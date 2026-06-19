«Ливерпуль» удивил, у «Реала» снова топ-новичок. Главные трансферы и слухи за 24 часа

У «Крыльев Советов» сразу два подписания за день, Барко снова манят в Аргентину, а «Тоттенхэм» забрал защитника Нидерландов во время ЧМ.

Традиционная рубрика, посвящённая трансферам и слухам о возможных сделках, возвращается в летнее окно 2026-го. Несмотря на чемпионат мира, интерес к переходам игроков не снижается, и новостей на эту тему хватает. Рассказываем, что происходило на рынке в последние сутки.

Главные состоявшиеся трансферы

«Реал» подтвердил подписание защитника и готовит ещё несколько топ-трансферов

«Реал» с некоторой задержкой объявил о переходе центрального защитника Ибраима Конате. 27-летний француз достался мадридскому клубу бесплатно, так как не продлил контракт с «Ливерпулем». Договор он заключил до июня 2030 года. В прошедшем сезоне Конате сыграл 46 матчей в АПЛ и Лиге чемпионов, забил два гола.

Однако трансферная работа «Реала» далеко не закончена. Мадридский клуб, стремясь вернуться на вершину после неудачного сезона, нацелен на ещё нескольких игроков топ-класса. Marca сообщила, что «Реал» продолжает бороться за вингера «Баварии» Майкла Олисе и готов заплатить до € 220 млн. Реакция мюнхенцев пока неизвестна. По информации ESPN, «Мадрид» также хочет взять ещё одного центрального защитника – в приоритете Рубен Диаш из «Манчестер Сити». А по данным инсайдера Николо Скиры, «Реал» достиг соглашения о контракте с полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом. Теперь осталось договориться с лондонским клубом, который, как утверждал инсайдер Бен Джейкобс, оценивает аргентинца в £ 120 млн (€ 139,2 млн).

У «Тоттенхэма» новичок из сборной Нидерландов

Ян Паул ван Хекке Фото: George Wood/Getty Images

«Тоттенхэм» продолжает усиливать состав под Роберто Де Дзерби, чтобы в следующем чемпионате Англии даже не думать о борьбе за выживание. Лондонский клуб подтвердил трансфер защитника «Брайтона» Яна Паула ван Хекке, выступающего на ЧМ-2026 за сборную Нидерландов. С 26-летним игроком подписан долгосрочный контракт. Инсайдер Джейкобс писал, что сделка потянула на £ 52 млн (€ 59,8 млн), помимо этого, «Брайтон» получит 20% от суммы, которую «Тоттенхэм» заработает на перепродаже ван Хекке. В минувшем сезоне защитник провёл 36 матчей в АПЛ и набрал 3+3 по системе «гол+пас».

«Ливерпуль» увёл у «Ньюкасла» экс-игрока «Реала»

Тем временем «Ливерпуль» объявил о трансфере экс-игрока «Реала» – Виктора Муньоса из «Осасуны». По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы из Мадрида и Памплоны получат одинаковую сумму – по € 20 млн, так как «Реалу» принадлежали 50% прав на 22-летнего игрока. «Ливерпуль» просто активировал опцию выкупа Муньоса. Мерсисайдцы увели Виктора у «Ньюкасла», который уже договорился с «Осасуной» о сделке на € 35+5 млн. В завершившемся чемпионате Испании вингер сыграл 34 матча и оформил 6+2.

Талант «Лиона» стал новичком «Байера»

Афонсу Морейра переходит в «Байер» Фото: bayer04.de

Достаточно крупный трансфер совершил в этот день и немецкий «Байер». Клуб из Леверкузена подписал вингера «Лиона» Афонсу Морейру. Чтобы забрать 21-летнего игрока из Франции, «Байер» вынужден был согласиться заплатить € 33,6 млн (с учётом бонусов на € 4,1 млн) и оставить за «Лионом» 10% от суммы будущей перепродажи португальца. Контракт с Морейрой заключён до лета 2031 года. За свой единственный сезон в «Лионе» воспитанник лиссабонского «Спортинга» сыграл 34 матча в чемпионате Франции и Лиге Европы, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач.

«Крылья Советов» дополнили состав двумя игроками

Есть жизнь и на трансферном рынке РПЛ. «Крылья Советов» объявили о подписании сразу двух футболистов. Во-первых, в Самаре продолжит карьеру экс-защитник «Спартака» Никита Чернов. Прошедший сезон он провёл на правах аренды как раз в «КС» (24 матча и два гола в РПЛ и Кубке России), а в межсезонье стал свободным агентом, поскольку его контракт с московским клубом истёк. Договор заключён до лета 2029 года.

Появился в «Крыльях Советов» и 100-процентный новичок. Линию атаки самарского клуба должен разнообразить экс-форвард «Сочи» Мартин Крамарич. Словенец покинул южный клуб, вылетевший из элиты, и в статусе свободного агента подписал контракт с самарцами на три года. У Крамарича в завершившемся сезоне было 22 матча, пять голов и два голевых паса.

Главные трансферные слухи дня

Появился новый претендент на трансфер Барко из «Спартака»

В Аргентине продолжают обсуждать возможный трансфер Эсекьеля Барко из «Спартака» в местные клубы. По данным Ole, московский клуб отклонил уже третье предложение «Индепендьенте» в размере $ 2,5 млн за 50% прав на полузащитника. Утверждается, что «Спартак» хочет получить за половину прав на Барко немного больше – $ 4-5 млн. Руководство «Индепендьенте» анализирует ситуацию на фоне сложных переговоров и думает, стоит ли предпринимать новую попытку купить Эсекьеля. Ole также написал, что появился ещё один претендент на 27-летнего аргентинца – «Бока Хуниорс». Этот клуб очень хочет добавить в свой состав футболиста типажа Барко. В минувшем сезоне хавбек сыграл 37 матчей в РПЛ и Кубке России, забил восемь голов и сделал восемь голевых передач.

«Ливерпуль» пошёл за Диомандом, но «РБ Лейпциг» требует больше денег

Ян Диоманд Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

«Ливерпуль», несмотря на подписание вингера Муньоса, не оставляет попыток приобрести юного уникума из «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. Как сообщил инсайдер Давид Орнштейн, мерсисайдцы проинформировали немецкий клуб о готовности заплатить за 19-летнего игрока сумму, близкую к € 100 млн. Тем не менее «Лейпциг» отказался и от очередного, более выгодного предложения «Ливерпуля». Немецкий клуб по-прежнему рассчитывает получить за Диоманда как минимум € 130 млн.

В этих обстоятельствах мерсисайдцы могут переключиться на другие кандидатуры: в шорт-листе клуба находятся также Янкуба Минте из «Брайтона», Саид Эль-Мала из «Кёльна» и Матиас Фернандес-Пардо из «Лилля». В борьбе за Диоманда остаётся «ПСЖ», но французы дают ивуарийцу, участвующему в ЧМ-2026, менее выгодный контракт, нежели англичане. В прошедшем сезоне у Яна 12+8 в 33 матчах Бундеслиги.

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