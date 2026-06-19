Переходы из ЦСКА с «Локо» и другие трансферы, Вторая лига теряет клубы. Главное в ФНЛ

Межсезонье в российском футболе продолжает поставлять новости практически каждый день. «Балтика» вернула в свой штаб одного из самых заметных тренеров Лиги PARI. «Урал» вернул ключевого защитника спустя несколько недель после расставания. В LEON-Второй лиге продолжают исчезать клубы. Собрали самые интересные события последних дней в традиционном дайджесте.

Булойчик вернулся в «Балтику»

Один из главных героев прошлого сезона Первой лиги Артём Булойчик вернулся в Калининград. Белорусский специалист официально вошёл в тренерский штаб «Балтики», где уже работал вместе с Сергеем Игнашевичем.

Артём Булойчик Фото: Пресс-служба «Балтики»

Именно в Калининграде Булойчик помог команде выйти в РПЛ и добраться до финала Кубка России. Последние полтора года тренер провёл в «Шиннике», где сумел выстроить одну из самых организованных команд Первой лиги. Весной ярославцы выдали 12-матчевую серию без поражений и заняли восьмое место в таблице.

Возвращение в «Балтику» выглядит как серьёзное усиление штаба калининградцев перед новым сезоном в РПЛ. Будем ждать фирменные убойные стандарты, но уже под руководством Андрея Талалаева.

«Урал» неожиданно вернул Бегича

Меньше трёх недель понадобилось «Уралу», чтобы передумать по поводу Силвие Бегича. В конце мая екатеринбургский клуб решил не продлевать контракт с защитником, а уже в середине июня подписал с ним новое соглашение.

33-летний хорват заключил контракт по схеме «1+1». Дополнительный год активируется при выполнении определённых условий и выходе команды в РПЛ.

Для «Урала» это важное решение. После ухода Василия Березуцкого клуб начинает перестройку, и Бегич остаётся одним из самых опытных футболистов в нынешнем составе.

Вторая лига продолжает терять клубы

ФНЛ официально исключила из числа участников LEON-Второй лиги «Б» ПСК. Причиной стал добровольный отказ.

Игроки ПСК Фото: Пресс-служба ПСК

В прошлом сезоне команда выступала в Группе 1 дивизиона «Б» – заняла девятое место. На фоне проблем «Черноморца», неопределённости вокруг «Чайки» и финансовых трудностей «Кубани» ситуация на юге российского футбола становится всё тревожнее.

В Томске укрепляют оборону

Пока большинство клубов Второй лиги только начинает сборы и присматривается к новичкам, томский КДВ уже работает на усиление. Очередным новичком команды стал центральный защитник Александр Пуцко, который ранее выступал за тульский «Арсенал».

Александр Пуцко Фото: Пресс-служба КДВ

За плечами воспитанника «Спартака» — несколько сезонов в Первой лиге и РПЛ, поэтому его приход должен добавить команде надёжности и опыта.

В «буфере» снова может не хватить участников

РФС утвердил календарь Первой лиги на сезон-2026/2027. Новый чемпионат стартует 11 июля 2026-го и завершится 30 мая 2027-го.

Появился и календарь Второй лиги «А». Старт в «Серебре» запланирован на 18 июля, в «Золоте» — на 19 июля. Вторая часть сезона должна начаться 6 марта, а стыковые матчи за выход в Первую лигу пройдут 16 и 20 июня 2027 года.

При этом главной темой остаётся не календарь, а состав участников. По предварительным данным, в «Серебре» может остаться всего восемь команд. Под вопросом участие «Кубани» и «Чайки». «Черноморец» не прошёл лицензирование. Если количество клубов сократится ещё сильнее, формат турнира придётся менять.

Трансферный рынок постепенно оживает

Громче всех шумит костромской «Спартак», который после ухода Евгения Таранухина начал серьёзную перестройку состава. Команду пополнили опытный полузащитник Владислав Камилов из «Уфы», лучший бомбардир «КАМАЗа» Давид Караев и защитник Кирилл Маляров, проведший сильный сезон в «Шиннике».

Активно действует и «Ротор». Волгоградцы подписали защитника Эммерсона из «Енисея», имеющего более 100 матчей в Первой лиге, а также одного из лидеров тульского «Арсенала» Алана Цараева, который в прошлом сезоне набрал восемь результативных действий.

«Челябинск» тоже не сидит без дела. После подписания Ивана Ломаева клуб усилил состав ещё одним опытным футболистом — из «Тюмени» перешёл защитник Александр Бем, проведший за сибиряков почти 200 матчей.

«Пари НН» арендовал у ЦСКА 18-летнего полузащитника Глеба Пополитова, которого считают одним из самых перспективных молодых игроков прошлого сезона. Также клуб заявил о переходе Артёма Тимофеева, до этого игравшего за «Локомотив».

Лучший бомбардир «Шинника» (шесть голов) Даниил Корнюшин перебрался в «Торпедо». Тульский «Арсенал» забрал двух молодых ребят из «Родины-2» – Артёма Бирюкова и Александра Алёхина.