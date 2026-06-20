У Бразилии фанаты ещё мощнее сборной. Их организация на ЧМ-2026 поражает

Болельщики сборной Бразилии – отдельный феномен. В России до сих пор помнят, что они творили на ЧМ-2018. Я был свидетелем, как они устроили не просто проход до стадиона, а коллективно отправились на метро. В какой-то момент станция «Таганская» была просто парализована. Хотя смотрелось красиво.

Теперь на ЧМ-2026 бразильцы захватывают новые города. Перед стартовым матчем оккупировали Таймс сквер – главную точку Нью-Йорка. Вторая игра проходила в соседней Филадельфии, которая лишь в полутора часах езды на поезде. В этом случае точкой сбора стали 72 каменные ступеньки у памятника Рокки Бальбоа. Туда переместились танцы, песни, филиал карнавала.

Раньше фанаты собирались спонтанно. Теперь же организованно – через соцсети и чаты. На профиль Movimento Verde Amarelo подписаны 784 тысячи человек. Там свои действия координируют с локальными службами и, например, просят не наряжать памятник Рокки Бальбоа, чтобы не было проблем с полицией.

Хотя жёлтые футболки встречались не только на знаменитой лестнице, но и по всему городу. У бразильцев на этом ЧМ одно из самых массовых представительств. Возможно, даже самое массовое, но тут тяжело подсчитать. Визуально по количеству футболок рядом разве что мексиканцы, которых очень много и в США.

В Хьюстоне перед матчем Германия – Кюрасао в центре города просто отсутствовала атмосфера ЧМ-2026. В ночь перед игрой я встретил в центре лишь двух немцев в футболках сборной. Парни, оглядываясь, бродили среди высоток и бездомных. А вот бразильцы буквально поглотили Филадельфию. И, кстати, на моих глазах накормили одного из бездомных – подарили ему хот-дог с рубленым мясом и плавленым сыром.

Одна из болельщиц по имени Ларисса (на фото справа) рассказала о парадоксе. Большинству бразильцев одобряют визу в США, но процесс непростой из-за бюрократии. Плюс поездка считается дорогой, потому что в Штатах просто нет ничего дешёвого. Однако при всём этом приехало огромное количество болельщиков. И ещё неизвестно, кого в Филадельфии оказалось больше – безбилетников, которые отправились в местные фан-зоны и бары, или тех, кто попал на стадион. Многие приезжают, чтобы хоть как-то зацепить атмосферу.

Болельщицы сборной Бразилии Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Помогает, что рейсов много: из разных городов Бразилии (Рио, Сан-Паулу, Сальвадор…) – в разные города США (Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес…). По словам бразильских журналистов, за национальную команду болеют чуть более обеспеченные слои населения. Клубные фанаты романтичнее и безумнее – готовы добираться в США даже без денег и на машине. Так было год назад с клубным чемпионатом мира, на котором в Штатах выступали сразу четыре клуба из Бразилии.

Впрочем, и за сборную болеют яростно. Массово скапливаются у отеля, чтобы встретить автобус команды. Болельщики заранее собираются у входа и скандируют на камеру: «O Brasil chegoooooou» («Бразилия подъехала»). Журналистка с микрофоном подключается к незамысловатой песне и двигает бёдрами в такт. Часто футбольные команды скрывают, в каких отелях останавливаются – но не в этом случае.

В день матча там собирается уже столько людей, что улица оказывается перекрыта. Болельщики приходят, чтобы проводить автобус команды, который выезжает на стадион. Приходит если не тысяча, то как минимум сотни человек. К толпе выходит маскот сборной – канарейка по прозвищу Канариньо (пора бы уже сделать «Норвич» фарм-клубом сборной Бразилии).

К слову, у этого маскота 244 тысячи подписчиков – полноценный медийный актив. Он уже гулял весь прошлый день в Филадельфии, а перед игрой развлекал фанатов у отеля. Чеканил мяч, фотографировался, раздавал браслеты. Несколько из них упало, не перелетев через ограждения. Стоящие рядом полицейские вопреки своей серьёзности подключились – подняли браслеты с асфальта и бросили толпе вслед за Канариньо. Тяжело оставаться в стороне от такой вечеринки.

Уже на самом стадионе ты быстро понимаешь соотношение сил. Само собой, тяжело сравнивать масштабы Бразилии и Гаити, но получается будто неспортивное преимущество. На ЧМ-2026 домашние матчи должны проводить только Мексика, США и Канада, а получается, что в этом случае ещё и Бразилия. У Гаити вполне себе классический выездной сектор за воротами. И то лишь внизу. В остальном – подавляющее преимущество бразильцев. Не помогает даже то, что у них вторая форма синего цвета, как у Гаити – основная.

С первых минут включается барабан, который оказался только у бразильцев. Первый заряд с трибун: «Тысяча голов. Тысяча голооооов. Лишь Пеле, лишь Пелееее. Марадона – нюхач». Затем за воротами появляется баннер, что редкость на этом чемпионате мира. На полотне изображены пять человек: Диди, Гарринча, Пеле, Ромарио и Роналдо. Над ними – пять звёзд и надпись «пятикратные чемпионы».

Баннер фанатов сборной Бразилии Фото: Dan Mullan/Getty Images/«Чемпионат»

После того как команда Анчелотти забила два мяча и уже не было опасений за результат, фанаты придумали себе челлендж – запустить волну по стадиону. Несколько раз не получалось, но бразильцы не останавливались. Каждый раз сопровождали волну одобрительным шумом, пока она шла, и свистом – когда захлёбывалась. С четвёртой попытки получилось. Взмахи рук обошли весь стадион и, пройдя точку старта, продолжились по второму и даже третьему кругу.

Интересный факт из второго тайма. Чаще всего трибуны скандировали фамилию Эндрика – три раза. Болельщики прямо настаивали на появлении нападающего, хотя счёт это не особо подразумевал. Когда форвард «Реала» вышел на замену, фанаты радовались так, будто Бразилия забила очередной мяч. Так получилось, что после перерыва уже никто не отличился, однако на атмосфере это вообще не сказалось. Ближе к концу матча болельщики затянули традиционное: «Яяяяяяя бразилец. С большой гордостью и большой любовью».

Ну и та самая песня из московского метро тоже прозвучала пару раз.