» — такой. Если к этой надёжности, профессионализму, отношению к себе добавит чуточку креатива — станет кандидатом в сборную.

— Думал, Беликова назовёте.

— Беликову сложнее. Он поздно пришёл в футбол и имеет некоторые изъяны в подготовке. Самое сложное — изменить скорость мышления. Это заложено генетикой, родителями, футбольной школой. Но физические данные у парня от природы потрясающие. Быстрых ребят с таким ростом и ловкостно-координационными качествами очень мало в футболе. Не сомневаюсь, что Ваня уже на подходе к расширенной обойме сборной.

— Почему у Бориско с дебютом никак не складывается?

— Не думаю, что Макс или тренер по вратарям обидится, но на свой первый сбор Бориско поехал с микротравмой. Виталий Витальевич Кафанов, профессионал высочайшего класса, заранее предупредил, что будет вызов. Я сказал Максу: «Смотри, если усугубишь повреждение, можешь завалить сезон. Подумай, насколько это важно». Не отпустить его я не мог, но и отпускать не должен был. Недавно у Семака была похожая ситуация.

— Что имеете в виду?

— Чисто по-человечески Сергей Богданович, наверное, должен был хотя бы на несколько минут выпустить Кержакова в последнем домашнем матче. Попрощаться с болельщиками. Но по-тренерски он выиграл чемпионство, выпустив Ерохина, который забил решающий гол. Здесь то же самое. Надо было резать по-живому и не отпускать Макса в таком состоянии в сборную. Не усугуби он травму, мы до последнего тура боролись бы за бронзу. Это моя ошибка, следует признать. Поступил по-человечески, когда нужно было поступить по-тренерски. У меня была в молодости аналогичная история.

— Напомните?

— С микротравмой приехал на первый сбор сборной России — и добил колено. С Серёгой Юраном на тренировке неудачно пошёл в стык. В итоге и с Мексикой не сыграл, и всю осень в «Торпедо» пропустил. Может быть, и мне сейчас нужно было достучаться до Бориско. Но что сделано, то сделано. Надеюсь, футбольный бог всё видит. Я своим игрокам желаю только самого хорошего.

Двое незаменимых | Больничный | Интервью с Мусаевым

— У вас было достаточно времени, чтобы спокойно проанализировать сезон в целом. Почему две его части получились такими разными по результатам?

— Помните, зимой в Турции я вам говорил, что у нас есть два незаменимых футболиста?

К сожалению, сам футбол подтвердил мою правоту. Уровень исполнения в завершающей стадии атаки и обороны — это самое главное. А без Бориско и Хиля мы оказались неконкурентоспособными для решения самых высоких задач. Почему мы встречаемся только сейчас? Мне не хотелось делать выводы сразу после чемпионата, на эмоциях. Теперь же мы проанализировали все цифры, чуть ли не поминутно разложили тренировочную работу, обсудили всё с докторами и внесли определённые изменения — в клубе, штабе, команде.

— Кадровые изменения?

— В том числе. Я честно сказал трём игрокам, что им будет правильнее двигаться своим путём. Попросил руководителей усилить три позиции, чтобы мы так не зависели от одного исполнителя. Иногда я слышу, что у нас нет звёзд. Они есть — просто их недооценивают. Хиль в 23 года боролся с Кордобой за звание лучшего бомбардира. Не получи он травму, до последнего матча это делал бы. Команда почувствовала его: если раньше в спорных моментах отдавали мяч кому-то другому, то здесь уже катили на Брайана. А столько, сколько тащил Макс, не тащил в РПЛ ни один вратарь. Цифры это подтверждают. Плюс Филин и Мендель — это стабилизирующие элементы, позволявшие нам бетонировать зоны, которые начинали проседать. Надёжные и незаменимые киборги. Кто-то говорил, что это игроки не высочайшего класса, но для «Балтики» они значили и значат очень много. Важно не только то, что они делают на поле, но и то, как ведут себя в жизни, управляют коллективом, заряжают молодёжь на тренировках. Травмы Саши и Андрея нас тоже подкосили. Конкуренции на ключевых позициях «Балтике» в весенней части сезона не хватило.

Александр Филин Фото: ФК «Балтика»

Помните, тогда же, зимой, я сказал фразу про Кордобу?

— Как не помнить, я её и в недавнем разговоре с Мурадом Мусаевым привёл.

