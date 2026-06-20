Ключевая цель Моуринью и покупка «Барсы». Главные трансферы и слухи за 24 часа

«Краснодар» вернул воспитанника, герой ЧМ-2026 всё ближе к «Баварии». А ещё псевдокамбэк Роналдиньо в футбол.

Чемпионат мира не помеха! Мы продолжаем нашу традиционную рубрику, посвящённую трансферам и слухам о потенциальных переходах. Что интересного произошло на рынке за последние сутки? Рассказываем.

Главные состоявшиеся трансферы

Уткин — дома

Даниил Уткин Фото: ФК «Краснодар»

Полузащитник и воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин вернулся домой! 26-летний игрок присоединился к клубу в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года. С 2022-го футболист выступал в «Ростове», после чего на правах аренды также играл за «Ахмат», «Балтику» и московское «Торпедо».

«Всем привет, я снова дома. Рад вернуться туда, где всё начиналось. До встречи на футбольных полях. Вперёд, «быки!» — сказал Уткин в видео в телеграм-канале «Краснодара».

Игрок-эпоха покинул «Ростов»

«Ростов» объявил об уходе полузащитника Хорена Байрамяна. Игрок присоединился к екатеринбургскому «Уралу». В Ростове-на-Дону 34-летний полузащитник выступал с 2011 года. За это время он провёл 261 матч, забил 12 мячей и отметился 20 голевыми передачами.

«Сегодня мы говорим «до свидания» человеку, чьё имя навсегда вписано в историю донского футбола. Мы от всего сердца благодарим Хорена за всё. Желаем огромной удачи в дальнейшей игровой карьере. Спасибо, легенда!» — сказано в сообщении телеграм-канала «Ростова».

«Юве» оформил трансфер полузащитника

Джакомо Фатиканти Фото: Juventus FC via Getty Images

«Ювентус» выкупил у «Лечче» 21-летнего полузащитника Джакомо Фатиканти. Игрок подписал контракт до 30 июня 2029 года. Фатиканти оказался в системе клуба летом 2024 года и провёл два сезона в составе юниорской команды «Ювентус Некст Джен». Всего он принял участие в 66 матчах, забил три мяча и отдал пять результативных передач, став одним из ключевых игроков в команде.

Менее двух недель назад Фатиканти дебютировал за сборную Италии в товарищеской встрече с Грецией (1:0). Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Джакомо составляет € 4,5 млн.

Главные трансферные слухи дня

«Атлетико» забирает главную звезду «Байера». И работает ещё над тремя сделками

Фабрицио Романо сообщил, что «Атлетико» завершает подписание защитника «Байера» за € 10 млн. А журналист Маттео Моретто отметил, что переговоры между клубами не будут сложными. Гримальдо очень хочет вернуться на родину этим летом. Контракт Алехандро с «Байером» действует до июня 2027 года, так что леверкузенцам лучше расстаться с игроком сейчас – можно получить хоть какие-то деньги.

Также Mundo Deportivo сообщает, что «Атлетико» работает над трансферами полузащитников Мортена Юльманна, Жоао Гомеса и Ли Кан Ина. Намечается масштабная трансферная кампания!

«Брайтон» не сдаётся в попытках заполучить талантливого защитника «Тоттенхэма»

Лука Вушкович Фото: Lars Baron/Getty Images

«Брайтон» сделал новое официальное предложение по защитнику «Тоттенхэма» Луке Вушковичу, пишет Фабрицио Романо. Клуб предложил за 19-летнего таланта, который сейчас играет за Хорватию на ЧМ-2026, € 45 млн плюс бонусы. Ранее сообщалось, что переговоры Вушковича с главным тренером «Брайтона» Фабианом Хюрцелером и руководством клуба прошли удачно. Ожидается, что «Тоттенхэм», уже отклонивший два предложения по хорвату, вскоре примет окончательное решение о его будущем. Напомним, Лука провёл сезон-2025/2026 в аренде в «Гамбурге». Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 60 млн.

Моуринью очень хочет защитника «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассматривает центрального защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша как наиболее предпочтительный вариант для усиления обороны, сообщает AS. Испанцы подумывали о покупке португальца ещё до подписания Ибраимы Конате. Однако переход Диаша в «Реал» почти невозможен, поскольку «Манчестер Сити» не намерен продавать лидера обороны. Контракт Рубена с англичанами действует до лета 2029 года. А его стоимость (по оценке Transfermarkt) — € 55 млн.

Звезда ЧМ-2026 приближается к «Баварии»

Исмаэль Сайбари Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Пока Исмаэль Сайбари геройствует на чемпионате мира, всё ближе становится его трансфер в «Баварию». Фабрицио Романо сообщил, что мюнхенцы совсем скоро объявят о переходе марокканца. По данным источника, сумма трансфера 25-летнего игрока из ПСВ составит € 55 млн. Футболист уже прошёл медосмотр. Отметим, что на ЧМ-2026 Сайбари забил уже два мяча. Они принесли Марокко ничью с Бразилией (1:1) и победу над Шотландией (1:0).

Роналдиньо совершит камбэк в футбол! Но с одним нюансом

Иногда легенды возвращаются! La Gazzetta dello Sport сообщила, что мы снова увидим Роналдиньо на поле. 46-летний бразилец достиг соглашения с «Равенной», выступающей в итальянской Серии С. Клубом владеет бизнесмен Иньяцио Чиприани. «Подписание Роналдиньо — это поистине выдающееся событие для клуба: он был моим кумиром, его влияние на футбол выходит далеко за рамки того, чего он добился на поле», — сказал Чиприани.

Однако Фабрицио Романо отметил, что участие бразильца в жизни клуба ограничится рекламными кампаниями и товарищеским матчем. О подписании контракта с Роналдиньо официально будет объявлено 23 июня на торжественном мероприятии в Майами. На нём также будет представлена новая форма клуба. Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году: его последней командой был «Флуминенсе».

Роналдиньо футболист «Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться, когда буду танцевать с мячом и напишу новую прекрасную историю вместе с Иньяцио Чиприани и его семьёй. Футбол всегда был для меня счастьем, и я рад принести этот дух в «Равенну». Пусть начнётся магия!»

«Барса» покупает талантливого юниора. И расстаётся с вратарём

Хосуэ Кайседо Фото: ФК «ЛДУ Кито»

Фабрицио Романо дал Here We Go по трансферу в «Барселону»! Каталонцы достигли устного соглашения о переходе 18-летнего вингера Хосуэ Кайседо из эквадорского «ЛДУ Кито». Сделка будет оформлена в виде аренды с опцией выкупа, которая при выполнении определённых условий может стать обязательной. Общая сумма трансфера составит около € 2,5 млн.

Также «Барселона» планирует продать вратаря Иньяки Пенью. Издание Jijantes сообщило, что голкипер близок к переходу в греческий «Панатинаикос». Ожидается, что сумма трансфера составит около € 3 млн. Контракт футболиста с «Барсой» рассчитан до 2029 года, однако клуб даже готов отпустить игрока бесплатно, сохранив пункт о доле от будущей продажи.

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