Новое испытание для Кюрасао и Адвоката! А Испания и Бельгия идут за победой. LIVE дня ЧМ

Друзья, всем привет! Стартовал 11-й день чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Сегодня нас ждут ещё четыре матча.

Сборная Кюрасао — уникальный гость ЧМ. Команда Дика Адвоката стартовала с 1:7 от Германии, но вряд ли сильно расстроилась — всё же удалось забить фавориту. Новое испытание — встреча с Эквадором, который в 1-м туре уступил Кот-д'Ивуару и теперь должен исправляться, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Тунис после обескураживающего поражения от Швеции сменил тренера и теперь встретится с Японией, которая, в свою очередь, сыграла яркую ничью с Нидерландами. Фаворитом кажутся именно азиаты, чьи амбиции явно рассчитаны как минимум на выход из группы. Но вдруг обновление вдохнёт жизнь в Тунис?

Саудовская Аравия оказалась куда более крепкой сборной, чем могло показаться изначально — Уругваю с ней было крайне непросто. Однако Испания после сенсационной ничьей с Кабо-Верде обязана набирать три очка и потихоньку думать о плей-офф. Иначе один из фаворитов ЧМ рискует провалиться.

Наконец, Бельгия, еле спасшаяся от Египта, постарается реабилитироваться в матче с неуступчивым Ираном, который неожиданно выдал яркую результативную ничью с Новой Зеландией. Обе команды хотят в плей-офф, но для этого во 2-м туре нужно побеждать.

«Чемпионат» будет следить за новым игровым днём чемпионата мира в режиме онлайн. Присоединяйтесь!