— Вот к ней и приходим. «Краснодар» здорово играл в финале Кубка. У них были моменты? Да. Они сильно уступили «Спартаку»? Нет. Но когда у тебя нет наконечника, который забивает, все усилия команды сходят на нет. Мы очень внимательно проанализировали восемь последних матчей и подготовили руководству отчёт. Кто-то говорил, что мы сдуемся физически или устанем психологически.

— Не сдулись?

— Нет. В плане двигательной активности мы, наоборот, прибавляли. Последние 15-30 минут этих восьми матчей играли даже сильнее, чем на старте сезона. К сожалению, уровень исполнителей, которые выходили, не позволял конвертировать эти усилия в очки. Это не только в забитых и пропущенных голах отражается, но и в создании моментов, xG. Мы превзошли почти всех по количеству передач, доставок, единоборств. Я читал ваше интервью с Мусаевым — и готов подписаться под всем сказанным. Очень многие вещи он раскрыл. Вместе с ним вы подняли сильную тему: по количеству мощных стартов и торможений «Краснодар» просел к концу сезона. Мы, напротив, прибавили! Но это всё равно не дало результат. Понятно, что мы не найдём второго Бориско и второго Хиля. И возможностей таких у клуба нет. Мы все вместе — я, спортивный директор, генеральный — очень чётко понимаем политику «Ростеха» как главного акционера клуба и руководства области. С нашей стороны прозвучало пожелание: уменьшить зависимость от лидеров, которые определяют результативность игры. А для этого нужно повысить уровень игроков ротации: а) селекцией, б) тренировочной работой. Поэтому я и говорю, что эти сборы для многих станут сложнее прошлых.

— Как на команде отразился ваш больничный?

— Мы все понимаем, что это повлияло на результативность. Однако это не один-единственный и не определяющий фактор. В футболе не бывает так: дал в недельном цикле запредельную нагрузку — и в ближайшем матче команда полетела. Как правило, происходит наоборот. Большие нагрузки дают отложенный эффект. Поэтому и результат моего отсутствия проявился позже. А эти 20 дней они вытащили. Правда, моему помощнику Юре Нагайцеву этот стресс стоил серьёзных проблем со здоровьем… Уходя, я сказал: «Не дай бог вы свалитесь с четвёртого места…» — и пацаны его удержали. Потом уже вместе опустились вниз. Не хочу ни на кого перекладывать ответственность — мы все вместе не смогли добиться идеального результата. Я на каждом послематчевом собрании говорил футболистам: «У меня к вам ноль претензий. Единственная проблема – не забиваете».

Юрий Нагайцев, Андрей Талалаев-младший и Сергей Семак Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Прошлогодние трансферы себя не оправдали?

— Я надеюсь, для Йенне, Мурида и Чивича новый сезон станет лучше. Они адаптировались, чётко понимают требования и уже начинают брать на себя ответственность в отсутствие лидеров, но ещё сами не вышли в лидеры. Йенне в Армении был звездой, а у нас — пока подыгрывающий. Я доношу до него, что в каждом эпизоде он имеет право взять на себя решение. Возможно, где-то мне не хватает языка, качества общения. Сейчас меняем переводчика, доктора и массажиста, чтобы создать игрокам ещё более комфортные условия для их реализации. Всё-таки главные творцы успеха — это футболисты. Мы не просим у руководства: дайте нам 100 миллионов, и мы заиграем лучше. Мы сами пытаемся улучшить все процессы внутри клуба. Тогда, возможно, «Балтика» шагнёт на следующую ступень в плане качества игры и результата.

— Не кажется ли вам, что соперники стали более скрупулезно готовиться к «Балтике»?

— Конечно, это мы тоже ощутили. Некоторые коллеги прямо говорили: «Мы хорошо подготовились к «Балтике». Но вот пример: последний матч с «Динамо» мы должны были выигрывать по-любому. Мы нанесли 16-17 ударов, а они забили два с трёх попаданий в створ. Вот это и есть разница в мастерстве. Сейчас многие тренеры научились организовывать команды, и мы это тоже умеем. Наш тренерский штаб доказывал это в любой лиге: от любительской в «Росиче» до чемпионата Армении, от ФНЛ до РПЛ. На всякий случай: мы с «Ахматом» во втором сезоне набрали 43 очка. Сейчас у нас всего на три больше. Разница в том, как это преподносится. С «Ахматом» была более закрытая позиция — в силу региона, особенностей клуба. Мы не преподносили так ярко то, что делали игроки на поле, хотя работа проделывалась та же самая, и уровень футболистов также рос. Ненахов ушёл из «Ахмата» в «Локомотив», Ильин — в «Краснодар». И контракты ребята получали хорошие, как сейчас Саусь, Андраде. Из наших двух с половиной лет в Грозном почему-то вспоминали только отставку. А то, что мы подняли команду, которая была на предпоследнем месте, набрав с ней 43 очка, — все быстро забыли. В этом сезоне мы ориентировались на 35-40 очков. То, что набрали 46 — заслуга ребят.

