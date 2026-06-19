Старт ЧМ-2026 превзошёл ожидания! Критику ФИФА и Инфантино пока можно приглушить?

Перебор или не перебор – вот в чём вопрос. Как только в ФИФА объявили, что на ЧМ-2026 будет 48 команд, эта тема стала одной из центральных. Она остаётся таковой по сей день. Однако если до старта ЧМ ответ казался очевидным (конечно, перебор!), то сейчас, по прошествии 1-го тура, разброс мнений стал шире.

Больше команд – значит, меньше фильтров. Отбор не такой тщательный, как раньше. Соответственно, были опасения, что на ЧМ пробьются команды, которые никогда бы там не оказались при прежней формуле – с 32 командами. ФИФА, разумеется, ровно этого и хотела. Больше команд, больше трансляций, больше рекламы – а значит, больше доходов.

Однако зрители могли оказаться под ударом. Был риск, что общий уровень турнира просядет и что будет много проходных матчей – когда одни не могут, а другие не хотят. Либо когда не могут обе команды. Либо когда обе не хотят.

И вот позади 1-й тур – и даже начался 2-й. Все 48 команд сыграли. ЮАР и Катар – откровенно слабо. Даром что Катар зацепил ничью со Швейцарией и набрал своё первое очко на чемпионатах мира. Команда Хулена Лопетеги не показала ничего. Молодцами были только вратарь Махмуд Абунада и защитник Буалем Хухи, который на 90+4-й минуте вступил в борьбу со швейцарцем Миро Мухаймом и вынудил того забить в свои ворота.

Впрочем, история с дебютным очком Катара тут же отошла на второй план. После матча в СМИ появилась информация, что Хухи в качестве премии получит сумму с шестью нулями, а также автомобиль премиум-класса. И тут выяснилось, что гол переписали на Мухайма! Так что теперь одна из главных интриг – получит ли Хухи бонус. Но это всё-таки не совсем о футболе.

Что же касается происходящего на зелёных полях, всё это смотрится весьма и весьма бодро. Где-то лучше, где-то – хуже, но в 1-м туре «проходного» было по минимуму. Более того, случилось сразу несколько интересных открытий.

СБОРНАЯ ЯПОНИИ ПРАЗДНУЕТ ГОЛ В ВОРОТА НИДЕРЛАНДОВ Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

К примеру, как себя показали команды из Азии! Япония и Южная Корея – бренды с историей, их сила не удивляет. Хотя ничья японцев с Нидерландами, да ещё когда дважды отыгрались, – это мощно. И особенно – что один из мячей Япония забила головой. Нидерландцы, согласно статистике, одни из самых высоких людей в мире. А японцы, напротив, редко отличаются выдающимися габаритами. И тем не менее ван Дейк, ван Хекке и прочие здоровяки не справились в верховой борьбе с бригадой «компактных» самураев.

Если же брать азиатские сборные поскромнее – Узбекистан в дебютном матче ЧМ дал серьёзный бой Колумбии (1:3). Ирак хоть и проиграл 1:4, но гонял Норвегию с Холандом и Эдегором весь первый тайм. Саудовская Аравия на втором ЧМ кряду в стартовой встрече отобрала очки у большой сборной из Южной Америки. На этот раз – у Уругвая (1:1). Иран, несмотря на тяжёлый медийный фон, а также организационные и логистические трудности, выдал результативный матч с Новой Зеландией (2:2).

Ещё один дебютант, Иордания, пускай и играл хуже Австрии, но всё равно сохранял шансы на ничью до самого конца. Только на 90+12-й минуте с пенальти Марко Арнаутович сделал счёт 3:1 в пользу австрийцев, и вопрос о победителе был закрыт. Ничью Катара со Швейцарией уже вспомнили. Конечно, команда Лопетеги отскочила. Однако по факту – ничья есть ничья, сенсация случилась, ничего с этим не поделать. И, наконец, Австралия, которая тоже играет в азиатской конфедерации, в лучших традициях катеначчо осадила турок с Гюлером, Йылдызом и Чалханоглу – 2:0.

Разве до старта ЧМ кто-то мог подумать, что азиатские команды так начнут? Япония и Южная Корея – может быть. Австралия? Возможно. Исторически на чемпионатах мира эта команда всегда крепкая и в хороший день может попортить нервы любому. Но остальные – разве можно было представить, что ВСЕ, кроме Катара, окажутся такими кусачими? И даже Катар, пускай и выглядел слабее остальных, умудрился зацепить очко с очень крепкой европейской сборной.

Параллельно с этим Кабо-Верде сдержало грозную Испанию (0:0). Сборная Гаити заставила Шотландию дрожать до самого финального свистка и уступила с разницей всего в один мяч (0:1). Кюрасао хоть и получило семь от Германии, но умудрилось забить! Целых 17 минут счёт был 1:1. Как ликовал Дик Адвокат, ставший в тот день самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира! Это же кино!

Любой из вышеназванных матчей мог получиться проходным, на бумаге к этому были предпосылки. То же самое касается и большинства матчей с участием команд из Азии. Однако ВЕЗДЕ получилось интересно! Где-то качества было больше, где-то – меньше. И тем не менее было за чем следить, был футбол! Это очень приятный сюрприз.

Тоска, безусловно, тоже была. К примеру, лучшее, что на данный момент чемпионату мира дала Босния – это песня одной из местных групп, которая завирусилась везде где только можно. Футбол в матче с Канадой боснийцы продемонстрировали весьма посредственный. Хотя ничью заработали (1:1), надо отдать им должное.

Тунис разложился перед Швецией (1:5), после чего дал дичи – уволил тренера! Решение яркое, но это административный вопрос. На поле Тунис был ужасен. Гана с Панамой – тоже зрелище на любителя. Кажется, даже ради единственного гола на 90+5-й минуте смотреть этот матч особого резона не было – если, конечно, вы не болели за одну из команд или не имели какого-то другого специального интереса.

Были опасения, что до плей-офф чемпионат мира можно будет смотреть вполглаза. А может, даже в четвертинку. Казалось, так удастся сэкономить время, ничего существенного при этом не пропустив. Но на деле 1-й тур заставил не спать по ночам и следить за турниром внимательно. «Пустых» матчей и команд было по минимуму.

Посмотрим, как пойдёт дальше. Однако пока всё очень бодро. Так что критику в адрес ФИФА за расширение ЧМ можно слегка приглушить. Если станет хуже, поругаться всегда успеем.