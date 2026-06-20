«Мы в настоящем шоке». В Турции разносят сборную и тренера за провал на ЧМ-2026

Сборная Турции досрочно потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата мира. Хотя амбиций, если вспоминать ещё начало июня, было слишком много. Медиа и инфлюенсеры отправляли команду минимум в 1/8 финала. Неудивительно, ведь собрался звёздный состав, особенно в нападении, где управлять атакой должен был игрок «Реала» Арда Гюлер. А общая стоимость игроков составляла почти € 500 млн.

Но итог – более 60 ударов по воротам, ни одного гола и два поражения во встречах, где фаворитом была как раз Турция: сначала от Австралии (0:2), потом – от Парагвая (0:1). На третий матч с США команда может в принципе не выходить, ведь от результата этой встречи уже ничего не изменится.

Что сказали об этом главные герои матча, турецкие медиа и журналисты?

Пока ещё главный тренер сборной Турции (есть сомнения, что он будет таким после турнира) посетовал на вечное – на судьбу. При этом поддержал федерацию футбола, которая дала ему возможность работать на турнире. Всё политкорректно, не придраться.

Винченцо Монтелла Фото: Stu Forster/Getty Images

«Мне очень грустно. У всей страны были большие ожидания, и у нас они тоже были очень высокими. Мне также очень жаль нашу федерацию. Я прекрасно знаю, как много работали наши игроки. Обычно такое случается раз в 50 матчей. За две игры мы нанесли 65 ударов – про владение даже говорить не хочу. Судьба была не на нашей стороне. Я сказал игрокам: «Вы отдали всё. Как говорится, от судьбы не уйдёшь».

Я не говорю: «Он мог сделать больше» или «Он мог сыграть лучше». Я всегда смотрю на самоотдачу игрока. Все бились невероятно, было огромное желание. Все много работали и выкладывались на тренировках, но, к сожалению, у нас просто не получилось. Нам нужно привыкать играть на больших турнирах. Нужно регулярно выходить на чемпионат мира. Из-за того, что мы не участвуем в таких турнирах постоянно, это могло подсознательно повлиять на игроков. Сборной нужно выработать эту привычку. Легко выбрать одного человека и начать его критиковать. Но не нужно никого обвинять: мы сделали всё».

Самый дорогой игрок сборной Турции тоже взял слово. Арда Гюлер (€ 90 млн) попросил прощения у турецкого народа.

Арда Гюлер полузащитник сборной Турции «В течение всей своей карьеры в сборной я буду делать всё возможное, чтобы все забыли об этом турнире. Мы играем за большие клубы и должны показать это на поле. Однако нам это не удалось, мы не справились. Мы пропустили гол на первых минутах. На самом деле многое можно сказать, но сейчас в этом нет никакого смысла. Мы очень расстроены, нам стыдно. Просим прощения у всего нашего народа. На следующих турнирах мы сделаем всё, что в наших силах».

Представители шоу-бизнеса и популярные личности не остались в стороне, их реакция была ироничной. Один из самых известных исполнителей в стране Синан Акчыл специально к чемпионату мира записал для сборной песню-гимн под названием «Турки идут». После поражения от Парагвая инфлюенсер написал в соцсетях: «Уважаемые зрители. Нас ждёт новый четырёхлетний перерыв. Если бы я знал, что так сложится, то дал бы другое название. Не «Турки идут», а «Турки уходят».

Портал GZT отмечает неспособность главного тренера Винченцо Монтеллы влиять на ситуацию на поле: «Самым большим тактическим кризисом команды стали невероятные проблемы с завершением атаки в линии нападения. Наша национальная команда создала гораздо больше моментов на поле, чем соперники, и засыпала их ворота ударами. Но ни одного гола. Мог ли повлиять на это главный тренер? Очевидно, да. Однако вместо этого мы видели, как он ходит по бровке, делает хаотичные замены в атаке и не имеет чёткого плана действий. Может ли такой тренер возглавлять национальную команду? Вопрос. Хотя в федерации, похоже, всем довольны».

