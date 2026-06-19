«Я умоляю ФИФА». После жалобы главного тренера Англии регламент ЧМ-2026 всё же поменяют

Тухель — против поведения фотографов во время гимнов команд. И его можно понять.

Вы могли не заметить: когда заиграл гимн перед матчем Англия – Хорватия, Томас Тухель смотрел куда-то вверх. Камеры выхватили главного тренера сборной и распознали необычное расположение головы. Обычно люди на скамейке в этот момент смотрят прямо, а Тухель – в небо.

Тогда едва ли кто-то придал этому серьёзное значение. Тем более после того огня, что выдали сборные – четыре забитых мяча в первом тайме и триумф Англии – во втором. О последствиях мы узнали позже. Несмотря на победу и радостное настроение, Тухель наехал на фотографов. А ФИФА теперь корректирует регламентные нормы их работы.

Что случилось?

Тухелю не понравилось, что во время исполнения гимна (а это он назвал для себя трогательным моментом) вместо собственных игроков он видел лишь фотографов. Вы могли не обращать внимания, но перед матчем медиа собираются как раз напротив скамеек, чтобы запечатлеть эмоции игроков и тренеров перед стартовым свистком с лучших ракурсов. Как правило, они находятся там всего несколько минут. Фиксируют рукопожатие тренеров, делают фото команд, потом наблюдают за исполнением гимна и перемещаются в свои рабочие зоны за ворота. И особенно никто не жаловался. По крайней мере, публично. Первым, кто обратил на это внимание, стал главный тренер сборной Англии.

Томас Тухель Фото: Marc Atkins/Getty Images

Журналисты сообщали, что ещё перед исполнением гимна Тухель обращался к некоторым из них и просил отойти и сменить рабочую позицию. Жаловался, что ему не видно игроков, а работники медиа стоят слишком близко. Как вы понимаете, его просьбы были проигнорированы, поэтому во время гимна он смотрел наверх. А на пресс-конференции после встречи тренер уже публично обратил на это внимание.

Томас Тухель главный тренер сборной Англии «Я должен вам кое-что сказать: умоляю ФИФА изменить рабочее место фотографов во время исполнения национальных гимнов! Потому что я не увидел свою команду в этот момент. Хотя очень его ждал. Сегодня был особенный момент, и я стоял перед стеной из 50 фотографов, которые находились в полуметре от меня, и я не мог увидеть ни одного игрока. Это испортило мои впечатления. Когда я был молод и начал тренировать, то мечтал о таком событии».

Ещё один момент – в том, что поле на стадионе в Техасе чуть приподнято над местом, где находятся скамейки запасных. Так что это дополнительный фактор, мешающий обзору.

ФИФА услышала Тухеля. Но не до конца

Удивительно, но представители ФИФА отреагировали супербыстро. Хотя мы привыкли, что некоторые решения они могут принимать долго или не принимать вовсе. Однако в этот раз – всё иначе.

Представители федерации ввели компромиссный формат работы медиа, который до этого уже применялся на международных турнирах. Теперь фотографы обязаны плотно собираться ближе к середине поля, тем самым не загораживая обзор всей скамейке. А представителям клуба, в том числе тренерскому штабу, разрешено занимать любое место на скамейке запасных перед матчем. То есть Тухель спокойно может уйти к другой стороне скамейки или в середину и наблюдать за своей командой.

Будут ли теперь недовольные?