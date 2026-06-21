Новое испытание для Кюрасао и Адвоката! А Испания и Бельгия идут за победой. LIVE дня ЧМ

Друзья, всем привет! Стартовал 11-й день чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Сегодня нас ждут ещё четыре матча.
Сборная Кюрасао — уникальный гость ЧМ. Команда Дика Адвоката стартовала с 1:7 от Германии, но вряд ли сильно расстроилась — всё же удалось забить фавориту. Новое испытание — встреча с Эквадором, который в 1-м туре уступил Кот-д'Ивуару и теперь должен исправляться, чтобы сохранить шансы на плей-офф.
Тунис после обескураживающего поражения от Швеции сменил тренера и теперь встретится с Японией, которая, в свою очередь, сыграла яркую ничью с Нидерландами. Фаворитом кажутся именно азиаты, чьи амбиции явно рассчитаны как минимум на выход из группы. Но вдруг обновление вдохнёт жизнь в Тунис?
Саудовская Аравия оказалась куда более крепкой сборной, чем могло показаться изначально — Уругваю с ней было крайне непросто. Однако Испания после сенсационной ничьей с Кабо-Верде обязана набирать три очка и потихоньку думать о плей-офф. Иначе один из фаворитов ЧМ рискует провалиться.
Наконец, Бельгия, еле спасшаяся от Египта, постарается реабилитироваться в матче с неуступчивым Ираном, который неожиданно выдал яркую результативную ничью с Новой Зеландией. Обе команды хотят в плей-офф, но для этого во 2-м туре нужно побеждать.
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⚠️ Эквадор — Кюрасао: стартовые составы
Стартовые составы команд на важнейший матч группы Е в борьбе за плей-офф.
Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Эступиньян, Альсивар, Вите, Франко, Мойсес Кайседо, Йебоа, Эннер Валенсия, Плата.
Кюрасао: Ром, Обиспо, Флоранус, Гаари, Бренет, Фонвилл, Жуниньо Бакуна, Леонардо Бакуна, Комененсия, Чонг, Локадия.
Чем закончился предыдущий день ЧМ
Классные матчи, много голов, интересные сюжеты! Было всё.