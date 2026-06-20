Турция опозорилась на ЧМ-2026. Не помогло даже историческое удаление парагвайца

В первом матче ЧМ-2026 с Австралией турки 30 раз ударили по воротам соперника, но не смогли забить даже один гол. Поражение снизило их шансы на выход в плей-офф из группы, где они изначально были фаворитами. Так что Парагвай требовалось побеждать при любых раскладах, учитывая, что в 3-м туре команде Винченцо Монтеллы играть с США. У соперников похожая ситуация – американцы поиздевались над ними, забив четыре мяча. Правда, парагвайцы один раз отличиться смогли. Но перед матчем с турками точно не выглядели фаворитами. Однако все прогнозы можно было забыть уже на второй минуте.

Ведь Парагвай забил на 64-й секунде – пока самый быстрый гол на чемпионате мира 2026 года. Рекорд Марокко продержался всего пару часов. И как это уже было на турнире, Турция пропустила весьма нелепо. Парагвайцы с первой секунды включили высокий прессинг, забрали мяч у растерявшегося соперника, Галарса получил передачу в 30 метрах от ворот и через ноги соперников положил точно в дальний угол. Удивились все, в том числе и сам Галарса. Эмоции турецких игроков можно было легко считать – единственная мысль, которая отражалась на их лицах, включала в себя два простых слова: «За что?»

Футболисты Парагвая Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Ещё через две минуты автор гола получил жёлтую карточку, а сценарий матча после случившегося стал очень предсказуемым. Парагвай встал у своей штрафной и рассчитывал на контратаки – примерно как Австралия в 1-м туре. И если это принесло результат ей, то чем хуже команда Густаво Альфаро? Уже к 15-й минуте турки владели мячом более 70% времени. Но если в 1-м туре забить им мешал в первую очередь вратарь, то здесь – очень надёжная оборона.

Нельзя было упрекнуть команду Монтеллы за отсутствие стараний. Йылдыз потел на фланге, однако ошибался больше, чем приносил пользы. Гюлер пытался играть роль лидера, разбрасывал передачи, но от него явно ждали ключевых действий, а не просто участия. Актюркоглу в центре нападения просто существовал. И это неудивительно – парагвайцы плотно встали у своих ворот, соперник же был вынужден сбиться на навесы. В такой игре от форварда подобного типа мало толку.

Единственный опасный момент в первом тайме турки создали на 35-й минуте. Очередной навес Чалханоглу наконец-то привёл к удару в сторону ворот. Причём к какому! Мяч сначала ударился в перекладину, потом отскочил в штангу, но в ворота не залетел. А вскоре после этого Касерес мог забивать второй. В редкой контратаке парагвайцы добежали до ворот Чакыра, однако вратарь спас.

Тайм шёл к завершению, и было ощущение, что нас уже не ждёт ничего интересного. Но в добавленное время судья остановил матч из-за небольшой заварушки, а ещё через минуту пошёл к монитору. Оказалось, зрители матча стали свидетелями исторического момента – удаления за слова, сказанные сопернику с прикрытым рукой ртом.

По новым правилам запрещено говорить что-либо в агрессивной форме и прикрывать при этом рот. Однако Альмирон, видимо, забыл про это – или не знал.

Если вы думаете, что для парагвайцев всё значительно осложнилось, то зря. Им повезло, что удаление случилось прямо перед перерывом. Команда смогла отдохнуть, получить новую установку и продолжить начатое в первом тайме дело – удерживать счёт без особых претензий на атаку.

С этой задачей парагвайцы продолжили успешно справляться. Отсутствие одного игрока совершенно не ощущалось. Эпизодически они оказывались даже с восемью полевыми, однако по-прежнему спокойно отбивались. Никакой паники в штрафной – спокойное перекрытие всех зон и наблюдение либо за дальними ударами, либо за неточными.

Пару шансов турки, конечно, получили. Чуть ли не в упор головой бил Гюль. Плюс неплохую возможность упустил Йылдыз. Но в основном мы наблюдали за дальними ударами, которые не несли никакой угрозы. А самый опасный момент тайма создали скорее парагвайцы, когда Чакыр потащил удар Алонсо.

Даже когда арбитр добавил к основному времени семь минут, вряд ли кто-то верил в чудо. Турция нанесла 32 удара по воротам, однако большинство из них болельщики наверняка захотят забыть. 0 очков, 0 голов после двух туров. И закономерная потеря шансов на выход в плей-офф.

Позорный вылет, который вряд ли кто-то мог спрогнозировать.