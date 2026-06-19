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Мексика — Южная Корея — 1:0 — обзор матча 2-го тура ЧМ по футболу 2026, гол: Ромо, ошибка Ким Сын Кю, статистика, 19 июня 2026

Есть первый участник плей-офф ЧМ-2026! Помог убойный «привоз» вратаря
Анатолий Романов
Есть первый участник плей-офф ЧМ-2026!
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Мексика выиграла группу на домашнем турнире, а Южная Корея отложила решение вопроса на последний тур.

Матч сборных Мексики и Южной Кореи запомнится самым диким вратарским «привозом» на ЧМ-2026. Хозяева выиграли благодаря ошибке соперника и обеспечили себе выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Ромо – 50'    

Мексику и Южную Корею после побед в стартовом туре соответственно над ЮАР и Чехией, в общем-то, устраивала сегодня и ничья. Турнирные расклады отразились на характере игры. Первый тайм матча на арене с «российским» названием «Акрон» (стадион мечты для «бездомного» клуба из Тольятти!) хотелось забыть, поскольку эта была пустая трата времени. До перерыва команды Хавьера Агирре и Хона Мён Бо нанесли всего один удар в створ – постарался автор победного гола в ворота ЮАР, натурализованный колумбиец Киньонес. И хозяева, и южнокорейцы наиграли по xG всего на 0,11.

Начало второго тайма тоже не обещало феерии или каких-то нетривиальных событий. Но на 50-й минуте публику повеселил голкипер сборной Южной Кореи и клуба «Токио» Кин Сын Кю. Начудил так начудил! Атака мексиканцев, казалось, захлебнулась после кросса и неудачной попытки пробить по воротам. Мяч взмыл в воздух, и Ким Сын Кю решил поймать его на выходе. Однако врезался в собственного защитника – и выпустил мяч из рук. Ошибкой голкипера воспользовался хавбек «Гвадалахары» Луис Ромо. Ему не составило труда поразить открытую цель.

Ошибка Кима Сын Кю

Ошибка Кима Сын Кю

Фото: Luke Hales/Getty Images

Пока это самый шокирующий ляп вратаря на чемпионате мира. Хотя 35-летний Ким Сын Кю – опытнейший голкипер. Самый возрастной футболист в заявке сборной. Это был его 89-й матч за национальную команду: больше в сегодняшнем составе южнокорейцев только у Сон Хын Мина и Ли Чжэ Суна. Для Ким Сын Кю чемпионат мира в Мексике, США и Канаде – третий в карьере. Он сыграл один матч ещё на ЧМ-2014, а потом был основным на ЧМ-2022.

Курьёзный пропущенный гол совсем подбил сборную Южной Кореи. Команда Хона Мён Бо выглядела растерянной, ей не хватало идей на мяче. Более того, хозяева должны были забивать второй, но Ким Сын Кю исправился после удара Варгаса – совершил эффектный сейв.

Только на 87-й минуте азиаты впервые за весь матч пробили в створ. Но это был сумасшедший шанс! Героем эпизода стал голкипер сборной Мексики и «Гвадалахары» Рауль Ранхель. Он потащил удар Чхо Кю Суна головой из вратарской после кросса с левого фланга и затем поймал мяч после добивания. Разницу во встрече лидеров группы А сделала игра вратарей.

Чего ждём от 2-го тура чемпионата мира:
Месси установит абсолютный рекорд, первые участники плей-офф. Интриги 2-го тура ЧМ-2026
Месси установит абсолютный рекорд, первые участники плей-офф. Интриги 2-го тура ЧМ-2026

Теперь у Мексики шесть очков – команда Агирре отправится в 1/16 финала с первого места в группе. У Южной Кореи осталось три, у Чехии и ЮАР – по одному. В 3-м туре (25 июня) хозяева сыграют с чехами, уже не имея турнирной мотивации, а южнокорейцы побьются с южноафриканцами.

Какие ещё интересные матчи нас ждут? Календарь ЧМ
В других группах тоже многое может проясниться. Турнирная таблица ЧМ
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Новости. Футбол
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