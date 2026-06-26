Сразу два Зидана на ЧМ-2026! Один из них — сын легенды, а кто второй?

Чемпионат мира — 2026 не обошёлся без Зидана. Их сразу трое. Первый — Зинедин, его мы прекрасно знаем. Он приехал на турнир и наблюдает за вторым сыном – Лука, вратарём сборной Алжира. Зинедина даже показали во время трансляции матча Аргентина — Алжир. Легендарный хавбек не очень-то и радовался голам Лионеля Месси.

А есть ещё один Зидан. Он уже не связан никак с Зинедином. Давайте познакомимся со всеми.

Лука Зидан — сыграл дважды за «Реал», взял с французами юношеский Евро

Лука родился 13 мая 1998 года — за месяц до старта чемпионата мира во Франции, на котором его отец выиграл золотые медали. Он один из четырёх сыновей Зизу и второй по старшинству. Есть ещё Энцо (31 год, завершил карьеру два года назад), Тео (24 года, выступает за «Кордову» в испанской Сегунде) и Эльяс (20 лет, играет за вторую команду «Бетиса»).

Лука Зидан и Зинедин Зидан Фото: Real Madrid via Getty Images

Лука запустил футбольную карьеру в шесть лет, попав в академию мадридского «Реала» — там его определили во вратари. Провёл 51 матч за «Кастилью», в 2015 году даже оказался в топ-50 лучших вундеркиндов по версии The Guardian. С сезона-2017/2018 стал привлекаться к тренировкам с основой и даже сыграл две встречи за первую команду. Оба раза — при отце на тренерской бровке.

Сначала — в последнем туре сезона-2017/2018, когда клуб готовился к финалу ЛЧ и упустил титул Ла Лиги: пропустил два мяча от «Вильярреала», мадридцы сыграли вничью 2:2. Второй раз — в сезоне-2018/2019. Зизу тогда вернулся в «Реал» после провалов Лопетеги и Солари, команда уже ни за что не боролась в чемпионате, поэтому Зинедин не боялся экспериментировать с составом. Лука сыграл в победном матче с «Уэской», но снова пропустил дважды. Хотя прямых ошибок Зидан-младший не допустил, тренеру пришлось оправдываться в интервью.

Зинедин Зидан главный тренер «Реала» «Я выпустил Лука не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала», как и любой другой здесь. Не буду оценивать его игру как отец. Только как тренер «Реала». Он с характером, он достаточно зрелый футболист, чтобы сыграть».

В следующем сезоне Лука ушёл в аренду в «Расинг», пропустил 42 мяча в 33 играх и не спас команду от вылета из Сегунды. Возвращения в «Реал» не произошло: летом 2020-го вратарь покинул клуб свободным агентом. В тот же момент в аренду ушёл Серхио Регилон: испанские медиа писали, что защитник поссорился с Лука и попал в немилость. Позже инсайд опровергли.

Лука подписался с «Райо Вальекано» — хоть и был вторым выбором, но за два года провёл 28 матчей. В том числе в плей-офф за выход в Ла Лигу, где затащил «Райо» в высший дивизион. В сезоне-2021/2022 мог побороться за место в основе, но в первом же туре с «Севильей» схватил красную карточку на 16-й минуте: неудачно сыграл на выходе. С сезона-2022/2023 выступает только в Сегунде: провёл два года в «Эйбаре», сейчас пылит за «Гранаду». Зато как основной вратарь.

Если говорить об игре на международном уровне, Лука активно привлекался в юношескую сборную Франции. Даже выиграл Евро U17 как основной вратарь: встречался со сборной России на групповой стадии (со счётом 1:0 одолел команду с Круговым и Максименко) и пропустил всего два мяча в шести встречах. А ещё сиял в полуфинале с бельгийцами: отбил три удара и вывел французов в финал. В той серии успел и сам пробить с «точки», но промахнулся. Ещё сыграл в 1/8 финала ЧМ U17 с Коста-Рикой: снова дошли до серии пенальти, однако там уже Лука не спас, и французы вылетели.

