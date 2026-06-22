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Аргентина — Алжир, чемпионат мира по футболу — 2026: Месси играет на фоне болезни отца, почему плакал, подробности, 22 июня 2026

«Семья всегда страдает больше, чем я». Месси играет на ЧМ-2026 на фоне страшного испытания
Кирилл Закатченко
Лионель Месси играет на фоне болезни отца
Комментарии
Его отец проходит лечение. Именно Хорхе открыл Лео дорогу в большой футбол — их связь слишком велика.

Лионель Месси с двух ног ворвался на шестой для себя чемпионат мира. Несколько дней назад звёздный аргентинец трижды огорчил Алжир (3:0) в матче 1-го тура группового этапа. После одного из голов Лео не сдержал слёз, а в общении с прессой заявил, что это никак не связано с футболом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
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П1
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Почему Месси заплакал после гола?

19 июня стало известно об увольнении журналистки Флоренсии Пеньи со стримингового сервиса Luzu TV. И её присутствие в этом тексте вовсе не случайно. Она в прямом эфире сообщила о смерти отца Месси, но совершила ошибку. Хорхе Месси жив. Журналистка принесла извинения, но это не спасло её от увольнения.

«Мои слезы совершенно не связаны с футболом. Я пережил несколько непростых дней. Благодарю всю делегацию сборной Аргентины. Партнёры по команде были рядом и помогли справиться со всем», — такими были слова Лео после игры с Алжиром.

Лионель Месси Подробнее

Далее появилась информация от аргентинских журналистов. Эдуардо Файнманн и Карлос Арес сообщили грустную новость — отец Месси болен и проходит лечение в Росарио. Семья Месси опубликовала заявление, из которого стало понятно, что у Хорхе действительно есть проблемы со здоровьем. Это произошло как раз после того, как журналистка «похоронила» отца футболиста.

«Сейчас Хорхе находится под наблюдением врачей, его состояние улучшается, — говорится в заявлении. — Семья хотела бы выразить глубокое недовольство тем, с какой бесцеремонностью, неуважением и пренебрежением некоторые люди отнеслись к сугубо личному семейному делу. Только ближайшие родственники располагают достоверной и точной информацией о состоянии Хорхе. Поэтому любые версии, заявления и информация, не поступающие непосредственно от семьи и её официальных каналов, не могут считаться достоверными или правдивыми.

В такие времена мы призываем к ответственности, благоразумию и человечности. Здоровье человека и душевное спокойствие окружающих не должны быть предметом спекуляций или безответственного интереса СМИ. Мы искренне ценим проявления любви, уважения и заботы, которые получили, и просим уважать право Хорхе на неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность и приватность, а также право на неприкосновенность частной жизни всей его семьи на протяжении всего этого процесса».

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Как отец повлиял на Лео?

Отец Месси родился в Росарио и впоследствии работал начальником цеха на заводе по производству прессованной стали. Хорхе первым разглядел талант сына, однако при этом никогда не оказывал давления на ребёнка. «Мы не думали о профессиональном футболе, пока Лео не исполнилось 11 лет. Он всегда играл ради удовольствия. Сыну нравилось делать это, мы же пристально наблюдали за ним».

В 10 лет у Лео диагностировали дефицит гормона роста. Это требовало дорогостоящего лечения, а страховка Хорхе покрывала лишь часть расходов. Ни один аргентинский клуб не взял на себя ответственность за лечение ребёнка. Хорхе отвёз сына в Испанию, убедил руководство «Барселоны» профинансировать лечение и фактически изменил ход футбольной истории.

С того момента Месси-старший стал агентом сына. Именно он вёл переговоры с «Барселоной», «ПСЖ» и «Интер Майами». А ещё управлял профессиональными делами семьи с деловой хваткой. «Я горжусь тем, кем стал Лео как личность. Его успех в других сферах — следствие этого результата. Конечно, мы гордимся его спортивными результатами, однако больше всего рады, что он стал хорошим человеком», — утверждал Хорхе.

Отец Месси использовал любые рычаги влияния в переговорах с «Барселоной». Они с Лео переехали в столицу Каталонии только после того, как убедились, что таланту будут платить серьёзные деньги. Очередной виток драмы развернулся менее чем через год после прихода Месси в «Барселону». В клубе появился новый генеральный менеджер, который задался вопросом, почему пацану платят такие большие деньги (около € 120 тыс. в год), если он ещё не провёл ни одного матча на приличном уровне.

