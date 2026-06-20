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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 20 июня 2026, Бразилия — Гаити, Нидерланды — Швеция, Германия — Кот-д'Ивуар

Топ-матч на ЧМ-2026! Марокко забило Шотландии уже на 2-й минуте! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Самый объёмный день ЧМ-2026 — сразу 5 матчей!
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Следим за чемпионатом мира вместе!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 20 июня, состоятся пять матчей 2-го тура группового этапа ЧМ-2026. Шотландия встретится с Марокко, Бразилия сыграет с Гаити, Турция зарубится с Парагваем, Нидерланды сойдутся со Швецией, а Германия – с Кот-д'Ивуаром.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
1-й тайм
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'    

Шотландия и Марокко подходят ко 2-му туру с разными ощущениями. Европейцы справились с Гаити, а африканцы, по сути, упустили победу над Бразилией (1:1). Наверное, марокканцам должно быть чуть проще: в заключительном туре их ждут гаитяне, а с фаворитом группы они уже сыграли. Так что вряд ли даже ничья с шотландцами станет трагедией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну уж в такой встрече победа команде Карло Анчелотти обеспечена. Бразилия неубедительно начала турнир, однако сейчас самое время улучшить настроение себе и болельщикам. Интересно, повторится ли счёт матча Кубка Америки 2016 года, когда бразильцы разгромили Гаити 7:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречаются неудачники группы D. Турки сенсационно проиграли Австралии (0:2), а парагвайцы пусть и не прям уже неожиданно – американцам (1:4). Времени на раскачку не осталось – время решать вопрос по выходу из группы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уверенная вывеска для первых стадий плей-офф чемпионата Европы или мира. Однако за всю историю команды встречались только в квалификации к вышеуказанным турнирам. И там перевес в пользу Нидерландов (две победы при одном поражении и одной ничьей). Шведы выглядят убедительнее Нидерландов, которые вроде бы индивидуально сильнее, но вот командно смотрятся не так монолитно.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наверное, самый интересный матч дня. Тут и топ-сборная с мерцающей перспективой, и африканский топ. К тому же команды начали ЧМ с побед, а теперь кто-то явно потеряет очки. Об этом точно мечтает конкурирующий с Германией и Кот-д'Ивуаром Эквадор.

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ГОЛ! Марокко отличился на 2-й минуте Шотландия — Марокко: стартовые составы
Live Никита Паглазов

ГОЛ! Марокко отличился на 2-й минуте

Вот так старт! Марокко забивает в первой атаке! Сайбари пробил Ангуса Ганна — 1:0.

00:47 Никита Паглазов

Подвели итоги матча США — Австралия. Велком к прочтению!

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9-й день ЧМ только-только закончился. А чем он запомнился? Основные события — по ссылке:

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00:32 Никита Паглазов

Шотландия — Марокко: стартовые составы

Матч стартует уже в 1:00 мск.

Шотландия: Ганн, Хэнли, Хендри, Робертсон, Тирни, Паттерсон, Мактоминей, Фергюсон, Макгинн, Кристи, Адамс.

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи, Эль-Ханнус, Сайбари, Диас.

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