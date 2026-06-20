Ещё одна сборная вышла из группы на ЧМ! США разрывали, а судья в конце не выдержал

Сборные США и Австралии удивили в 1-м туре ЧМ-2026. Американцы – тем, насколько легко снесли Парагвай (4:1). Австралийцы – уверенной победой над считавшейся фаворитом Турцией (2:0). Пусть даже с акцентом на оборону. Теперь лидеры группы D встретились между собой. И большая интрига долго не прожила.

В матче с турками австралийцам слишком сильно везло: они умудрились не пропустить с 30 ударов. Бесконечно фарт продолжаться не мог, вот Австралия и забила сама себе быстрый гол. Балогун реактивно рванул по левому флангу и легчайше убежал от Чиркати, прострелив во вратарскую на Пепи. Бургесс пытался помешать и неловко ковырнул мяч в собственные ворота.

Автогол соперника на первых минутах – уже отличительная черта сборной США. Точно так же она заставила сделать самострел парагвайца Бобадилью.

Куражные американцы совсем не собирались останавливаться на достигнутом и продолжали переть в атаку. Причём разнообразно: и на дриблинге, и через тонкие комбинации, и через забросы с навесами. Даже без Пулишича. Разрывали оба фланга и двигались по сравнению с австралийцами как будто на скорости x2, к 32-й минуте посадив двоих защитников на карточки. Чиркати и вовсе рисковал удалиться за удар шипами прямой ногой.

Жёсткий фол Чиркати Фото: Кадр из трансляции

Под занавес первого тайма состоялся и второй гол. Робинсон предпочёл подаче со стандарта хитрую скидку на Деста к границе штрафной. Австралийцы такого совсем не ждали, массово скопившись внутри неё. Удар, рикошет, добивание в пустые ворота.

Изначально судьи определили офсайд. Но с помощью VAR выяснили: конкретно автор забитого мяча Фримен находился в правильном положении. Находившиеся во вне игры его партнёры на эпизод никак не влияли.

Правильное положение Фримена при голе Фото: Кадр из трансляции

Далее Балогун должен был разделить первую строчку рейтинга бомбардиров с Месси и Дэвидом, да не воспользовался одним реальным выходом один на один и одним – потенциальным. В первом случае он промедлил с ударом и оказался накрыт Чиркати, во втором – плохо обработал мяч. А судейство вновь порадовало нововведением: арбитр Цвайер сначала назначил у ворот США угловой, однако затем послушал подсказку из VAR-центра и отменил решение.

Австралия оживилась после 60-й минуты и даже завладела инициативой. Несколько раз претендовала на пенальти. Но не более. В конце встречи, кстати, у Цвайера свело ногу. Пришлось садиться на газон и ждать австралийско-американской помощи.

Понятно, что нужно делать скидку на уровень сопротивления. Да и на пик формы фавориты турнира явно ещё не вышли: сейчас нет смысла выкладываться на максимум. Тем не менее пока сборная США – среди лучших по качеству игры на ЧМ-2026. Особенно Маккенни: он чудо как хорош не только в чёрно-белой форме «Ювентуса».

Американцы вслед за мексиканцами вышли в плей-офф. Швейцария тоже уже фактически там, однако ещё не официально. Пока непонятно, какое именно место в группе займут США. Для первого гарантированно хватит ничьей с Турцией. И это она ещё во 2-м туре пока не играла с Парагваем.

Лидер группы D попадёт в 1/16 финала на какую-либо команду с третьего места групп:

B, где Канада, Швейцария, Катар, а также Босния и Герцеговина;

Е, где Германия, Кот-д'Ивуар, Эквадор и Кюрасао;

F, где Швеция, Япония, Нидерланды и Тунис;

I, где Норвегия, Франция, Сенегал и Ирак;

J, где Аргентина, Австрия, Алжир и Иордания.

Со второго же места США попадут на вторую сборную группы G с Новой Зеландией, Ираном, Египтом и Бельгией.