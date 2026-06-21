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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 21 июня 2026, Эквадор — Кюрасао, Япония, Испания — Аравия, Бельгия — Иран

Новое испытание для Кюрасао и Адвоката! А Испания и Бельгия идут за победой. LIVE дня ЧМ
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
11-й день ЧМ-2026. LIVE
Комментарии
Следим за чемпионатом мира вместе.

Друзья, всем привет! Стартовал 11-й день чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Сегодня нас ждут ещё четыре матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Кюрасао — уникальный гость ЧМ. Команда Дика Адвоката стартовала с 1:7 от Германии, но вряд ли сильно расстроилась — всё же удалось забить фавориту. Новое испытание — встреча с Эквадором, который в 1-м туре уступил Кот-д'Ивуару и теперь должен исправляться, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тунис после обескураживающего поражения от Швеции сменил тренера и теперь встретится с Японией, которая, в свою очередь, сыграла яркую ничью с Нидерландами. Фаворитом кажутся именно азиаты, чьи амбиции явно рассчитаны как минимум на выход из группы. Но вдруг обновление вдохнёт жизнь в Тунис?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Саудовская Аравия оказалась куда более крепкой сборной, чем могло показаться изначально — Уругваю с ней было крайне непросто. Однако Испания после сенсационной ничьей с Кабо-Верде обязана набирать три очка и потихоньку думать о плей-офф. Иначе один из фаворитов ЧМ рискует провалиться.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наконец, Бельгия, еле спасшаяся от Египта, постарается реабилитироваться в матче с неуступчивым Ираном, который неожиданно выдал яркую результативную ничью с Новой Зеландией. Обе команды хотят в плей-офф, но для этого во 2-м туре нужно побеждать.

«Чемпионат» будет следить за новым игровым днём чемпионата мира в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

⚠️ Эквадор — Кюрасао: стартовые составы Чем закончился предыдущий день ЧМ
Live Евгений Гаврильченко

⚠️ Эквадор — Кюрасао: стартовые составы

Стартовые составы команд на важнейший матч группы Е в борьбе за плей-офф.

Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Эступиньян, Альсивар, Вите, Франко, Мойсес Кайседо, Йебоа, Эннер Валенсия, Плата.

Кюрасао: Ром, Обиспо, Флоранус, Гаари, Бренет, Фонвилл, Жуниньо Бакуна, Леонардо Бакуна, Комененсия, Чонг, Локадия.

01:32 Константин Кринский

Чем закончился предыдущий день ЧМ

Классные матчи, много голов, интересные сюжеты! Было всё.

Ух!
Достижение Германии, позор Турции и разгром Швеции от Нидерландов. Каким был день на ЧМ
Достижение Германии, позор Турции и разгром Швеции от Нидерландов. Каким был день на ЧМ
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Новости. Футбол
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