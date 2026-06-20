Самый быстрый гол забили на ЧМ-2026! Лидер сборной Марокко сделал ещё один шаг к «Баварии»

69 секунд хватило Сайбари, чтобы чуть не порвать сетку ворот Шотландии своей пушкой. А у африканцев – новый рекорд континента.

Встреча 2-го тура чемпионата мира между сборными Шотландии и Марокко получилась тяжёлой для обеих команд. Африканцы одержали минимальную победу и вышли на первое место в группе. Но старт встречи – восторг! Марокканцы забили самый быстрый мяч турнира.

Голевой получилась первая серьёзная атака марокканцев. Браим Диас оказался с мячом на правом фланге, откуда одним пасом разрезал поднявшуюся высоко защиту Шотландии. Передача пошла на классно открывшегося Исмаэля Сайбари: вингер вошёл в штрафную и из правого полуфланга нанёс пушечный удар над перчатками голкипера Шотландии Ангуса Ганна. Со стартового свистка прошло всего 69 секунд – самый быстрый мяч ЧМ-2026! А Сайбари добавил ещё один повод для «Баварии» завершить сделку по подписанию вингера.

Голевой пас в матче Шотландия – Марокко Фото: Скрин трансляции

Гол Сайбари в матче Шотландия – Марокко Фото: Скрин трансляции

До конца первого тайма Марокко продолжало доминировать. Лучший шанс удвоить счёт упустил Билал Эль-Ханнус: он получил пас от Сайбари и пытался пробить в касание в дальний угол. Но получилось запустить мяч куда-то на второй ярус стадиона «Джиллетт». А у шотландцев первый опасный момент появился на 45+1-й минуте, когда Джон Макгинн замыкал прострел от Эндрю Робертсона.

После перерыва ближе к мячу снова были марокканцы. Например, на 50-й минуте Сайбари пробил в перекладину после рикошета от защитника сборной Шотландии. Чуть позже голкипер Ганн спас европейцев после удара Эль-Ханнуса. В концовке европейцы совершили попытку штурма ворот Яссина Буну. Но нужно было просыпаться раньше – камбэк провалился. Ну и хватало претензий (прежде всего – у шотландцев) к судье Ильгизу Танташеву из Узбекистана: он пропустил пару фолов, а ещё европейцы пару раз требовали пенальти (хотя падали от лёгких контактов они слишком просто).

Ильгиз Танташев Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сборная Марокко набрала четыре очка и вышла на чистое первое место в группе С (у Шотландии – три). Догнать команду Мохамеда Уаби может Бразилия, которая сыграет с Гаити. Однако марокканцы в любом случае сделали огромный шаг в плей-офф. Тем более, в заключительном туре их ждёт как раз матч с гаитянами.

Ещё один крутой факт: Марокко установило рекорд среди африканских сборных. Команда не уступает на групповых этапах чемпионата мира уже в шести встречах подряд! За этот период Марокко также сыграло вничью с Испанией (ЧМ-2018), Хорватией (ЧМ-2022) и Бразилией (ЧМ-2026), а также одержало победы над Бельгией и Канадой (обе – в 2022 году).