Лука Зидан на ЧМ-2026 Фото: Michael Steele/Getty Images

В 2018-м Лука уже перестали вызывать в юношеские сборные. Спустя семь лет Зидан понял, что вряд ли дорастёт до сборной Франции, и принял спортивное гражданство Алжира. Уже успел сыграть на Кубке африканских наций: провёл три «сухих» матча, но вылетел в четвертьфинале от нигерийцев (0:2). После финального свистка Лука ещё умудрился поймать красную карточку, приняв участие в стычке между командами. Зидана дисквалифицировали на две встречи, однако санкции действуют только на турниры африканской конфедерации.

В мае Зидана вызвали на чемпионат мира, несмотря на перелом челюсти в конце апреля. Теперь вратарь выступает в защитной маске, она не помешала сыграть «на ноль» в товарняке со сборной Нидерландов (1:0). Правда, от Месси всё равно не спасся: пропустил три мяча от аргентинца. Впереди – матчи со сборной Саудовской Аравии и Уругвая.

На ЧМ-2026 для Алжира и Зидана ещё ничего не закончено: после поражения от Аргентины (0:3) случилась победа над Иорданией (2:1), а в 3-м туре команде играть с Австрией – победитель так и так выйдет в плей-офф, но даже ничья скорее всего устроит и тех и других. Поэтому вряд ли будет ожесточённая рубка.

Зидан Икбаль — обиделся на тен Хага, попал в сборную через соцсети

Икбаль родился в Манчестере в семье пакистанца и представительницы Ирака. Начал заниматься футболом в любительском «Сейл Юнайтед», а в девять лет уже попал в систему «МЮ». За основу сыграл всего пару минут: в декабре 2021-го выпустили на концовку матча с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. Зато стал первым английским игроком «Юнайтед» с южноазиатским происхождением и застал в команде Криштиану Роналду.

Зидан Икбаль экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» «Увидеть человека, за которого ты играл в FIFA, и потом тренироваться с ним — невероятно. Просто наблюдать за ним и пытаться учиться у него. Это сложно описать, потому что Роналду, вероятно, один из величайших игроков всех времён. Если не величайший».

Зидан просидел в Манчестере до 2023 года. Ушёл из-за обиды на Эрика тен Хага: тренер якобы обещал выпустить его в старте с «Чарльтоном» в Кубке лиги, а потом передумал. Летом Икбаль за € 1 млн ушёл в «Утрехт» из Эредивизии. Не сказать, что хавбек как-то сверкает в Нидерландах: всего 47 матчей за три года, один забитый мяч. Выступления осложнили долгая адаптация в новой стране и травмы: в прошлом году пропустил четыре месяца из-за повреждения колена. У хавбека остался один год по контракту, сам он не исключает, что в 2027-м постарается вернуться в Англию.

Отношения со сборной Ирака у Зидана начались в 2022 году. В соцсетях есть страница, отслеживающая успехи иракцев по всему миру — авторы связались с Икбалем, уточнив его происхождение. Вскоре информация дошла до футбольной федерации — представители поговорили с семьёй Зидана по видеосвязи и предложили выступать за сборную. В январе 2022-го полузащитник дебютировал за историческую родину в матче отбора на катарский ЧМ.

Зидан Икбаль на ЧМ-2026 Фото: ISI Photos via Getty Images

С 2024 года Зидан — стабильный игрок сборной Ирака. Если и пропускал игры, то из-за повреждений. В 26 встречах забил два мяча: в ворота Филиппин и Индонезии в квалификации ЧМ-2026. Дебют Икбаля в турнире с норвежцами (вышел на 59-й минуте) широко осветили в ближневосточных медиа. Издание Al Jazeera гордо отметило: «Полузащитник стал первым игроком пакистанского происхождения, принявшим участие на чемпионате мира».

И самое главное: да, Икбаля назвали в честь Зинедина Зидана. Его отец фанател от игры француза и включал сыну ролики с игрой легенды. Впрочем, сам Икбаль признался, что больше кайфует от игры Френки де Йонга.

Между прочим, в сборной Ирака играет ещё один тёзка известного футболиста прошлого — полузащитник Аймар Шер. Его назвали в честь аргентинца Пабло Аймара, выступавшего за «Валенсию» и «Бенфику» в 2000-х. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Аргентины. Шансы Ирака (у команды 0 очков перед 3-м туром) на выход в плей-офф оцениваются Opta в 0,22%. Однако это не значит, что Икбаль с Сенегалом себя не проявит.