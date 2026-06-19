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Канада — Катар, ЧМ по футболу 2026, 19 июня: кто такой Кайл Ларин из сборной Канады, карьера, статистика, достижения, что за игрок

Среди топ-бомбардиров ЧМ — возрастной канадец! От карьеры Ларина кружится голова
Михаил Рождественский
Среди топ-бомбардиров ЧМ — возрастной канадец!
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Ноунейм для массовой аудитории, но для родной страны фигура знаковая.

1-й тур чемпионата мира подарил нам яркие перформансы звёзд. Чего только стоят подвиги Килиана Мбаппе и Лео Месси! Однако стоило начаться 2-му туру, как о себе напомнил теневой бомбардир турнира. Старт Канады — ничья с Боснией и Герцеговиной — оставил смешанные ощущения. Но второй матч — с Катаром — подтвердил тенденцию: активно забивает Кайл Ларин. У него уже два мяча. Если что, столько же у Гарри Кейна, Эрлинга Холанда и уже упомянутого Мбаппе. Что это за канадский бомбардир вообще?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

Для многих из вас Ларин ноунейм, и тут нечего стыдиться. К 31 году Кайл не добрался до топ-клуба, хотя карьера у него насыщенная. В игре он давно — дебютировал в большом футболе ещё в 2015-м вслед за успехом на студенческом уровне. Всё по канадско-американским стандартам: колледж, программа для молодых талантов, драфт, первый контракт. Ларин присоединился к «Орландо Сити», на тот момент — новичку МЛС.

Старт карьеры получился ярким — за три года во Флориде Ларин сыграл 89 матчей и выбил впечатляющие 44+8 по системе «гол+пас». Приятным бонусом в «Орландо» была совместная игра с Кака — легендарный бразилец приехал в Америку доигрывать, и Ларин признавался, что тот оказывает огромное влияние на весь клуб.

Кайл Ларин в составе «Орландо Сити»

Кайл Ларин в составе «Орландо Сити»

Фото: Alex Menendez/Getty Images

Сам Кайл вдобавок к успехам в МЛС быстро попал в сборную Канады. Видимо, всё это слегка вскружило парню голову, и в 2017-м случился, пожалуй, самый неприятный эпизод в его карьере. В июне Ларина поймали пьяным за рулём. Лига отстранила его и обязала пройти специальную антиалкогольную программу. Кайл всё сделал, в итоге пропустив всего три матча. Урок, видимо, был усвоен — подобных инцидентов, к счастью, больше не происходило.

Тем не менее в Штатах Ларин не задержался — в начале 2018-го за ним пришёл «Бешикташ». Правда, переходил туда Кайл с приключениями. Он покинул расположение «Орландо» и США, посчитав, что его контракт истёк. В клубе же настаивали, что у них есть опция продлить договор и что Ларин по-прежнему принадлежит им. К счастью для всех сторон, удалось найти компромисс: игрок сделал следующий шаг в карьере, а «Орландо» получил за него от «Бешикташа» € 1,85 млн.

Ларин зажёг и в первом матче Канады:
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Мегасейв Боснии из пустых ворот — пока главный хайлайт ЧМ! Но как на замену вышел Ларин!

До конца сезона-2017/2018 Ларин сыграл за «Бешикташ» в четырёх матчах и забил столько же голов — во многом благодаря хет-трику в ворота «Сивасспора». Впрочем, второй сезон получился скомканным — последовала аренда в Бельгию. В дальнейшем Кайл вернулся и всё же разыгрался — за «Бешикташ» у него суммарно 39+9 за 109 матчей. Однако куда интереснее его карьерный путь, который после этого раскрутился ещё сильнее и от которого может закружиться голова:

  • лето 2022-го — переход из «Бешикташа» в «Брюгге»;
  • зима 2023-го — аренда в «Вальядолид»;
  • лето 2023-го — выкуплен «Вальядолидом» и спустя месяц продан в «Мальорку»;
  • осень 2025-го — аренда в «Фейеноорд»;
  • зима 2026-го — возвращение в «Мальорку» и аренда уже в «Саутгемптон».
Кайл Ларин празднует гол «Саутгемптона»

Кайл Ларин празднует гол «Саутгемптона»

Фото: Warren Little/Getty Images

Наконец, после полугода в Англии (9+1 в 22 матчах) Ларин будет выкуплен «Саутгемптоном». Но итог его приключений: шесть клубов за последние четыре года, а самих переходов из команды в команду с учётом множества аренд и того больше.

Кстати, в «Саутгемптоне» Ларин невольно стал участником скандала. Правда, тут уже вопросы не к нему. И в целом ни к кому из игроков. Выяснилось, что тренерский штаб отправлял шпионов на тренировки «Мидлсбро» в ходе плей-офф за выход в АПЛ. Победа в полуфинале сменилась техническим поражением и баном перед финалом на «Уэмбли».

Подробнее об этом безумии:
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Скандалище в стыках за место в АПЛ! Клуб вышвырнули из финала за шпионаж

Сейчас же Ларину явно не до истории с несостоявшимся выходом в АПЛ. Он играет на домашнем ЧМ, который предвкушал в интервью Soccer Bible ещё в апреле 2017-го, даже до победы американской заявки на проведение турнира.

«Когда я жил в Канаде, люди во время чемпионатов мира вешали на свои машины флаги других стран. Так что дать им возможность поддерживать свою сборную было бы потрясающе. Это был бы большой шаг в развитии Канады как футбольной страны, но я уверен, что мы попадём на чемпионат мира раньше!»

Ларин не обманул — на ЧМ-2022 Канада действительно вышла. Правда, там, несмотря на оптимистичные ожидания, провалилась — три поражения и финиш уже на групповом этапе. Кайл тогда сыграл во всех трёх матчах и остался без результативных действий.

Перед нынешним чемпионатом мира уже более опытный Ларин в интервью сайту ФИФА чувствовал себя увереннее: «Мы доходили до полуфинала Кубка Америки и играли против лучших команд в мире. Так что, думаю, мы можем зайти так далеко, как захотим. Наш менталитет сильно изменился по сравнению с прошлым чемпионатом мира. На нынешнем турнире мы не для участия, а для победы».

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