— Перевыполнили план?

— Именно! Не зря говорят, что на построение команды нужно три года. Мы начали этот процесс в Первой лиге. Когда меня спрашивают: «Какое место займёте?» — я никому не отвечаю – ни руководителям, ни журналистам, ни даже дома в семье. Надо отталкиваться от собственных возможностей. 46 очков — это была планка уже для следующего сезона. Но чтобы её повышать, команда должна постоянно развиваться. Это не значит, что каждое трансферное окно нужно продавать трёх-четырёх лидеров и брать других. Больше всего меня сейчас тревожит даже не вопрос усиления, а сохранение стабильности и конкурентоспособности коллектива.

— Есть предпосылки?

— У нас есть запросы практически на всех футболистов стартового состава. И это не только игроков касается.

— Кого ещё?

— Докторов, массажистов, тренеров. Сейчас Серёга Рыжиков ушёл на самостоятельную работу, но он честно предупредил об этом за месяц. Понятно, что, когда приходит результат, все хотят увеличения зарплаты. При этом возможности клуба кардинально не изменились. У нас Саше Горбачёву в другом клубе предложили в разы больше. Отпустили. То же самое происходит и с футболистами. Есть определённый уровень игры, контрактные обязательства, сумма выкупа. Если приходит клуб, который даёт эту сумму выкупа и в разы бо́льшую зарплату, мы не накинем игроку ошейник и не удержим против его воли. И футболисты должны это понимать. Пока материально-техническая база «Балтики» не будет соответствовать топ-клубам, нам трудно будет претендовать, что классные игроки будут с нами пожизненно. Мы отдаём себе отчёт, что любой заходящий в «Балтику» игрок мечтает вместе с ней вырасти, может быть, за что-то побороться, но затем сделать шаг ещё выше. Все же говорят, что мечтают попасть в «Боруссию», «Баварию», «Барселону», «Манчестер», «Реал». Пока «Балтика» не является таким пределом мечтаний — может быть, за исключением молодых калининградских ребят. Для тех же Степанова, Никитина, Гасанбекова игра в «Балтике» на каком-то этапе была главной целью в карьере. Как говорит один мой старший и сильно уважаемый товарищ: «У нас нет мечты. Есть цели, которые мы ставим и к которым идём».

— Губернатор Калининградской области сформулировал задачу: борьба за медали. Не слишком высокая планка ожиданий?

— Я стараюсь не комментировать слова — даже таких серьёзных людей, как губернатор Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных (улыбается). Давайте идти поэтапно. Если мы повторим результат в 46 очков или чуть-чуть превзойдём его, это уже будет большим достижением для «Балтики». Я всё время говорю: очки определяются качеством — тренировочной работы и игры. Качество игры моих футболистов осенью превзошло мои ожидания и нашло отражение в очковых показателях. «Балтика» — единственная команда лиги, которая никому не проиграла за сезон больше чем в один мяч. Понятно, что на каком-то этапе нам всем захотелось поучаствовать в этой медальной гонке — аппетит приходит во время еды. Но давайте откровенно: «Зенит», «Краснодар», «Спартак», на каком-то этапе «Динамо» превосходили нас — по качеству исполнителей и, соответственно, игры в определённых фазах. Это было, и это стоит признать.

Критика Бердыева | Кепка «Чемпионы» | Трансферы Сауся и Андраде

— Вас задело замечание Бердыева: «Балтика» бегает, мысли там мало»?

— Безусловно, для меня Бекиевич — определённый авторитет в профессии. Когда друзья стали звонить с вопросом, ссорился ли я с ним, посмотрел фрагментарно интервью. Наверное, если человек отдаёт годы жизни анализу действий и игры Де Дзерби и понимает её более тонко, чем я, он будет ревностно относиться к любым суждениям относительно этого тренера. Наверное, я точно так же буду реагировать, если при мне плохо скажут о Невио Скале. Другое дело, как всё было преподнесено. Чем хорошо телевидение: сказанное в прямом эфире трудно исказить, переврать. Но по Де Дзерби моя фраза была просто выдернута из контекста.

