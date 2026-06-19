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Швейцария — Босния и Герцеговина — 4:1 — обзор матча 2-го тура ЧМ по футболу 2026, голы: Манзамби, Варгас, статистика, 18 июня

Что же сотворил Якин! Гениальнее вклада в победу на ЧМ-2026 ещё просто не было!
Георгий Илющенко
Отчёт Швейцария — Босния и Герцеговина — 4:1
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Экс-тренер «Спартака» выпустил разом троих игроков. Двое забили Боснии. А один сделал дубль за Швейцарию. Ещё и третий заработал пенальти.

Если для Боснии и Герцеговины ничья с хозяйкой ЧМ-2026 Канадой в 1-м туре – вполне нормально, то для Швейцарии аналогичный исход с Катаром – лютое разочарование. Особенно если учитывать килотонну нереализованных шансов и пропущенный гол на последних секундах. Команда Мурата Якина остро нуждалась в реабилитации. И эффектно убрала боснийцев! С решающим вкладом тренера.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'

До перерыва на первый водопой соперники общими усилиями организовали всего 0,09 ожидаемого гола. Швейцарцы владели мячом 76% времени: пытались раскачать боснийцев, активно грузили в штрафную и били издали. Босния без особых проблем отбивалась и выносила, отвечая редкими стерильными вылазками.

Дальше Джеко и кампания (Эдин дебютировал на ЧМ-2026) всё-таки начали чаще гостить на чужой половине. Всё равно не доставляя неприятностей Кобелю. Первый по-настоящему опасный момент возник только на 56-й минуте, когда Ндой красивейше зарядил с линии вратарской в падении через себя. Да и то помешали два фактора: офсайд плюс мяч полетел прямо в Василя, чем тот и воспользовался.

Дан Ндой Подробнее

Швейцария играла с преимуществом. Оставалось довести его до логического завершения. На 72-й минуте Якин сделал тройную замену, выпустив Варгаса, Соу и Манзамби. А уже на 75-й она сработала! Варгас закинул на дальнюю штангу, Мемич неудачно сыграл головой, и Манзамби мощно вколотил сквозь перчатки Василя! В таких случаях обычно вспоминают, что Мурат когда-то тренировал «Спартак».

Швейцарцы пять дней назад уже обожглись на единственном забитом мяче и научились на собственных ошибках. Эмболо убегал один на один и оказался сбит Мухаремовичем. Красная карточка – до свидания, Тарик. Довести дело до победы оставалось делом техники. А просто победы им оказалось мало!

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Варгас с ходу катнул в дальний угол с передачи Эмболо – 2:0. Джака разрезал оборону тонкой передачей, и Манзамби замкнул прострел Варгаса – 3:0. Только вышедший на поле Махмич с подбора вроде бы позволил боснийцам избежать разгрома – 3:1. А нет, Мемич сбил Соу в своей штрафной, и Джака не подвёл с пенальти – 4:1!

Фиксируем и ещё раз смакуем гениальность Якина. Соу заработал пенальти. Варгас – забил сам и сделал ассист. Манзамби – отметился дублем. Гениальнее замену придумать сложно, если вообще возможно. Швейцария никак не могла отличиться, а в итоге уничтожила боснийцев четырьмя голами. И вышла в плей-офф.

Что там в турнирной таблице ЧМ-2026. Стартовал второй тур
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