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Лионель Месси на ЧМ-2026: голы, рекорд чемпионатов мира, Клозе, кому и сколько забивал Мирослав и Лионель, статистика, Мбаппе

Месси вот-вот побьёт рекорд Клозе по голам на ЧМ. А как его поставил легендарный немец?
Дмитрий Зимин
Гонка за рекордом Клозе
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Гонка за вечностью развернулась на ЧМ-2026 — может, вмешается кто-то, кроме Лео? А мы пока вспомним, кому забивал Мирослав.

На самом деле, чемпионат мира 2026 года уже переписал историю. Хотя в этом мало неожиданностей. Мы знали, что Лионель Месси забьёт. Вопрос был только в количестве. Однако когда он сделал хет-трик в 1-м туре, удивились многие. Ведь Лео не просто принёс Аргентине победу, но и сравнялся с Мирославом Клозе по количеству голов в финальной части чемпионата мира (16).

Рекорд немца держался с 2014 года. Но сейчас, вероятно, будет побит. Причём не только Месси – совсем рядом Килиан Мбаппе (14), да и у Гарри Кейна (10) есть шансы. В списке нет разве что Криштиану Роналду (8) – с чемпионатами мира у него как-то не складывается.

Но об этом мы уже писали:
Пять эпох Роналду на чемпионатах мира. Самый успешный результат был на первом
Пять эпох Роналду на чемпионатах мира. Самый успешный результат был на первом

Так как же изменится соответствующая статистическая графа после турнира? Ниже – актуальная ситуация и потенциальные расклады.

Клозе поздно дебютировал на ЧМ, но забивал много

Первый турнир для Мирослава случился в 2002 году. На тот момент ему было уже 24 года, а в сборную форвард стал вызываться с февраля 2001-го. До этого у него было предложение выступать за Польшу, однако страйкер предпочёл Германию. Клозе круто проявил себя в отборе и поехал на турнир в Японию и Южную Корею в качестве основной ударной силы.

Уже в первом для себя матче с Саудовской Аравией Мирослав сделал хет-трик. Соперник был слабым, поэтому Германия закатила аж восемь мячей. В двух следующих играх группы Клозе тоже забил по разу. Сыграл во всех встречах плей-офф вплоть до финала (немцы в каждой из них победили 1:0, но нападающий оставался без результативных действий, а в решающем матче уступили Бразилии 0:2). Фан-факт: все пять раз Мирослав отметился ударами головой.

Мирослав Клозе Подробнее

Через четыре года Клозе уже играл за «Вердер» и снова феерил на групповом этапе. Четыре гола: два – в стартовом матче с Коста-Рикой и дубль Эквадору в 3-м туре. И случился первый мяч в плей-офф – в четвертьфинале с Аргентиной. Германия в тот раз остановилась на стадии полуфинала, уступив Италии.

МИРОСЛАВ КЛОЗЕ ПРАЗДНУЕТ ГОЛ

МИРОСЛАВ КЛОЗЕ ПРАЗДНУЕТ ГОЛ

Фото: Robert Cianflone/Getty Images (2014)

В 2010-м – повторение традиции: снова гол в 1-м туре: на этот раз – Австралии. А потом – нелепое удаление в матче с сербами, которое помешало сыграть 3-й тур в группе. Однако Клозе обновил статистику в плей-офф: забил Англии и дважды – Аргентине. Но Германия вновь вылетела в полуфинале.

Таким образом, к последнему для себя чемпионату мира Мирослав наколотил 14 голов. В Бразилию он поехал не как первый выбор. И во встречах группового этапа ни разу не вышел в стартовом составе. Однако всё равно забил Гане. В плей-офф вернулся в основу и поучаствовал в разгроме Бразилии. И официально обошёл Роналдо по количеству голов в финальной части. Итог – 16 мячей в 24 встречах на четырёх турнирах. В среднем – 0,67 за игру.

Описали 16 голов Клозе:
Все голы Мирослава Клозе
Все голы Мирослава Клозе

Лионель Месси: сравнялся с Клозе и теперь выйдет вперёд?

