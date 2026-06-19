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Бразилия — Гаити, ЧМ-2026: узнают ли болельщики Бразилии игроков из своей страны, игравших в РПЛ: Веллитон, Вагнер Лав, Жо, Халк

Узнают ли бразильцы своих футболистов, игравших в России? Спросили у них на ЧМ-2026! Видео
Андрей Панков
Узнают ли бразильцы футболистов, игравших в России
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Вагнер, Жо, Карвальо, Веллитон, Алекс, Халк и другие — как думаете, всех угадали? Провели опрос перед матчем чемпионата мира в США!

Если жанр уличных вопросов в 2026 году и должен жить, то ради искренней реакции людей. На чемпионате мира в США мы попросили болельщиков сборной Бразилии узнать футболистов из их страны, выступавших (или выступающих сейчас).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выбрали самые культовых, для нас, конечно, игроков. Луиса Энрике и Дугласа Сантоса из «Зенита» добавлять не стали – уж футболистов нынешнего состава болельщики знать обязаны! Зато добавили Маркиньоса из «Спартака». Культовым для РПЛ его считать, мягко говоря, рановато, но зато мы узнаем, следят ли за РПЛ в Бразилии сейчас.

Итак, в список мы включили Даниэля Карвальо, Жо, Вагнера Лава, Рафаэла Кариоку, Веллитона, Алекса, Халка, Маркиньоса. А ещё добавили, помнят ли они команду, в которой играл Роберто Карлос. Кого угадывали чаще всего? Смотрите в нашем видео!

Ну а после просмотра напишите, совпали ли ваши ожидания с реальностью. Ждём вас в комментариях!

А сама Бразилия с кем и когда играет? Календарь ЧМ-2026
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Новости. Футбол
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