— Каким образом?

— Мы обсуждали лучших тренеров. Фигурировали Винер, Тутберидзе. Из футбола — Нагельсман, Бьелса, которые мне нравились всегда. К Де Дзерби пришли после дополнительного вопроса. Я признаю́, что у Де Дзерби есть интересные идеи, но для их реализации нужны футболисты соответствующего качества. Когда в футболе появляется что-то новое, я еду и смотрю на это вживую, как прошлой зимой на «Комо». На три дня с женой в Италии я запланировал три футбола. На [матчи] «Верона» — «Удинезе» и «Комо» — «Фиорентина» съездили. Слетать на «Наполи» не позволило состояние здоровья. Любой тренер должен развиваться, но это развитие должно совпадать с возможностями клуба.

— У Де Дзерби не так?

— Сама по себе философия может быть очень красивой, интересной и двигать футбол во всём мире, но при этом не приносить результат. Я имел в виду только то, что Де Дзерби переоценён с точки зрения достижения результата. То, что потом вдруг пошли оценки моих интеллектуальных качеств и игры «Балтики», наверное, это просто мнение человека, который много видел в жизни. В моей системе координат он имеет право высказывать свою точку зрения публично, а я имею право не реагировать на неё. Футбол команд Бердыева — «Рубина», «Ростова», а сейчас «Турана» — тоже не всегда эстетически привлекателен для людей, которые не являются основоположниками его идеи. Игра «Балтики» может кардинально отличаться от его философских идеалов. Но публично ставить под сомнение работу моих футболистов, считаю, никому не позволено. Даже таким авторитетам. Ребята показывают даже больше, чем могут на этом этапе. Если мы забрали очки у всех топов нашего чемпионата, это о чём-то говорит. Оставлю на совести Курбана Бекиевича высказывания о нашей игре. О моих же интеллектуальных способностях, наверное, могут больше сказать люди, которые знают меня чуть лучше.

— У вас раньше пересечений с Бердыевым не было?

— Почему? Были. Я даже обращался к нему за советом. С тренерами из его штаба контактирую. Павел Петрович Черепанов мне в каких-то моментах помогает. С Иваном Данильянцем были дискуссии тактического свойства, на тему прессинга, когда я возглавлял юношескую сборную. Сегодня сам следую тем принципам, которые тогда показались мне спорными. В таких дискуссиях рождаются взгляды на футбол, а не только в наблюдении за командой какого-то тренера. Сказать, что я где-то закусился с Бердыевым или его соратниками, нельзя. Просто сегодня уже штаб «Балтики» и я в частности стали определённым трендом. Когда какие-то недоросли и бездельники начинают на нас хайповать, мне вообще фиолетово. И немножко неприятно такое слышать от Бекиевича. Думаю, при встрече я постараюсь объясниться, что и как.

— Вы готовы делать более разнообразной игру «Балтики» и удивлять соперников тактически?

— Планирование и реализация — разные вещи. Например, на второй сезон в «Ахмате» у нас собрались очень хорошие полузащитники: Швец, Уткин, Коновалов, Тимофеев, Исмаэль. И мы всё хотели сыграть «ромбом», чтобы Бериша был освобождённым нападающим рядом с большим форвардом — Конате или Ильиным. Полтора месяца на предсезонке наигрывали эти 4-4-2, а в сезоне так ни разу не сыграли.

— Почему?

— Все четыре центральных полузащитника ни разу не были здоровы. Так и в «Балтике». Поверьте, мы накатываем много разнообразных вариантов, чтобы наша игра стала лучше. Но прежде всего отталкиваемся от того, что могут футболисты. Когда мы взяли Сауся, довольно быстро добились от него движения в середину, ситуативно превращая латераля фактически в третьего опорного полузащитника. Миша Рядно, Манелов и Юра Ковалёв, к сожалению, немножко другие, более линейные.

— Поэтому берёте Муфи?

— Мы видим, что этот футболист даст нам разнообразие в атаке и более высокое техническое мастерство. У Муфи всё это есть. В 30 лет человек априори знает и умеет больше, чем молодёжь, которую я перечислил. Плюс они с Муридом из одной языковой и этнической группы и должны помочь друг другу сделать шаг вперёд.

