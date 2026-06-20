Первая победа Бразилии на ЧМ, Винисиус – в топе бомбардиров! Но сборная потеряла звезду

Рафинья ушёл с поля в конце первого тайма – восстановится ли к плей-офф? А команда Гаити на фоне бразильцев смотрелась очень неплохо!

Сборная Бразилии после не самого качественного матча с Марокко (1:1) получила шанс обрести уверенность. Во 2-м туре команда Карло Анчелотти сыграла со скромным Гаити. На старте чемпионата мира гаитяне дали бой Шотландии (0:1), однако против суперзвёздных бразильцев шансов не было. Хотя за второй тайм аутсайдер заслужил комплименты.

Матч с Гаити стал для Бразилии в какой-то степени историческим. Opta сообщила, что средний возраст футболистов стартового состава бразильцев составил 30 лет 190 дней. Это наивысший показатель для команды с финала ЧМ-1962 с Чехословакией (3:1). Тогда средний возраст был 30 лет 216 дней.

В начале встречи Бразилия откровенно мучилась. Команда Анчелотти даже не била по воротам и стерильно перекатывала мяч. Сборная Гаити расположилась низко в обороне, и план работал неплохо. Хотя на 12-й минуте гаитяне проспали рывок Рафиньи, и один из лидеров бразильцев свой момент реализовал. Однако судья Алехандро Эрнандес зафиксировал офсайд.

Удар Рафиньи Фото: Dan Mullan/Getty Images

И всё-таки на 23-й минуте счёт был открыт – отличился Матеус Кунья. Бразилия использовала первую же возможность. Сначала по воротам пробил Винисиус – голкипер Плесид отразил удар. Мяч отскочил к защитнику гаитян, а от него отрикошетил прямо в ногу форварду бразильцев. Получился курьёзный гол, однако авторство на 100% принадлежит Кунье. Дебютный для игрока мяч на чемпионатах мира!

Позже футболист «Манчестер Юнайтед» забил намного более трудовой мяч. На 36-й минуте Винисиус набрал скорость, дошёл до штрафной и покатил на партнёра. А Матеус нанёс немного нелепый удар, но получилось красиво – прямо в ближнюю девятку. Забавно, что до этого Кунья провёл за сборную Бразилии 24 матча и забил… один мяч. Зато с Гаити – сразу два гола за один тайм.

Гол Матеуса Куньи Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Гол Матеуса Куньи Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Винисиус также не ушёл на перерыв без гола. До этого вингер «Реала» поучаствовал (прямо или косвенно) в двух мячах. А под занавес тайма откликнулся на заброс из глубины Лукаса Пакета, на скорости убежал от защитников, вышел один на один с Плесидом и без труда переиграл его. Далее последовало пафосное (кажется, чрезмерно) празднование. 3:0 – разгром по итогам 45 минут.

Винисиус Жуниор Фото: Dan Mullan/Getty Images

Однако главное событие тайма не забитый мяч Винисиуса и не дубль Куньи. На 40-й минуте Бразилия потеряла Рафинью. Полузащитник получил повреждение и присел на газон. Затем он пообщался с партнёрами, камеры выхватили обречённое выражение лица футболиста. После чего Рафинья отправился на скамейку – вместо него вышел Райан. Вряд ли 29-летний футболист получил серьёзное повреждение, однако матч 3-го тура с Шотландией вполне может пропустить.

После перерыва Бразилия расслабилась. Сборной Гаити же было нечего терять, и она пошла в атаку. Плюс на замену вышел экс-форвард «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор. И гаитяне реально напрягли бразильцев! За первый тайм команда не пробила по воротам ни разу, а после перерыва – четыре удара за 20 минут. И однажды вполне могла забить. На 63-й минуте после углового Рикардо Ад выпрыгнул выше остальных и пробил головой. Голкипер бразильцев Алисон не смог полностью отвести угрозу, однако мяч по пути в створ в красивом прыжке выбил Данило.

Разбудить болельщиков сборной Бразилии удалось Карло Анчелотти. На 64-й минуте он выпустил на поле Эндрика и Габриэла Мартинелли. Выход 19-летнего форварда, по словам нашего автора Григория Телингатера (он работал на игре), фанаты отпраздновали как забитый мяч. А Мартинелли после выхода мог отличиться практически сразу, однако его удар пришёлся в перекладину.

Эндрик Фото: Dan Mullan/Getty Images

На 76-й минуте свой первый мяч на чемпионатах мира мог забить наш Дуглас Сантос! Футболист «Зенита» оказался в чужой штрафной и нанёс неплохой удар, но чуть сильнее нужного. Обидно! Упустили крутое событие с российским оттенком. Дуглас, кстати, в протоколе всё же отметился – получил жёлтую.

А на 78-й минуте Эндрик, казалось, оформил свой дебютный гол на ЧМ – однако снова офсайд. Сборная Гаити на протяжении всего матча классно ловила бразильскую атаку в положение вне игры (всего набралось восемь офсайдов). И тут снова обломала кайф. Бразильские болельщики уже готовились устроить карнавал на трибунах в честь одного из любимчиков.

В концовке Анчелотти убрал с поля Винисиуса. Ход мыслей понятен: результат сделан, можно дать передышку лидеру. Хотя с учётом того, как во втором тайме играла Бразилия, она особо и не напрягалась. Копит силы на плей-офф или это максимум команды? Во втором тайме сборная Гаити превзошла бразильцев по ударам (8:2!), а также зафиксировала почти равные xG (ожидаемые голы, 0,25:0,29) и владение мячом (49% на 51%). Это уже крутой результат для 83-й команды рейтинга ФИФА.

Сборная Бразилии набрала четыре очка после двух туров и вышла на первое место в группе С (опережает Марокко по разнице мячей). Далее – матч 3-го тура с Шотландией (25 июня). А сборная Гаити стала первой на ЧМ-2026 командой, лишившейся шансов на выход в плей-офф.