Топ-матч на ЧМ-2026! Марокко забило Шотландии уже на 2-й минуте! LIVE

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Сегодня, 20 июня, состоятся пять матчей 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Шотландия встретится с Марокко, Бразилия сыграет с Гаити, Турция зарубится с Парагваем, Нидерланды сойдутся со Швецией, а Германия – с Кот-д'Ивуаром.
Шотландия и Марокко подходят ко 2-му туру с разными ощущениями. Европейцы справились с Гаити, а африканцы, по сути, упустили победу над Бразилией (1:1). Наверное, марокканцам должно быть чуть проще: в заключительном туре их ждут гаитяне, а с фаворитом группы они уже сыграли. Так что вряд ли даже ничья с шотландцами станет трагедией.
Ну уж в такой встрече победа команде Карло Анчелотти обеспечена. Бразилия неубедительно начала турнир, однако сейчас самое время улучшить настроение себе и болельщикам. Интересно, повторится ли счёт матча Кубка Америки 2016 года, когда бразильцы разгромили Гаити 7:1.
Встречаются неудачники группы D. Турки сенсационно проиграли Австралии (0:2), а парагвайцы пусть и не прям уже неожиданно – американцам (1:4). Времени на раскачку не осталось – время решать вопрос по выходу из группы.
Уверенная вывеска для первых стадий плей-офф чемпионата Европы или мира. Однако за всю историю команды встречались только в квалификации к вышеуказанным турнирам. И там перевес в пользу Нидерландов (две победы при одном поражении и одной ничьей). Шведы выглядят убедительнее Нидерландов, которые вроде бы индивидуально сильнее, но вот командно смотрятся не так монолитно.
Наверное, самый интересный матч дня. Тут и топ-сборная с мерцающей перспективой, и африканский топ. К тому же команды начали ЧМ с побед, а теперь кто-то явно потеряет очки. Об этом точно мечтает конкурирующий с Германией и Кот-д'Ивуаром Эквадор.
ГОЛ! Марокко отличился на 2-й минуте
Вот так старт! Марокко забивает в первой атаке! Сайбари пробил Ангуса Ганна — 1:0.
Подвели итоги матча США — Австралия. Велком к прочтению!
Сборная США — вторая команда ЧМ-2026, уже попавшая в плей-офф. Также ранее там оказалась Мексика.
9-й день ЧМ только-только закончился. А чем он запомнился? Основные события — по ссылке:
Шотландия — Марокко: стартовые составы
Матч стартует уже в 1:00 мск.
Шотландия: Ганн, Хэнли, Хендри, Робертсон, Тирни, Паттерсон, Мактоминей, Фергюсон, Макгинн, Кристи, Адамс.
Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи, Эль-Ханнус, Сайбари, Диас.