— Почему Саусь за полгода не стал основным в «Спартаке»?

— Трети чемпионата для серьёзных выводов мало. Понятно, что на адаптацию Влада повлияли более высокий уровень конкуренции и повреждение. У Сауся и раньше были кое-какие проблемы с голеностопом, иногда играл на обезболивающих, мы давали ему паузы. А в «Спартаке» он выпал из-за травмы на несколько матчей. Если же говорить более глобально, многое зависит от мотивации, задач, которые ставят перед собой ребята.

— Распространённая проблема?

— Допускаю, что на меня обидятся те пацаны, которые в полной мере пока не реализовались. Но я всегда желаю добра своим футболистам. Тот же Стефанович приходил к нам в «Торпедо» из «Волгаря» «голодным» парнем. Когда мы его мотивировали и он сам очень хотел — 13 голов забил: пять – в РПЛ, когда вылетали, и восемь – в ФНЛ. Считал и продолжаю считать его одним из самых комплексных нападающих, которые могут практически всё. Но почему, придя в «Балтику», я увидел совсем другого человека?

— Почему?

— Вопрос к нему, к жене, к агенту. То же самое касается Саши Осипова, который ушёл в «Сочи». С моей точки зрения, это один из самых разнообразных игроков оборонительной линии. Но в какой-то момент ребята снижают требования к себе. Мы все зависим от своих близких. Все наши успехи связаны с окружением. Семья помогает развиваться. Но зачастую от этой любви происходят проблемы. У некоторых папы лезут во все вопросы, не давая сыновьям развиваться. Поэтому я всегда, независимо от возраста, стараюсь общаться с самим игроком, 14 ему лет или 40. Когда не могу до него достучаться, иду к старшему брату. Потом – к агенту, если это разумный человек, к жене. Всегда ли это общение позитивно? Нет. Многие очень ревностно к таким вещам относятся и реагируют по-разному. Но я очень рад за Мелкадзе. То, что я говорил пять лет назад, он реализовывает сейчас.

— Что именно?

— Ещё тогда я сказал, что это футболист без слабых мест. Единственное, что его сдерживало — ментальность. Я и хвалил Георгия, и ругал, и устраивал конфликты — к сожалению, достучаться не сумел. Видимо, ему нужно было дойти до команды не знаю какого уровня в Грузии, чтобы вернуться и начать доказывать свою состоятельность. Теперь он привёл вес в норму, стал более профессиональным — и играет, забивает, привлекается в сборную. Я продолжаю считать, что Серёга Пряхин, Осипов и Стефанович тоже способны дорасти до национальной команды. Реализуются они или нет, зависит от многого. Наш тренерский штаб не сумел их полностью раскрыть, но я им всем желаю удачи.

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Андраде — большая потеря для «Балтики»?

— Огромная. И больше всего она влияет на формирование коллектива. Андраде был не только носителем идей, одним из капитанов команды, сильным центральным защитником, но и сплачивающим элементом. Человеком, который объединял иностранцев, русских, тренерский и административный штабы. Заменить такого игрока по щелчку пальцев невозможно. Считаю, что по своему потенциалу Кевин может претендовать и на место в сборной Колумбии. Не вижу большой разницы в классе между ним и топами, которые там играют.

— А что насчёт сменщика для Хиля?

— Найти нападающего в конкуренцию к Хилю — главная задача на трансферное окно. Мы, конечно, за россиянина, но цены на наших игроков такие, что «Балтике» тяжело в этой гонке участвовать. Уже всех белорусов и киргизов посмотрели, узбеков смотрим, хотя они тоже легионеры в РПЛ.

— Дзюбу взяли бы?

— Нет.

— Почему? Большой, опытный, бесплатный.

— У меня нападающие должны выполнять огромный объём беговой работы без мяча.

— В 38 лет это невозможно?