Известный турецкий журналист и блогер Нихат Кахвечи тоже набросился на сборную: «Наши игроки в атаке не сыграли так, как должны. Наши игроки, от которых мы ожидали борьбы, не сделали того, чего мы ожидали. Наши игроки говорили, что будут реализовывать моменты, но итог – 0 голов. Наши защитники не смогли выполнить свою работу. Меня расстраивает, что мы наблюдаем за сборной, где наш вратарь не справляется со своей задачей. 20 июня нас выбили из турнира, который должен был завершиться 19 июля. А теперь пусть Монтелла выйдет и поговорит о статистике. Пусть скажет, какая команда нанесла 250 ударов в каком матче. Он сказал: «Я больше турок, чем итальянец». Пусть теперь выйдет и объяснит случившееся нам, туркам.

Он полностью провалил матч-менеджмент. Мы смотрели с удивлением друг на друга, когда видели замены. Они оказались провальными. Наш тренер был как футболисты на поле. Если те, кто должен нести ответственность, не возьмут её на себя, я больше не хочу видеть их в сборной. Арда Гюлер, с уважением, но не хочу! Ты провалил турнир. То же самое могу сказать о Хакане Чалханоглу».

Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу Фото: Burak Kara/Getty Images

Журналист издания Fanatik Энгин Сайдам напрямую критиковал заявления тренера Винченцо Монтеллы: «Извините, Винченцо Монтелла, хотя я считаю, что с вами несправедливо обошлись на Евро-2024, сейчас вы оторвались от реальности. Утверждать, что мы сделали всё возможное, значит высмеять весь турецкий народ. Результаты мы увидели, объяснения позорны. Надеюсь, мы оставим вопросы до вашего возвращения. Предпочтения игроков и тактические предпочтения можно обсуждать как минимум так же подробно, как и результаты, однако грань уже пройдена, особенно в послематчевых заявлениях».

Комментатор Фырат Гюнайер отметил в соцсетях, что турецкие игроки даже не освоили правила турнира: «Парагвай нарушил все новые правила. Они получили красную карточку, игроков убирали на одну минуту. Каждый раз турки удивлялись: «Что случилось?» Ребята пошли на матч, не зная новых правил».

А вот издание Aydınlık представило модель решения, ссылаясь не только на события во время встречи, но и на структурные проблемы: «Если мы правильно построим систему, то сможем превратить интерес к футболу в реальные результаты. Мы можем направлять ресурсы, которые наши люди тратят на футбол, на обучение игроков внутри, а не на привлечение игроков извне. В конце концов, речь идёт о производственной экономике. Это должно применяться и к спорту. За достижениями женского волейбола сегодня стоит прочная инфраструктура. Нам нужно такое же понимание в футболе. Должна быть создана структура, где талант выходит на первый план, работает с научными методами. Благодаря такой системе мы можем постоянно выпускать качественных футболистов».

Бывший репортёр газеты Hürriyet Мухаммед Думан в комментарии для «Чемпионата» заявил, что федерация должна принять решение по будущему Монтеллы после чемпионата мира: «Мы в настоящем шоке. Мы не знаем, что сказать прямо сейчас. Все очень расстроены. Мы не можем выразить свои чувства словами. Мы увидели ужасный матч. Гюлер, Чалханоглу, Актюркоглу, Йылдыз… Мы ожидали многого от этих игроков. Они стали одними из худших на чемпионате мира. Это был первый раз, когда мы видели, как Арда играет так плохо. Думаю, Монтелла скоро уйдёт в отставку. Сейчас в команде атмосфера хаоса.

В Турции все резко критикуют Монтеллу, особенно в социальных сетях, особенно в отношении его тактических ошибок. Мы ждём, что Федерация футбола Турции проведёт встречу по этому вопросу и примет решения после чемпионата мира. Некоторые игроки в команде были недовольны работой с Монтеллой и его абсурдными решениями — мы увидели это в матчах чемпионата мира.

Сегодня в Турции важный вступительный экзамен в университет. Например, на прошлой неделе все смотрели встречу с Австралией на гигантских экранах, установленных в центрах городов. В этот раз так нельзя. Дети, которые смотрели матч, теперь пойдут на экзамен несчастными и злыми».