Что сделал Хорхе? Тут же связался с генеральным директором «Реала» Хорхе Вальдано, чтобы обсудить потенциальный переход. Ситуацию разрулили. Правда, перед этим один из директоров «Барсы» после информации о возможном повторении трюка Луиша Фигу (португалец в своё время перешёл из «Барселоны» в «Реал») заявил: «Да кем он себя возомнил? Марадоной?»

Родители Месси на его матче за «Интер Майами» в ноябре 2025 года

Родители Месси на его матче за «Интер Майами» в ноябре 2025 года

Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

В 2005 году «Интер» предлагал Месси зарплату в три раза выше той, что у него тогда была в «Барселоне». Хорхе проявил интерес и не принял гарантий от тогдашнего спортивного директора каталонцев Чики Бегиристайна. В итоге пришлось вмешаться президенту клуба Жоану Лапорте. Хорхе отклонил два предложения о зарплате ниже, чем от «Интера». Но в результате стороны всё-таки согласовали контракт юной звезды. Лапорта также позаботился о том, чтобы Лео и его отец получили испанское гражданство.

Хорхе испытывал терпение многих людей в «Барсе», однако Лапорта понимал, насколько важно сохранить Лео в команде. Месси регулярно повышали зарплату, и вскоре он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба – спустя всего три года после дебюта за основной состав. В 2010 году пост президента «Барсы» занял Сандро Росель. Переговоры стали более сложными. В 2013-м вице-президент каталонцев Хавьер Фаус заявил следующее: «Не вижу причин, по которым мы должны улучшать контракт этого джентльмена каждые шесть месяцев».

Лионель Месси в форме «Барселоны»

Лионель Месси в форме «Барселоны»

Фото: David Ramos/Getty Images

Фаус продержался в клубе недолго, а Месси подписывал новые контракты на улучшенных условиях. Порой руководство «Барсы» даже не вело переговоров, а просто выкладывало новый договор на стол.

Ещё в 2001 году вся семья Месси переехала в Испанию. Однако впоследствии мать Лео, а также его братья и сестры вернулись в Росарио. Месси жил с отцом в относительно небольшой квартире недалеко от «Камп Ноу» и главного железнодорожного вокзала города. Они отсылали часть денег родственникам в Аргентину.

Лео и Хорхе мало кого знали в новом городе. И настороженно относились ко всем, кто вступал с ними в контакт. Отец и сын играли в компьютерные игры, заказывали еду навынос, проводили достаточно времени вместе и во многом полагались друг на друга. Эта невероятная связь сохранилась и спустя долгие годы, даже после того, как Лео вырос, женился и завёл детей, а Хорхе вернулся в Росарио и стал управлять делами удалённо.

«У Лео есть и другие люди, которые занимаются его бизнесом и коммуникациями, но отец всегда рядом. Он старается делать для сына всё. Это хорошая семья, они любят друг друга», — говорил один из источников внутри «Барселоны» в интервью The Athletic в 2020 году.

Куда же без этого сравнения:
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У Лео и Хорхе есть неприятная страница в биографии

Был и неприятный эпизод. В 2016 году Лео и Хорхе получили по 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Правда, за решётку они не попали. Испанское законодательство предусматривает замену тюремного срока условным, если он не превышает двух лет. И если человек совершил преступление впервые. Впоследствии юристы аргентинцев добились того, что срок заменили на штраф в размере € 250 тыс.

На заседании суда Хорхе признался, что хотел отгородить сына от бумажной волокиты, чтобы облегчить ему жизнь. По словам Месси-старшего, он доверился консультантам, поэтому не думал, что совершает что-то противоправное. Лео сказал, что его заботил только футбол и он полностью доверял отцу.

Лионель Месси и его отец в зале суда в 2016 году

Лионель Месси и его отец в зале суда в 2016 году

Фото: Alberto Estevez — Pool/Getty Images

«Для меня семья — это всё, — слова Месси из 2025 года. — Она всегда была рядом со мной. Были и настоящие испытания. Мы пережили много тяжёлых моментов со сборной. Родственники страдают больше, чем футболисты. Моя семья страдает больше, чем я. Они смотрят все телевизионные передачи, в которых нас поливают грязью. Мне повезло, что семья всегда была рядом. Мы очень близки».

Очевидно, что нынешний чемпионат мира, скорее всего, станет для Месси последним в карьере. Если учитывать информационный фон, турнир можно назвать самым сложным (или одним из самых сложных) для звёздного футболиста. Первое испытание Лео прошёл на отлично. Но что будет дальше?

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