— Дело не в возрасте. У нас уже было недопонимание такого рода с Агаларовым. Он пришёл лучшим бомбардиром из «Уфы», когда та вылетела, но участвовать в прессинге в том объёме, который мы требовали, был не готов. Я ему объяснял: «Ты пропустил всю летнюю предсезонку, поэтому осенью нужно где-то наступить на горло собственной песне. Если подтянешь зимой кондиции — сможешь и в прессинг бегать, и моменты реализовывать». Если нападающие выполняют большой объём беговой работы, у них поначалу неминуемо снижается результативность. Адаптация Хиля в Первой лиге позволила добиться нынешних результатов. Купи мы его прошлым летом, он бы не достиг столько в РПЛ. Игрокам из чемпионатов Колумбии, Сальвадора, Венгрии или Сербии, какими бы хорошими они ни были, нужно время, чтобы адаптироваться к интенсивности нашей лиги. Это нужно понять болельщикам. И ещё один важный нюанс: когда комплектуешься только из вылетающих команд, сложно рассчитывать на большой шаг вперёд.

— Психология другая?

— Да, и её сложнее всего изменить. Чего не хватает нам, это умения играть каждый новый матч вне зависимости от результата предыдущего. В больших клубах просто забывают прошедшую игру и выходят на следующий тур с посылом: мы всё равно лучшие и можем всё. Мои футболисты только идут к этому. В каждом матче они играют с запредельной отдачей. Кто-то говорит про «Зенит»: вот они мучатся. Они не мучатся. Почему «Зенит» забил больше всех мячей в концовках? Первое — уровень исполнителей в запасе, второе — сохранение баланса в атаке на протяжении всех 90 минут. Что бы ни происходило на поле, они продолжают играть в свой футбол, и это заслуга Семака. Если мы сейчас сможем подтянуть уровень скамейки, думаю, нам будет чуть полегче в этом плане. Кстати, по поводу шляпы.

— Какой шляпы?

— Бейсболки, которую я надевал на матч с «Зенитом». Забавно было слышать про какие-то «игры разума» и попытки подколоть «Зенит». Ребята, посмотрите фотографии с турецких сборов! У меня была чёрная кепка — она выцвела. После этого я надевал на игры белую. В чемодан помещается фиксированный набор формы — семь бейсболок не поместится. Какая лежала, такую и надел.

Андрей Талалаев во время матча «Балтика» — «Рубин» Фото: Александр Мелехов/ТАСС

— Допускаете, что одним Андраде потери «Балтики» не ограничатся?

— Риск есть всегда, особенно для клуба нашего статуса. Но мы переподписали или переподписываем ключевых игроков. Если они и будут проданы, то с выгодой для «Балтики» и возможностью купить аналогичного по качествам игрока. Некоторые клубы покупают задорого футболистов и потом отпускают в никуда бесплатно. Нам это не грозит. Но сейчас основной задачей является сохранение наших игроков.

— Новый сезон будет жёстче предыдущего?

— Намного серьёзнее станет борьба с четвёртого места по восьмое. «Рубин», «Ахмат» и «Динамо» сделали заметный скачок по качеству игры в последних пяти турах. После летней предсезонки эти три команды будут ещё конкурентоспособнее, чем весной. «Ахмат» уже добавил сильных молодых игроков — албанца, малийца. Мы только посмотрели и начали узнавать цену, а «Ахмат» уже купил опорника, который котируется достаточно высоко. Шварц — квалифицированный тренер, знает лигу. У «Рубина» довольно большие возможности. Было много вбросов по «Ростову», а он чувствует себя стабильно.

— Как вы это поняли?

— Приценивались к некоторым российским игрокам — запрос очень серьёзный. Хорошо знаю нового сербского тренера «Акрона» — нет сомнений, что с ним команда прибавит. Думаю, наша лига станет намного выше по среднему уровню, чем в прошлом году, даже несмотря на ужесточение лимита на легионеров.

— Какой план на межсезонье?

— Первый сбор проводим в Светлогорске, после медосмотра летим в среднегорье Турции, а завершим подготовку в Сочи.

— Турция — неожиданное направление для сборов летом. Объясните выбор?

— Наше интервью не может быть лояльным ко всему. К сожалению, те процессы, которые происходят в российском футболе, не всегда настраивают на мажорный лад. Раньше в Москве и области всегда можно было найти базу с полем в шаговой доступности. Сейчас постелили искусственные поля на «Арене Химки» и на «Родине». В Новогорске будет реновация газонов. Всё это сильно сокращает количество мест для качественной подготовки. Остаётся Краснодар, где за деньги можно найти хорошую инфраструктуру, Крымск, Сочи и более-менее Саранск. По соотношению цена-качество сегодня дешевле поехать в Турцию. Там нам гарантированы два идеальных поля и нужный уровень сопротивления. В России найти хороших соперников в большом количестве можно только в Москве. А в Турции мы договорились сыграть с командой Премьер-Лиги, с арабами (пятое место в чемпионате) и с участником еврокубков от Болгарии или Словении. Эти игры помогут понять, где мы сейчас находимся, и позволят увидеть уровень футболистов, которые приедут. Команды нашей Первой, Второй лиги тоже хорошие, дисциплинированные — просто в другой футбол играют. Мне же нужны спарринги, в которых нас будут гонять, возить и ставить в некомфортные условия.