До старта ЧМ-2026 у Месси было 13 голов за сборную в финальных турнирах. Но важный факт: для Лео нынешний чемпионат мира – уже шестой. У Клозе их было всего четыре.

Впервые Месси попал в заявку сборной на финальную часть 20 лет назад. Нападающему было 18, а на турнир в Германию он поехал с травмой. Во многом из-за этого пропустил первый матч. Во втором вышел на замену, но за 15 минут оформил 1+1 в игре с Сербией и Черногорией и провёл 70 минут с Нидерландами. В 1/8 финала появился в концовке встречи с Мексикой, однако снова без результативных действий. А четвертьфинал наблюдал со скамейки – Аргентина уступила Германии по пенальти.

Лионель Месси Подробнее

ЧМ-2010 должен был стать кульминационным. Месси уже суперзвезда, а на скамейке – легендарный Диего Марадона. От их дуэта ждали слишком многого, но Лео на турнире словно не было. Всего одна голевая передача – в 1/8 финала с Мексикой. И унизительные 0:4 в игре с Германией.

Первый чемпионат мира, где лидер был похож на себя, прошёл через четыре года. Уже на групповом этапе в Бразилии Месси забил четыре раза. Правда, в плей-офф «замолчал». Однако это не помешало Аргентине добраться до финала. Но снова Германия и снова поражение.
Чемпионат мира в России аргентинец наверняка не любит вспоминать. У него всего один гол – Нигерии на групповом этапе. И вылет от Франции в 1/8 финала. Тогда казалось, что на этом большая история Месси в сборной практически завершена.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако не тут-то было. Именно в Катаре футболист показал истинную мощь. Только в одном матче он ушёл с поля без голов. В остальном – семь мячей, из них два – в финале. И долгожданный титул чемпиона.

А теперь – хет-трик в первом же туре. Итог – 16 голов в 27 матчах, в среднем 0,59 за игру. И почти нет сомнений, что Клозе совсем скоро останется позади.

Сравниваем великих:
В битве Месси и Роналду на ЧМ-2026 решают тренеры. Лео повезло, а Криштиану — в тупике
В битве Месси и Роналду на ЧМ-2026 решают тренеры. Лео повезло, а Криштиану — в тупике

А что там Мбаппе? Уже на этом ЧМ он может перегнать Клозе и Месси

27-летний Мбаппе – киборг. Это известный факт, который тем не менее не помог ему поехать на ЧМ-2014 в 16-летнем возрасте. Однако в 2018-м Килиан уже был не просто в составе, но и в основе. Только раз вышел на замену и забил четырежды, в том числе один раз – в финале с Хорватией.

Килиан Мбаппе Подробнее

Через четыре года – снова статус игрока основного состава и снова – финал. К решающему матчу он уже забил пять, а в игре с Аргентиной сделал хет-трик. Однако даже это не помогло остановить Месси на пути к мечте.

Теперь – дубль в первой же встрече с Сенегалом. Итог – 14 голов. При этом напоминаем, что для Мбаппе этот турнир, очевидно, не последний. И только невероятное стечение обстоятельств (например, если Франция вдруг решит начинать все матчи ввосьмером) помешает ему с запасом перебить рекорд Клозе и потенциальное достижение Месси. Возможно, уже на этом чемпионате мира.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

14 голов в 15 матчах – это в среднем 0,93 за игру. Впечатляет?

А кто ещё в списке?

Роналдо перестал быть лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира в 2014 году, когда Клозе забил 16-й гол. У бразильца осталось 15 мячей. До этого рекорд принадлежал Герду Мюллеру с 14 точными ударами. А самый невероятный футболист в списке лидеров – Жюст Фонтен. Ему хватило одного ЧМ – 1958 года – чтобы забить 13 голов в шести матчах.

Ещё в актуальную гонку может влететь Гарри Кейн. Хоть это и будет трудно. После дубля в ворота Хорватии у англичанина 10 мячей. То есть ещё шесть до первого места. А с учётом того, что Месси и Мбаппе явно продолжат забивать, сюжет кажется маловероятным. Ну или нападающий поедет на следующий ЧМ в 36 лет и сохранит результативность.

Когда Месси и Мбаппе могут побить рекорд Клозе? Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026. Следим!
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