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Трансферы РПЛ и Европы, лето-2026, слухи и переходы 19 июня: Уткин, Роналдиньо, Диаш, Сайбари, Гримальдо, Краснодар, Реал, Барса

Ключевая цель Моуринью и покупка «Барсы». Главные трансферы и слухи за 24 часа
Никита Паглазов
Главные трансферы и слухи: 20 июня
Комментарии
«Краснодар» вернул воспитанника, герой ЧМ-2026 всё ближе к «Баварии». А ещё псевдокамбэк Роналдиньо в футбол.

Чемпионат мира не помеха! Мы продолжаем нашу традиционную рубрику, посвящённую трансферам и слухам о потенциальных переходах. Что интересного произошло на рынке за последние сутки? Рассказываем.

Главные состоявшиеся трансферы

Уткин — дома

Даниил Уткин

Даниил Уткин

Фото: ФК «Краснодар»

Полузащитник и воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин вернулся домой! 26-летний игрок присоединился к клубу в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года. С 2022-го футболист выступал в «Ростове», после чего на правах аренды также играл за «Ахмат», «Балтику» и московское «Торпедо».

«Всем привет, я снова дома. Рад вернуться туда, где всё начиналось. До встречи на футбольных полях. Вперёд, «быки!» — сказал Уткин в видео в телеграм-канале «Краснодара».

«Краснодар» узнал соперников по Кубку России:
Самая сложная группа — у «Краснодара», лёгкая — у «Спартака». Всё о новом регламенте Кубка
Самая сложная группа — у «Краснодара», лёгкая — у «Спартака». Всё о новом регламенте Кубка

Игрок-эпоха покинул «Ростов»

Хорен Байрамян Подробнее

«Ростов» объявил об уходе полузащитника Хорена Байрамяна. Игрок присоединился к екатеринбургскому «Уралу». В Ростове-на-Дону 34-летний полузащитник выступал с 2011 года. За это время он провёл 261 матч, забил 12 мячей и отметился 20 голевыми передачами.

«Сегодня мы говорим «до свидания» человеку, чьё имя навсегда вписано в историю донского футбола. Мы от всего сердца благодарим Хорена за всё. Желаем огромной удачи в дальнейшей игровой карьере. Спасибо, легенда!» — сказано в сообщении телеграм-канала «Ростова».

«Юве» оформил трансфер полузащитника

Джакомо Фатиканти

Джакомо Фатиканти

Фото: Juventus FC via Getty Images

«Ювентус» выкупил у «Лечче» 21-летнего полузащитника Джакомо Фатиканти. Игрок подписал контракт до 30 июня 2029 года. Фатиканти оказался в системе клуба летом 2024 года и провёл два сезона в составе юниорской команды «Ювентус Некст Джен». Всего он принял участие в 66 матчах, забил три мяча и отдал пять результативных передач, став одним из ключевых игроков в команде.

Менее двух недель назад Фатиканти дебютировал за сборную Италии в товарищеской встрече с Грецией (1:0). Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Джакомо составляет € 4,5 млн.

На ЧМ-2026 за скромное Кюрасао забил ещё один экс-представитель «Ювентус Некст Джен»:
«Мечта всей жизни». Кто забил исторический гол Кюрасао в ворота Германии на ЧМ-2026
«Мечта всей жизни». Кто забил исторический гол Кюрасао в ворота Германии на ЧМ-2026

Главные трансферные слухи дня

«Атлетико» забирает главную звезду «Байера». И работает ещё над тремя сделками

Алехандро Гримальдо Подробнее

Фабрицио Романо сообщил, что «Атлетико» завершает подписание защитника «Байера» за € 10 млн. А журналист Маттео Моретто отметил, что переговоры между клубами не будут сложными. Гримальдо очень хочет вернуться на родину этим летом. Контракт Алехандро с «Байером» действует до июня 2027 года, так что леверкузенцам лучше расстаться с игроком сейчас – можно получить хоть какие-то деньги.