— Климатические условия летом в Турции пригодны для интенсивной работы?

— Мы рассчитываем на +25-28°С — это градусов на 10 выше февральской температуры на побережье. Глобального гликолитического эффекта не будет. В своё время я жил в одном доме с Волчком, многолетним помощником Юрия Палыча Сёмина и одним из самых сильных специалистов в стране по подготовке в среднегорье и высокогорье. Мы подолгу гуляли с Игорем Семёновичем с собаками, и я ему задавал все интересующие меня вопросы по этой теме. Я в целом не стесняюсь обращаться за советом к специалистам в своём деле. Поэтому у нас на сборах будут тренеры по тай-бо, комплексной силовой подготовке и биомеханике, чтобы расписать программы индивидуального развития. Приедут нутрициологи из Италии, наш постоянный психолог Мила Кирсанова. Успех «Балтики» — он не из ниоткуда пришёл, а из работы всего клуба складывается.

— Вы довольны темпами развития «Балтики» как клуба?

— «Балтика» уже сделала шаг вперёд в развитии: из борца за выживание превратилась в крепкого середняка. Сейчас у нас поле стелят, обещают к октябрю качественный зал на стадионе сделать. Несмотря на то что директор «Ростех Арены» — борец, надеюсь, и нам там выделят местечко, чтобы не приходилось переодеваться в одном месте, а разминаться в другом. Это всё равно что раздеваться через дорогу от бани (улыбается).

Конфликт с Радимовым | Перепалка с Челестини | Комплимент от Уткина

— Вы уже можете раскрыть, что произошло 22 года назад между вами и Владиславом Радимовым?

— Я же сказал: мне это не нужно.

— Почему? Для рейтингов телеканала такие перепалки — только в плюс.

— Если сейчас в этом кафе, за соседним столом, кто-то начнёт громко ругаться матом, я встану и сделаю замечание. Так же, как сделал и ему. Я в своё личное время общаюсь с людьми, которые мне интересны. Меня попросили выйти в эфир из больницы во время игры нашей команды. Я согласился, посчитав, что это пойдёт на пользу людям, которые переживают за «Балтику» и которых мы очень ценим. И вдруг кто-то начинает вести себя вне тех принципов, которых я придерживаюсь в жизни. В моём представлении там никакой перепалки не было. Я просто в двух словах попросил человека вести себя более корректно. Если кого-то из интеллигентов это покоробило, пусть воспринимается так. Реагировать, обращать внимание на какие-то реплики у меня нет желания. Единственное — попросил руководство «Матча»: если в эфире участвует Радимов, я при этих разговорах не присутствую. Неинтересно мне с ним, и всё, этого достаточно.

Андрей Талалаев Фото: Андрей Чепакин/ТАСС

— Должна же быть причина?

— Почему я встречаюсь с «Чемпионатом»? Думаете, мне мало звонят с предложениями пообщаться? Нет. Просто есть люди, к которым ты испытываешь уважение и с которыми тебе интересно. А если ты этого уважения к человеку не имеешь, то и встречаться с ним не будешь, кем бы он ни был. У меня всё просто. Во всяком случае, для меня правила такие.

— Олег Василенко поразил меня историей, как вы из больницы готовы были приехать на стадион его поддержать. Интересна ваша версия.

— Я очень хотел полететь в Краснодар и на месте руководить командой. Но мне не разрешили перелёт врачи — ещё не сняли швы. Только домой на выходные отпустили — воздухом подышать. Всё-таки 20 дней безвылазно провести в больнице тяжеловато. В субботу поехали с женой на дачу проветриться. Я ещё двигаться нормально не мог — на заднем сиденье полулёжа ехал. Проезжая мимо Подольска, увидел в смартфоне результат: «Чайка» — «Факел» — 2:0. А они как раз там и играли.

— И вы решили завернуть по дороге?

