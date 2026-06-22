Месси вот-вот побьёт рекорд Клозе по голам на ЧМ. А как его поставил легендарный немец?

Гонка за вечностью развернулась на ЧМ-2026 — может, вмешается кто-то, кроме Лео? А мы пока вспомним, кому забивал Мирослав.

На самом деле, чемпионат мира 2026 года уже переписал историю. Хотя в этом мало неожиданностей. Мы знали, что Лионель Месси забьёт. Вопрос был только в количестве. Однако когда он сделал хет-трик в 1-м туре, удивились многие. Ведь Лео не просто принёс Аргентине победу, но и сравнялся с Мирославом Клозе по количеству голов в финальной части чемпионата мира (16).

Рекорд немца держался с 2014 года. Но сейчас, вероятно, будет побит. Причём не только Месси – совсем рядом Килиан Мбаппе (14), да и у Гарри Кейна (10) есть шансы. В списке нет разве что Криштиану Роналду (8) – с чемпионатами мира у него как-то не складывается.

Так как же изменится соответствующая статистическая графа после турнира? Ниже – актуальная ситуация и потенциальные расклады.

Клозе поздно дебютировал на ЧМ, но забивал много

Первый турнир для Мирослава случился в 2002 году. На тот момент ему было уже 24 года, а в сборную форвард стал вызываться с февраля 2001-го. До этого у него было предложение выступать за Польшу, однако страйкер предпочёл Германию. Клозе круто проявил себя в отборе и поехал на турнир в Японию и Южную Корею в качестве основной ударной силы.

Уже в первом для себя матче с Саудовской Аравией Мирослав сделал хет-трик. Соперник был слабым, поэтому Германия закатила аж восемь мячей. В двух следующих играх группы Клозе тоже забил по разу. Сыграл во всех встречах плей-офф вплоть до финала (немцы в каждой из них победили 1:0, но нападающий оставался без результативных действий, а в решающем матче уступили Бразилии 0:2). Фан-факт: все пять раз Мирослав отметился ударами головой.

Через четыре года Клозе уже играл за «Вердер» и снова феерил на групповом этапе. Четыре гола: два – в стартовом матче с Коста-Рикой и дубль Эквадору в 3-м туре. И случился первый мяч в плей-офф – в четвертьфинале с Аргентиной. Германия в тот раз остановилась на стадии полуфинала, уступив Италии.

МИРОСЛАВ КЛОЗЕ ПРАЗДНУЕТ ГОЛ Фото: Robert Cianflone/Getty Images (2014)

В 2010-м – повторение традиции: снова гол в 1-м туре: на этот раз – Австралии. А потом – нелепое удаление в матче с сербами, которое помешало сыграть 3-й тур в группе. Однако Клозе обновил статистику в плей-офф: забил Англии и дважды – Аргентине. Но Германия вновь вылетела в полуфинале.

Таким образом, к последнему для себя чемпионату мира Мирослав наколотил 14 голов. В Бразилию он поехал не как первый выбор. И во встречах группового этапа ни разу не вышел в стартовом составе. Однако всё равно забил Гане. В плей-офф вернулся в основу и поучаствовал в разгроме Бразилии. И официально обошёл Роналдо по количеству голов в финальной части. Итог – 16 мячей в 24 встречах на четырёх турнирах. В среднем – 0,67 за игру.

Лионель Месси: сравнялся с Клозе и теперь выйдет вперёд?

До старта ЧМ-2026 у Месси было 13 голов за сборную в финальных турнирах. Но важный факт: для Лео нынешний чемпионат мира – уже шестой. У Клозе их было всего четыре.

Впервые Месси попал в заявку сборной на финальную часть 20 лет назад. Нападающему было 18, а на турнир в Германию он поехал с травмой. Во многом из-за этого пропустил первый матч. Во втором вышел на замену, но за 15 минут оформил 1+1 в игре с Сербией и Черногорией и провёл 70 минут с Нидерландами. В 1/8 финала появился в концовке встречи с Мексикой, однако снова без результативных действий. А четвертьфинал наблюдал со скамейки – Аргентина уступила Германии по пенальти.

ЧМ-2010 должен был стать кульминационным. Месси уже суперзвезда, а на скамейке – легендарный Диего Марадона. От их дуэта ждали слишком многого, но Лео на турнире словно не было. Всего одна голевая передача – в 1/8 финала с Мексикой. И унизительные 0:4 в игре с Германией.

Первый чемпионат мира, где лидер был похож на себя, прошёл через четыре года. Уже на групповом этапе в Бразилии Месси забил четыре раза. Правда, в плей-офф «замолчал». Однако это не помешало Аргентине добраться до финала. Но снова Германия и снова поражение.

Чемпионат мира в России аргентинец наверняка не любит вспоминать. У него всего один гол – Нигерии на групповом этапе. И вылет от Франции в 1/8 финала. Тогда казалось, что на этом большая история Месси в сборной практически завершена.

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако не тут-то было. Именно в Катаре футболист показал истинную мощь. Только в одном матче он ушёл с поля без голов. В остальном – семь мячей, из них два – в финале. И долгожданный титул чемпиона.

А теперь – хет-трик в первом же туре. Итог – 16 голов в 27 матчах, в среднем 0,59 за игру. И почти нет сомнений, что Клозе совсем скоро останется позади.

А что там Мбаппе? Уже на этом ЧМ он может перегнать Клозе и Месси

27-летний Мбаппе – киборг. Это известный факт, который тем не менее не помог ему поехать на ЧМ-2014 в 16-летнем возрасте. Однако в 2018-м Килиан уже был не просто в составе, но и в основе. Только раз вышел на замену и забил четырежды, в том числе один раз – в финале с Хорватией.

Через четыре года – снова статус игрока основного состава и снова – финал. К решающему матчу он уже забил пять, а в игре с Аргентиной сделал хет-трик. Однако даже это не помогло остановить Месси на пути к мечте.

Теперь – дубль в первой же встрече с Сенегалом. Итог – 14 голов. При этом напоминаем, что для Мбаппе этот турнир, очевидно, не последний. И только невероятное стечение обстоятельств (например, если Франция вдруг решит начинать все матчи ввосьмером) помешает ему с запасом перебить рекорд Клозе и потенциальное достижение Месси. Возможно, уже на этом чемпионате мира.

Килиан Мбаппе Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

14 голов в 15 матчах – это в среднем 0,93 за игру. Впечатляет?

А кто ещё в списке?

Роналдо перестал быть лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира в 2014 году, когда Клозе забил 16-й гол. У бразильца осталось 15 мячей. До этого рекорд принадлежал Герду Мюллеру с 14 точными ударами. А самый невероятный футболист в списке лидеров – Жюст Фонтен. Ему хватило одного ЧМ – 1958 года – чтобы забить 13 голов в шести матчах.

Ещё в актуальную гонку может влететь Гарри Кейн. Хоть это и будет трудно. После дубля в ворота Хорватии у англичанина 10 мячей. То есть ещё шесть до первого места. А с учётом того, что Месси и Мбаппе явно продолжат забивать, сюжет кажется маловероятным. Ну или нападающий поедет на следующий ЧМ в 36 лет и сохранит результативность.