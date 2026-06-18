Внезапная осечка Чехии на ЧМ! Успокоились против аутсайдера и поплатились

В группе А ЧМ-2026 нет грандов. Но ЮАР даже на фоне Чехии, Южной Кореи и Мексики выглядела аутсайдером. Сначала африканцы подтвердили звание, без шансов уступив мексиканцам. А вот чехов сенсационно огорчили!

Мирослав Коубек психанул после поражения от Южной Кореи (1:2) и поменял полсостава: на ЧМ-2026 в качестве основных дебютировали Голеш, Черв, Дарида, Садилек и Гложек. Предпоследний и забил быстрый гол! Неделей ранее южноафриканцы отметились крайне неуверенной игрой в обороне. Не изменили они себе и теперь. Чехия тоже стабильна: положили второй мяч на чемпионате мира, и оба – после аутов.

Шла шестая минута. Цоуфал оооочень далеко вбросил аж с середины поля. Гложек убежал, грамотно поставил корпус и прострелил, а Сойка в касание переадресовал на Садилека. Тому никто не мешал расстрелять ворота. Это чехи у «Балтики» так научились?

Оцените уровень паники защитников ЮАР. Вот Гложек рванул вперёд. А, чего? Кто здесь?

Забегание Гложека Фото: кадр из трансляции

Вот Гложек прострелил. Три чешских футболиста совершенно не ощущают преград.

Ситуация после прострела Гложека Фото: кадр из трансляции

А вот Садилек завершает. Абсолютный хаос.

Перед голом Садилека Фото: кадр из трансляции

Игра шла практически без ворот. Поведя в счёте, чехи спокойно отдали мяч и наблюдали за беззубыми попытками ЮАР атаковать. За весь первый тайм единственная острота от африканцев пришла только в добавленное время, и то из-за неуверенной игры Коваржа на выходе.

6:4 в пользу ЮАР – скромная и говорящая о многом статистика касаний мяча в чужой штрафной к перерыву. Для сравнения, во вчерашнем матче Англии и Хорватии команды за аналогичный отрезок накопили соотношение 15:8.

Второй тайм Чехия, как и первый, начала активно. Уильямс потащил из-под перекладины дальний удар Черва. Шик и Крейчи безуспешно били после угловых.

Потом появился повод написать, что встречу впервые на ЧМ-2026 судила женщина – Тори Пенсо из США. Просто тот же Черв завалился на газон, изображая вселенскую трагедию из-за лёгкого прикосновения Мофокенга в центре поля. Тренер ЮАР Уго Броос логично требовал жёлтую за симуляцию. Обошлось без неё.

Африканцы неторопливо катали мяч и никак не могли придумать, чем удивить чехов. Европейская сборная как будто удовлетворилась малым: что ж, пусть будет минимальная победа. Очень зря! Масеко пальнул с дальней дистанции и попал в оставленную руку Шульца! На 83-й минуте Мокоена развёл по разным углам мяч и Коваржа, реализовав пенальти.

В оставшееся время ЮАР была даже ближе к победе. Кто мог представить подобное? С двумя очками едва ли получится выйти из группы хоть с третьего места, поэтому Чехии остаётся только побеждать Мексику. Как и африканцам – Южную Корею. Но те уже в любом случае не покинут США грустными.