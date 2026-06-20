Батраков женился, странный слух о Малкоме в «Спартаке», трансферы. Новости РПЛ во время ЧМ

А ещё ушла эпоха Байрамяна в «Ростове». Ну и кого летом купит «Зенит»?

Не беспокойтесь, если вдруг выпали из повестки Мир РПЛ. Вы точно не одни, да и глобальных событий за время начала чемпионата мира не случилось. Алексей Батраков всё ещё в «Локомотиве», пусть и в новом статусе. А «Зенит» пока не устроил большую закупку. Тем не менее некоторые события произошли. О них – ниже.

Батраков женился, а новостей о трансфере в Европу нет

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков обручился с экс-футболисткой Ириной Подшибякиной. Как сообщает The Blueprint, торжество прошло в усадьбе Villa Michetti в Подмосковье. Молодожёны отказались от большого количества цветов в пользу декоративных предметов из камня, стекла и текстиля. В свадебных приглашениях пара также обратилась к гостям с просьбой: вместо покупки букетов направить средства на благотворительность в пользу животных.

Алексей Батраков женился Фото: из личного архива Алексея Батракова

История с переходом в «ПСЖ» – на паузе. После информации, что парижане якобы вскоре сделают предложение, никаких новых апдейтов не было. Сам Алексей ещё 9 июня сообщил, что не в курсе каких-либо движений: «Вероятность ухода? Не знаю в процентах. Никаких вариантов нет. Пока рано что-то говорить. Никак не реагирую на информацию и ничего не знаю».

Названо место проведения Суперкубка России

Сезон в российском футболе начнётся 18 июля. Именно в этот день уже вышедшие из отпуска «Спартак» и «Зенит» сыграют встречу за Суперкубок. Сам матч пройдёт в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло бюро исполкома РФС. Так что надолго стадион чемпионата мира без больших встреч не остался.

Точное время начала будет объявлено позже. А пока фан-факт: «Зенит» девять раз брал трофей (последний раз в 2024-м), а у «Спартака» – всего одна победа. В первый и последний раз – в 2017-м. Но вряд ли это что-то значит.

А что на трансферном рынке: Малком может вернуться в Россию, а «Зенит» попрощался с Дураном

Пока самый активный клуб на рынке – «Крылья Советов»:

– выкупили защитника Ивана Лепского. В минувшем сезоне 21-летний футболист играл за самарцев на правах аренды, а теперь подписал трёхлетний контракт;

– объявили о подписании словенского нападающего Мартина Крамарича. Ранее футболист выступал в России за «Сочи», из которого ушёл по истечении срока контракта;

– продлили договор с защитником Николаем Рассказовым. Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца сезона-2027/2028;

– объявили о переходе защитника Никиты Чернова. Футболист подписал с клубом контракт до 2029 года. Этим летом Чернов покинул «Спартак» на правах свободного агента.

– сообщили, что клуб покинул Артём Шуманский. Вероятно, нападающий вернётся в ЦСКА.

«Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном по окончании срока арендного соглашения. Представили его роликом из фильма «Люди в чёрном», попрощались аналогичным образом. История, про которую в Петербурге наверняка хотят забыть. Зато точно не хотят забывать про возможный трансфер нападающего Фелипе Аугусто. «Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» по переходу бразильского форварда, сообщает журналист Вене Касагранде. Сумма – € 18 млн + € 2 млн в виде бонусов за результативность. Переговоры продолжаются.

Малком Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

«Спартак» продолжает торговаться с «Индепендьенте» по Барко. Аргентинский клуб сделал предложение о покупке 50% прав на полузащитника за € 2,1 млн. Москвичи рассчитывают получить € 3,4-4,4 млн, сообщил аккаунт InfiernoRojo.com. А ещё на игрока якобы претендует «Бока Хуниорс». Хотя, конечно, в первую очередь спартаковцы хотят сохранить лидера. Но никто не знает, как будет. Зато пришёл очень неожиданный инсайд: якобы «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль», сообщает журналист Салех Омар. Верим?

«Краснодар» тоже включился в работу: клуб уже объявил о возвращении собственного воспитанника Даниила Уткина. Контракт с игроком, который находился в статусе свободного агента, рассчитан на три года. Также Globo сообщил об оффере в € 6 млн за полузащитника Кристиана из «Крузейро». При этом потери тоже возможны: «Атлетико Минейро» якобы сделал предложение по трансферу Кевина Ленини. А ЦСКА, к слову, пытался заполучить Кривцова. По нашей информации, москвичи обратились с запросом о трансфере, но получили решительный отказ.

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