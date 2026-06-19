Яркое 20 июня: Нидерланды — Швеция и Турция против Парагвая на чемпионате мира, битва США с Италией в ЛН, а также Зверев в Галле!

Топ-матчи субботы: Бразилия и Германия на ЧМ по футболу, волейбольная Лига наций и теннис

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⚽️ 1:00: Шотландия — Марокко, группа C, 2-й тур

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Интрига: шанс для Шотландии досрочно выйти из тяжёлой группы

Шотландия захватила лидерство в группе С после 1-го тура и постарается удержать его в матче с полуфиналистом ЧМ-2022. Но это будет очень непросто — сборная Марокко произвела достаточно сильное впечатление в стартовой игре с Бразилией. При новом тренере Мохамеде Уаби марокканцы становятся более ориентированной на атаку командой. Прежде эти сборные встречались только однажды на групповом этапе ЧМ-1998. Тот матч закончился крупной победой Марокко со счётом 3:0. Это был последний для шотландцев чемпионат мира до 2026 года.

⚽️ 3:30: Бразилия — Гаити, группа C, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли Бразилия за невнятную игру на ЧМ-2026?

Ещё одна игра в той же группе — с участием одного из фаворитов ЧМ-2026. Сборная Бразилии получила массу критики за первый матч на турнире с Марокко, причём абсолютно заслуженной, а теперь должна реабилитироваться в противостоянии с записным аутсайдером квартета. Если этого не произойдёт, бразильцев просто уничтожат на родине. Ранее Бразилия и Гаити провели между собой три встречи — «селесао» выиграла все с общим счётом 17:1. На поле стадиона в Филадельфии встретятся зенитовцы Дуглас Сантос и Луис Энрике с экс-игроком «Зенита» Вильсоном Изидором, который теперь одна из звёзд сборной Гаити.

⚽️ 6:00: Турция — Парагвай, группа D, 2-й тур

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Интрига: случится ли сенсационный вылет Гюлера и компании?

Для сборных Турции и Парагвая этот матч может стать последним на турнире, в котором они за что-то борются. Турки стартовали с сенсационного поражения от Австралии (0:2), а парагвайцы были разгромлены командой США (1:4). Ещё одно поражение — и можно паковать чемоданы. Особенно удивит, конечно, вылет турок, которые приехали с молодыми звёздами во главе с Ардой Гюлером на свой первый чемпионат мира с 2002 года. До этого Турция и Парагвай встречались только однажды. Товарищеская встреча в июне 1995-го завершилась нулевой ничьей.

🏐 🎦 11:00: США — Италия, Лига наций, женщины, предварительный этап

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Интрига: случится ли второе поражение Италии?

США и Италия – сборные, которые по разу оступились на первой неделе. Однако в очной встрече на Филиппинах лишь одна команда сохранит эту статистику, другая – запишет себе второе поражение в розыгрыше. И пока, на бумаге, предпочтительнее выглядят американки. Первые две игры на втором этапе «звёздно-полосатые» провели с огромным преимуществом: сухие победы над Доминиканской Республикой и Чехией говорят сами за себя. У итальянской сборной также два матча в активе, вот только путь к этим победам был не всегда убедительным: уверенные 3:0 с Чехией, однако во встрече с Сербией пришлось испытать трудности.

🎾 12:30*: Александр Зверев (Германия, 1) — Тейлор Фриц (США, 5), Галле, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Зверев серию из шести поражений от Фрица?

Александр Зверев (№3) на турнире серии ATP-500 в Галле готовится к полуфиналу с Тейлором Фрицем (№9). И немец, вероятно, может нервничать перед этой встречей, потому что в последних шести матчах он американцу проиграл! В последний раз Александр одержал победу над Тейлором аж два года назад в Риме. Фриц ведёт в их противостоянии с комфортным счётом 9-5.

🏐 🎦 16:00: Китай — Бразилия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: состоится ли первое поражение сборной Бразилии?

Сборная Бразилии подходит к предстоящей встрече в статусе не просто фаворита, а команды, которая смогла прервать 39-матчевую победную серию Италии. Поэтому сейчас южноамериканки выглядят уверенно и мощно. Они ещё не проиграли ни одного матча в текущем розыгрыше предварительного этапа Лиги наций. Однако справятся ли подопечные Зе Роберто с феноменальной защитой Китая или волейболистки из Поднебесной затянут бразильянок в свою вязкую игру?

⚽️ 20:00: Нидерланды — Швеция, группа F, 2-й тур

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Интрига: состоится ли первая победа сборной Нидерландов?

Нидерланды и Швеция стартовали на ЧМ-2026 по-разному. Скандинавы в 1-м туре разгромили Тунис (5:1), спровоцировав самую быструю тренерскую отставку в истории чемпионатов мира. Команда Рональда Кумана не сумела удержать победу над Японией (2:2). Теперь уже сложнее выделить фаворита в паре, хотя, пожалуй, им остаются Нидерланды. У этих сборных богатая история встреч — 25 матчей в разных турнирах. «Оранжевые» победили 12 раз, шведы — только восемь, кроме того, пять игр закончились вничью. На ЧМ-1974 тоже разошлись миром (0:0) на групповой стадии.

⚽️ 23:00: Германия — Кот-д'Ивуар, группа E, 2-й тур

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Интрига: продолжит ли Германия громить своих соперников на ЧМ-2026?

В Торонто сыграют лидеры группы Е. Германия одержала в 1-м туре самую крупную победу на ЧМ-2026 — разнесла сборную Кюрасао со счётом 7:1. Немцы показали, что подготовлены намного лучше, чем на двух предыдущих чемпионатах мира, на которых они даже из группы не выходили. Кот-д’Ивуар, в свою очередь, дожал в концовке Эквадор (1:0), так что теперь африканцев более чем устроит ничья в матче с командой Юлиана Нагельсмана. Это будет вторая встреча между Германией и Кот-д’Ивуаром за всю историю. Товарняк в 2009 году немцы выиграть дома не сумели (2:2), пропустив от экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия.