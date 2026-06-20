Топ-матч на ЧМ-2026! Марокко забило Шотландии уже на 2-й минуте! LIVE

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Сегодня, 20 июня, состоятся пять матчей 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Шотландия встретится с Марокко, Бразилия сыграет с Гаити, Турция зарубится с Парагваем, Нидерланды сойдутся со Швецией, а Германия – с Кот-д'Ивуаром.

Шотландия и Марокко подходят ко 2-му туру с разными ощущениями. Европейцы справились с Гаити, а африканцы, по сути, упустили победу над Бразилией (1:1). Наверное, марокканцам должно быть чуть проще: в заключительном туре их ждут гаитяне, а с фаворитом группы они уже сыграли. Так что вряд ли даже ничья с шотландцами станет трагедией.

Ну уж в такой встрече победа команде Карло Анчелотти обеспечена. Бразилия неубедительно начала турнир, однако сейчас самое время улучшить настроение себе и болельщикам. Интересно, повторится ли счёт матча Кубка Америки 2016 года, когда бразильцы разгромили Гаити 7:1.

Встречаются неудачники группы D. Турки сенсационно проиграли Австралии (0:2), а парагвайцы пусть и не прям уже неожиданно – американцам (1:4). Времени на раскачку не осталось – время решать вопрос по выходу из группы.

Уверенная вывеска для первых стадий плей-офф чемпионата Европы или мира. Однако за всю историю команды встречались только в квалификации к вышеуказанным турнирам. И там перевес в пользу Нидерландов (две победы при одном поражении и одной ничьей). Шведы выглядят убедительнее Нидерландов, которые вроде бы индивидуально сильнее, но вот командно смотрятся не так монолитно.

Наверное, самый интересный матч дня. Тут и топ-сборная с мерцающей перспективой, и африканский топ. К тому же команды начали ЧМ с побед, а теперь кто-то явно потеряет очки. Об этом точно мечтает конкурирующий с Германией и Кот-д'Ивуаром Эквадор.