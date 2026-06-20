США на ЧМ-2026 недооценивали. И сборную, и фанатов

Люди жгли пиротехнику, Ленина переодели в судью, болельщикам внушали веру в Иисуса. Андрей Панков — о том, что осталось за кадром матча США.

Сиэтл – один из самых северных городов этого чемпионата мира. Он располагается недалеко от границы с Канадой и, как говорят местные, очень похож на Ванкувер. И это пока лучший город турнира из тех, где я был: здесь отсутствует испепеляющая жара, да и ощущения безопасности куда больше. А ещё тут стоит самая известная статуя Владимиру Ленину на территории США.

Что Ленин забыл в Сиэтле? Изначально статуя находилась в Словакии, но после падения коммунистического режима была демонтирована и отправлена на свалку металлолома. Именно там её заметил учитель английского языка Льюис Карпентер. И решил, что статуя должна жить.

Карпентер выкупил статую за десятки тысяч долларов и перевёз в Америку. Но погиб в автокатастрофе, не успев разобраться со скульптурой. В итоге его семье пришлось искать место для установки Ленина хоть где-нибудь. Так он оказался в районе Сиэтла под названием Фримонт. Это район панков и рокеров, который славится любовью к арт-объектам.

Однако на время чемпионата мира Ленина от жителей и гостей города спрятали, а вернее, превратили в футбольного судью с мячом на голове. Зачем? Из прохожих на вопрос ответить не смог никто. Их вполне устраивал обычный Ленин.

Памятник Ленину: «до и после» Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

В этом городе хозяевам чемпионата мира предстояло сыграть свой второй матч на турнире. Мы привыкли, что футбол, который американцы здесь называют иначе, находится далеко не на первых местах в иерархии популярных видов спорта. Поэтому было интересно посмотреть, как в США болеют за свою национальную команду на домашнем турнире.

Я шёл к стадиону без особых ожиданий. И каким было моё удивление, когда первым делом я увидел первую пиротехнику на этом турнире именно от фанатов США.

Да и вообще ажиотаж был огромный. Люди высовывались из окон, чтобы посмотреть даже на то, как фанаты просто заходят на стадион.

Жители Сиэтла Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Вокруг арены тоже было весело. Наверное, за всё время я почти не встретил американцев в повторяющихся нарядах. Здесь были и боксёры, которые в перчатках хранили банки пива.

Фанаты сборной США на ЧМ-2026 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

И национальные костюмы.

Фанаты сборной США на ЧМ-2026 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Ну и очередное подтверждение, что в США можно увидеть всё. Был обнаружен бедолага, который искал билет, а рядом с ним – человек, который всем пытался внушить веру в Иисуса.

Обстановка в США на ЧМ-2026 Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Я спросил его, почему для проповеди он выбрал футбольный матч. Ответ удивил: «Если они любят футбол, то и в Иисуса поверят».

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Кстати, я спросил у компании американцев, с которой стоял в очереди, почему футбол в США не любят так, как бейсбол или американский футбол. Ребята объяснили: «У нас слишком много видов спорта. И все они — часть национальной идентичности, а футбол — пока нет. Но популярность растёт с каждым годом».

В этом полноценно убедился, уже когда оказался внутри классного стадиона в Сиэтле, с которого открывается прекрасный вид на небоскрёбы города. Кстати, с одного из высотных зданий люди бесплатно смотрели футбол. Вид у них был потрясающий.

Жители Сиэтла смотрели матч и так Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Так вот, американские болельщики создали, пожалуй, лучшую атмосферу на тех матчах, которые я видел на этом турнире вживую. Стадион не замолкал ни на секунду. Сначала фанаты хором спели гимн, который организаторы завершили пролётом боевых вертолётов прямо над стадионом.

Вертолёты пролетают над стадионом Сиэтла Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

После гимна стадион и не думал замолкать. Американцы гнали своих зарядами и песнями, взрывались в экстазе даже после удачного подката, ну а после голов почти сходили с ума. И этому не мешал даже тот факт, что не все пришедшие на стадион знали правила. Недалеко от меня компания начала радоваться голу из офсайда и думала, что флаг подняли, чтобы засчитать гол.

Сборная США не отставала от своих болельщиков, а, наоборот, с радостью подхватила этот порыв. Как же несётся эта команда! Прессинг сумасшедший, движение на флангах — восторг, рывки Балогуна ― искусство. Австралия была смята и уничтожена под довольный рёв 70 тысяч собравшихся. Кажется, перед турниром мы недооценивали и сборную США, и её болельщиков.

***

Покидали стадион американские фанаты, распевая нетленную песню Джона Денвера Take Me Home, Country Roads. В этот раз сельские дороги довели США до досрочного выхода из группы на домашнем чемпионате мира. А болельщикам в эту секунду было абсолютно плевать на то, что футбол – не национальный вид спорта.