Также Mundo Deportivo сообщает, что «Атлетико» работает над трансферами полузащитников Мортена Юльманна, Жоао Гомеса и Ли Кан Ина. Намечается масштабная трансферная кампания!

«Брайтон» не сдаётся в попытках заполучить талантливого защитника «Тоттенхэма»

Лука Вушкович

Лука Вушкович

Фото: Lars Baron/Getty Images

«Брайтон» сделал новое официальное предложение по защитнику «Тоттенхэма» Луке Вушковичу, пишет Фабрицио Романо. Клуб предложил за 19-летнего таланта, который сейчас играет за Хорватию на ЧМ-2026, € 45 млн плюс бонусы. Ранее сообщалось, что переговоры Вушковича с главным тренером «Брайтона» Фабианом Хюрцелером и руководством клуба прошли удачно. Ожидается, что «Тоттенхэм», уже отклонивший два предложения по хорвату, вскоре примет окончательное решение о его будущем. Напомним, Лука провёл сезон-2025/2026 в аренде в «Гамбурге». Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 60 млн.

Пока что главный трансфер лета в АПЛ:
Первый топ-трансфер лета в АПЛ – у «МЮ». Уже есть восторги, но кое-что смущает
Первый топ-трансфер лета в АПЛ – у «МЮ». Уже есть восторги, но кое-что смущает

Моуринью очень хочет защитника «Манчестер Сити»

Рубен Диаш Подробнее

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассматривает центрального защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша как наиболее предпочтительный вариант для усиления обороны, сообщает AS. Испанцы подумывали о покупке португальца ещё до подписания Ибраимы Конате. Однако переход Диаша в «Реал» почти невозможен, поскольку «Манчестер Сити» не намерен продавать лидера обороны. Контракт Рубена с англичанами действует до лета 2029 года. А его стоимость (по оценке Transfermarkt) — € 55 млн.

Звезда ЧМ-2026 приближается к «Баварии»

Исмаэль Сайбари

Исмаэль Сайбари

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Пока Исмаэль Сайбари геройствует на чемпионате мира, всё ближе становится его трансфер в «Баварию». Фабрицио Романо сообщил, что мюнхенцы совсем скоро объявят о переходе марокканца. По данным источника, сумма трансфера 25-летнего игрока из ПСВ составит € 55 млн. Футболист уже прошёл медосмотр. Отметим, что на ЧМ-2026 Сайбари забил уже два мяча. Они принесли Марокко ничью с Бразилией (1:1) и победу над Шотландией (1:0).

Исмаэлю хватило всего 69 секунд:
Самый быстрый гол на ЧМ-2026! Лидер сборной Марокко сделал ещё один шаг к «Баварии»
Самый быстрый гол на ЧМ-2026! Лидер сборной Марокко сделал ещё один шаг к «Баварии»

Роналдиньо совершит камбэк в футбол! Но с одним нюансом

Роналдиньо Подробнее

Иногда легенды возвращаются! La Gazzetta dello Sport сообщила, что мы снова увидим Роналдиньо на поле. 46-летний бразилец достиг соглашения с «Равенной», выступающей в итальянской Серии С. Клубом владеет бизнесмен Иньяцио Чиприани. «Подписание Роналдиньо — это поистине выдающееся событие для клуба: он был моим кумиром, его влияние на футбол выходит далеко за рамки того, чего он добился на поле», — сказал Чиприани.

Однако Фабрицио Романо отметил, что участие бразильца в жизни клуба ограничится рекламными кампаниями и товарищеским матчем. О подписании контракта с Роналдиньо официально будет объявлено 23 июня на торжественном мероприятии в Майами. На нём также будет представлена новая форма клуба. Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году: его последней командой был «Флуминенсе».

Роналдиньо
Роналдиньо
футболист

«Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться, когда буду танцевать с мячом и напишу новую прекрасную историю вместе с Иньяцио Чиприани и его семьёй. Футбол всегда был для меня счастьем, и я рад принести этот дух в «Равенну». Пусть начнётся магия!»