— Да. В «Факеле» есть несколько ребят, с которыми я жизнь прожил. Тот же Равиль Нетфуллин ко мне в секцию «Торпедо» ребёнком пришёл, вместе с Андреем моим занимался. Я не могу не сопереживать ему. С Василенко мы часто соперничаем на поле, пересекаемся на сборах. У него похожий на наш по взглядам на жизнь, простой, работящий тренерский штаб. Они не ставят каких-то идеальных задач, но с футболистами определённого качества достигают максимального результата. И я понимал причины, по которым притормозил Воронеж. Поэтому и набрал Олегу: высказать слова поддержки, немного успокоить. Мы обменялись мнениями — и после этого они спокойно выиграли несколько матчей.

— Кому ещё можете так запросто набрать?

— Такой же диалог иногда происходит с Ахметзяновым. Когда у Ромащенко был не лучший период в «Урале», мы пообщались, и — раскрою небольшой секрет — он немного отошёл от собственных взглядов на игру и результат, одержал четыре-пять побед, стабилизировал ситуацию. Я уверен: с Ромащенко «Урал» вышел бы в РПЛ. Иногда руководителям немножко не хватает терпения. Тренер же познаётся не тогда, когда у него всё в порядке, а в тяжёлые моменты. Здесь чисто человеческие слова поддержки особенно важны. Поэтому я чаще контактирую с товарищами, коллегами, когда людей увольняют или они долго находятся без работы. А когда человек при деле и всё у него хорошо — зачем я буду его теребить?

— Выходит, добрые отношения даже в такой конкурентной среде не редкость?

— Когда я начинающим тренером проиграл с юношеской сборной, мне оказали поддержку Борис Петрович Игнатьев и Сергей Михайлович Мосягин, светлая им память. Я очень ценю отношение Павлова, Гершковича, Кавазашвили — людей, которые видели в жизни и в футболе всё. Для них я не тренер-выскочка, у которого что-то случайно получилось в первый сезон. Куда критики списывают подъём «Тамбова» или успех в Армении, зачем искусственно создают мне имидж скандалиста — самому интересно. В чём скандальность? В том, что я спросил у тренера-иностранца: «Зачем ты пришёл в мою техническую зону? Хочешь что-то сказать — выйдем поговорим». Это же необязательно закончилось бы каким-то базаром. Может, мы бы просто поговорили по-итальянски и пошли вместе в ресторан. У нас в Калининграде есть неплохие заведения, а у него минимум час времени перед отлётом чартера нашёлся бы.

— Вы реально готовы были пойти с Челестини в ресторан?

— А у меня с большинством тренеров так. Общение на повышенных тонах не всегда заканчивается поединком без правил. В неформальной обстановке, без камер проще услышать и понять друг друга. Если я пойму, что был неправ — принесу извинения, даже публично. Для мужчины это нормально.

Андрей Талалаев и Фабио Челестини Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— По дороге на интервью я включил в машине аудиокнигу Василия Уткина — и удивительным образом сразу попал на фрагмент о вас. Не читали?

— Ещё нет, но друзья рассказали, что там есть место, где Вася два хороших слова обо мне сказал.

— Чуть больше двух. В 2007 году он включил вас в топ-10 любимых комментаторов, а среди футболистов назвал вообще лучшим.

— Помню то время. У меня друг живёт в Сан-Ремо, и мы вместе поехали в Монако на Суперкубок УЕФА, «Севилья» и «Барселона» играли. Прилетели заранее, хорошо проводили время, встречались с футбольными людьми — для репортажа я набрал море информации и впечатлений. Комментировать должен был один, но за три минуты до стартового свистка полетела вся гарнитура! Я в панике, звоню на «Спорт»: «Что делать?» Отвечают: «Комментируй по телефону». Попросил жену денег на счёт побольше закинуть, чтобы связь не прервалась. Так первый тайм в трубку и откомментировал. Возвращаюсь в Москву — звонок от Васи.

2008 год. Андрей Талалаев в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Что говорит?

— «А ты молодец! Для первого самостоятельного репортажа хорошо справился». Мне потом Арнольдыч, Микулик [известный спортивный журналист], рассказал, что от Уткина в принципе трудно было добиться прямой похвалы. У меня тоже есть фирменная фраза из одного фильма: «Ненавижу хвалить людей». Это, конечно, шутка, но мои пацаны знают: комплиментов от меня дождаться сложно. Хотя для меня они — самые лучшие.