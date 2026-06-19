Суперфинала теперь не будет, а ещё есть изменения в стадии плей-офф. Подводим итоги жеребьёвки для Пути РПЛ и Пути регионов.

Самая сложная группа — у «Краснодара», лёгкая — у «Спартака». Всё о новом регламенте Кубка

Жеребьёвку Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 в этот раз провели в прямом эфире. РФС учёл ошибку прошлого сезона, когда её показали в записи, и в 14:00 представил достаточно скромную церемонию на «Матч Премьер». Отметим сразу: концептуальных изменений не произошло. Турнир всё так же состоит из нескольких этапов: клубы РПЛ играют в группах друг с другом, а представители ФНЛ и любители – в Пути регионов. Дальше лучшие выходят в плей-офф. Но некоторые нюансы поменялись.

Результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027

Сначала мы узнали состав групп Пути РПЛ. Они выглядят так:

группа A: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина»;

группа В: «Краснодар», «Динамо» Москва, «Ахмат», «Факел»;

группа С: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала;

группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Акрон».

Не удивляйтесь, если вы видите совпадения с последними сезонами. Их просто не может не быть, если учитывать небольшое число команд и состав корзин, который формируется в зависимости от занятого места в РПЛ. Исходя из того, что мы получили, можно сделать очевидные выводы: с жеребьёвкой повезло «Спартаку» и «Зениту». Первые остались без дополнительного выезда, ведь «Родина» будет проводить матчи в Химках. А два остальных соперника играют в городах с открытыми аэропортами. У «Зенита» – аналогичная ситуация. Правда, соперники уж очень колючие. Причём все.

Не так повезло «Локомотиву» и ЦСКА, которые поедут в Ростов, а ещё и сыграют друг с другом. А противостояние «Краснодара» и «Динамо» уже классика – правда, остаётся понять, кто и кому будет мстить в этот раз. Ещё эти клубы ждёт непростой выезд в Воронеж – аэропорт Тамбова (около двух часов до Воронежа) пока открыт. Но всё очень быстро меняется. Так что у «Краснодара» – самая сложная группа.

А что у нас с Путём регионов?

Вот результаты первого раунда квалификации. Отметим, что там сыграют три команды из Медиалиги – 2DROTS, ФК «10» и победитель противостояния «Амкал» – «СКА-Ростов»:

«Анжи» (Махачкала) — «Нефтяник» (Избербаш);

«Темп» (Барнаул) — КДВ (Томск);

«СШ по футболу» (Чита) — «Иркутск»;

«Анри» (Владивосток) — «Динамо» (Барнаул);

«Ильпар» (Пермь) — «Металлург» (Аша);

«БоМиК» (Цивильск) — «Фанком» (Киров);

ФК «10» (Москва) — «Космос» (Долгопрудный);

СШ «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Тосно» (Санкт-Петербург);

«Московская застава-Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Красное Знамя» (Ногинск);

«Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) — «Салют» (Белгород);

«Амкал» (Москва)/«СКА-Ростов» — «Зенит» (Пенза);

2DROTS (Москва) — «Орёл».

ФК «10» Фото: ФК «10»

А что всё-таки изменилось в регламенте?

Локальные изменения случились. Ещё раз уточним: турнир пройдёт в три этапа.

Первый этап – групповой для клубов из РПЛ. В Пути регионов – шесть отборочных раундов. Второй этап – плей-офф, игры на вылет, всё понятно. Но теперь он стартует с 1/8 финала, а не как раньше – с 1/4 .

Ещё финал будет называться финалом, а не Суперфиналом. Соответственно, не будет финала Пути РПЛ и регионов, всё это заменили: два полуфинала (по одному от каждого Пути) и один большой финал.

Кубок России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё изменились правила распределения мест проведения матчей. В Пути РПЛ хозяин определяется так:

в 1/8 финала Пути РПЛ первый матч дома проводит та команда, которая заняла второе место в своей группе;

в 1/4 и 1/2 финала – клуб, который набрал меньше очков в группе, чем соперник. Если очков поровну – смотрят дополнительные показатели;

в Пути регионов в 1/8 и 1/4 финала дома проведут не клубы РПЛ, а если будут встречаться два клуба РПЛ, то хозяином поля будет клуб, вылетевший из верхней сетки с соответствующей стадии.

А что с Fan ID?

«РБ Спорт» сообщал, что Министерство спорта может ввести систему идентификации болельщиков на матчах Кубка России уже с сезона-2026/2027. Ранее эта система работала только на финале турнира.

Однако вскоре ТАСС проинформировал, что внедрение системы карты болельщика (Fan ID) на встречи Пути РПЛ Кубка России произойдёт не раньше 2027 года в случае принятия такого решения: «Вопрос использования карты болельщика на матчах Пути РПЛ Кубка России обсуждается. Если такое решение будет принято, то внедрение системы произойдёт не раньше 2027 года», – сказал собеседник агентства.

Следовательно, пока карты не ждём. Но усиленно готовимся к её появлению.