«Барса» покупает талантливого юниора. И расстаётся с вратарём

Хосуэ Кайседо

Хосуэ Кайседо

Фото: ФК «ЛДУ Кито»

Фабрицио Романо дал Here We Go по трансферу в «Барселону»! Каталонцы достигли устного соглашения о переходе 18-летнего вингера Хосуэ Кайседо из эквадорского «ЛДУ Кито». Сделка будет оформлена в виде аренды с опцией выкупа, которая при выполнении определённых условий может стать обязательной. Общая сумма трансфера составит около € 2,5 млн.

Также «Барселона» планирует продать вратаря Иньяки Пенью. Издание Jijantes сообщило, что голкипер близок к переходу в греческий «Панатинаикос». Ожидается, что сумма трансфера составит около € 3 млн. Контракт футболиста с «Барсой» рассчитан до 2029 года, однако клуб даже готов отпустить игрока бесплатно, сохранив пункт о доле от будущей продажи.

Каталонцы хотели Бернарду, но тот выбрал «Мадрид»:
Главный трансфер «Реала». Переход Бернарду — это продолжение Модрича и Крооса
Главный трансфер «Реала». Переход Бернарду — это продолжение Модрича и Крооса

Одной строкой

  • «Чемпионат»: «Краснодар» отказался продавать ЦСКА полузащитника Никиту Кривцова.
  • Официально: Артём Тимофеев перешёл на правах свободного агента в «Пари НН».
  • Официально: Денис Макаров покинул «Кайсериспор».
  • Фабрицио Романо: «Манчестер Сити» находится на финальной стадии подписания полузащитника «Ноттингем Форест» и сборной Англии Эллиота Андерсона.
  • Фабрицио Романо: «Интер» завершает подписание Марко Палестры за € 50 млн.
  • De Telegraaf: «Барселона» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена.
  • Официально: Альберто Морено и Серхи Роберто покинули «Комо».
  • Официально: Нападающий «Рубина» Марвин Чуни арендован «Олимпией» из Любляны.
  • Официально: нападающий ЦСКА Артём Шуманский покинул «Крылья Советов», за которые выступал на правах аренды.
  • Caught Offisde: «Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего «Галатасарая» Виктор Осимхена.
  • Фабрицио Романо: защитник Кайки переходит в «Комо» из «Крузейро». Сумма трансфера составит € 14 млн.
  • Фабрицио Романо: «Бетис» провёл первые переговоры по трансферу защитника «Реала» Франа Гарсии.
  • Джанлука Ди Марцио: футболисты «Спортинга» Мортен Юльманн и Франсишку Тринкау — цели «Милана» и нового тренера клуба Рубена Аморима.
  • De La Cuna Al Infierno: «Краснодар» предложил «Индепендьенте» € 7 млн за переход вингера Максимильяно Гутьерреса.
  • Globo: «Краснодар» сделал предложение «Крузейро» в € 6 млн о покупке центрального полузащитника Кристиана.
  • Фабрицио Романо: «Комо» и «Реал» на следующей неделе проведут встречу, чтобы обсудить будущее Нико Паса. Игрок предпочитает остаться в Серии А. однако контроль над ситуацией остаётся у мадридцев. Клуб может выкупить аргентинца обратно за € 10 млн.
  • Sky Sport Germany: «Реал» хочет подписать Айюба Буадди. «Лилль» готов рассмотреть предложения о трансфере игрока за € 70+ млн.
  • La Gazzetta dello Sport: президент «Реала» Флорентино Перес запросил информацию о возможном трансфере Алессандро Бастони у «Интера». Миланский клуб оценивает защитника в € 70 млн.
Дайджест предыдущего дня:
«Ливерпуль» удивил, у «Реала» снова топ-новичок. Главные трансферы и слухи за 24 часа
«Ливерпуль» удивил, у «Реала» снова топ-новичок. Главные трансферы и слухи за 24 часа
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