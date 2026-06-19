Исмаэль Коне и сам осознал всё, только когда увидел свою ногу. Но даже этот эпизод не помешал Канаде разнести Катар.

Страшная травма на ЧМ-2026. За голову схватились и партнёры, и соперники

Канада во 2-м туре ЧМ-2026 разнесла Катар в матче с шестью голами, двумя удалениями и самой серьёзной травмой за весь чемпионат мира.

Сборная Катара удивила шестью днями ранее ничьей со Швейцарией, однако во встрече с хозяевами чемпионата мира предстала совершенно разобранной командой. Канадцы решили исход матча за тайм, нанеся 14 ударов, наиграв на 2,42 xG и забив три мяча. После этого играли в своё удовольствие до тех пор, пока не сломался Коне. После тяжёлой травмы полузащитника «Сассуоло» о какой-то радости от футбола говорить уже было тяжело.

Для первого гола команде Джесси Марша потребовалось чуть более 15 минут. В ходе этой атаки канадцы создали численное преимущество на правом фланге, Джонстон вырезал кросс справа, форвард «Ювентуса» Дэвид нанёс удар по воротам, а второй нападающий – Ларин из «Саутгемптона», спасший хозяев в матче с боснийцами, – преуспел на добивании.

Прошла ещё четверть часа – и счёт стал 2:0. Очередная волна атак сборной Канады закончилась ударом Бьюкенена издали, но хавбек попал в своего партнёра Дэвида. Как оказалось, удачно. Мяч срикошетил и полетел в штрафную, а Дэвид подстроился под него и классно пробил с лёта.

Вскоре судья Гарай ошибочно назначил пенальти в ворота команды Хулена Лопетеги за фол Аль-Амина на Бьюкенене. VAR исправил ляп рефери. Чилиец отменил 11-метровый (на самом деле фол случился до штрафной), но и жёлтую карточку катарскому защитнику поменял на красную. Так гости остались в меньшинстве.

Это лишь усилило давление хозяев на ворота обезоруженного соперника. Канада успела довести дело до разгрома ещё до перерыва – третий гол забила в компенсированное время. Дэвид оформил дубль. Джонстон снова загрузил мяч в штрафную героя стартового тура Абунады, Ларин пробил головой, голкипер сумел отразить его удар, но Дэвид первым успел на добивание во вратарской.

Во втором тайме сборная Катара и вовсе осталась вдевятером. Полузащитник «Аль-Вакры» Модибо жёстко сыграл в подкате против Коне и отправил того на больничную койку. Уроженец Судана, осознав, что сломал противнику ногу, сам схватился за голову из-за того, что сделал. Пока пострадавшему оказывали помощь, партнёры закрыли его от камер.

Впрочем, когда Коне уносили с поля на носилках, Исмаэль показал большой палец аплодировавшим ему трибунам, пытаясь убедить окружающих, что он в порядке. Модибо сперва получил жёлтую карточку, но после вмешательства VAR судья опять изменил своё решение и удалил катарца.

Исмаэль Коне Фото: Fran Santiago/Getty Images

В игре 11 на 9 оставался только один вопрос: выиграет ли Канада у Катара крупнее, чем Германия – у Кюрасао. Хозяева шаг за шагом двигались к локальному рекорду. По истечении часа матча очень красивый гол сотворил хавбек «Андерлехта» Салиба. Блестяще исполнил штрафной, назначенный в 20 метрах от ворот чуть правее центра. Абунада плохо выстроил стенку – Салиба обвёл её ударом низом. Мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.

Празднование гола Салиба посвятил Коне – показал футболку с его фамилией трибунам в стиле Месси.

Празднование Салиба Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Пятый гол за 20 минут до конца сборная Катара забила себе сама. Не повезло полузащитнику Аль-Маннаи. Он пытался вынести мяч фактически с линии ворот после удара Шаффельбурга. Однако попал по нему голенью – получилась нелепая срезка, приведшая к автоголу.

В итоге хозяева только повторили разницу в шесть голов, но не превзошли немцев. В компенсированное время Дэвид оформил хет-трик – второй на турнире после Лионеля Месси. Забавно, что и в этой голевой атаке партнёр (всё тот же Салиба) попал из-за штрафной в нападающего «Ювентуса», а тот подхватил отскочивший мяч и спокойно поразил цель.

Канада, как и Швейцария, набрала четыре очка. В 3-м туре эти сборные сыграют друг с другом 24 июня – в принципе их устроит ничья. У Катара и Боснии и Герцеговины по одному очку.