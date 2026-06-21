ЧМ — последний шанс для звезды Испании уехать в топ-клуб. Не стоило отказывать «Барсе»

Про Уильямса чаще всего вспоминают во время больших турниров. Что с ним не так?

Сборная Испании сегодня сыграет второй матч на чемпионате мира — 2026 — проверят на прочность сборную Саудовской Аравии. Команда Луиса де ла Фуэнте — в числе фаворитов турнира, фанаты ждут голевых подвигов от Ламина Ямаля. Хотя испанская атака — это не только он. На противоположном фланге бегает хоть и менее талантливый, но весьма эффективный Нико Уильямс.

Про баска, конечно, вспоминают. Проблема в том, что с периодичностью раз в год — в разгар летних турниров сборных или трансферного окна.

Как выступил на прошлом Евро и почему привлёк внимание топов

2024 год – лучший в карьере Нико. Весной помог родному «Атлетику» выиграть первый трофей за 40 лет — победили в Кубке Испании, а сам Уильямс за шесть матчей оформил 3+5. Забил «Барселоне» и «Атлетико», отдал голевой пас в финале.

Нико Уильямс на Евро-2024 Фото: Richard Pelham/Getty Images

Летом Нико отправился на Евро в Германию в качестве основного левого вингера сборной Испании и стал одним из лучших дриблёров турнира. Ярко показал себя с итальянцами: 11 попыток дриблинга (рекорд турнира), спровоцировал Риккардо Калафьори на автогол и заслужил восхищение от Фабио Капелло. По окончании турнира побил рекорд сборной на Евро по обводкам — 37 попыток. И, разумеется, не забываем про игру с англичанами. Нико стал вторым самым молодым автором забитого мяча в финалах Евро — достижение покорилось ему в 22 года.

Дуэт Уильямса и Ямаля на флангах подарил испанцам возможность конвертировать высокое владение мячом в остроту. Этого не хватало на ЧМ-2022: у Луиса Энрике не было в арсенале таких взрывных футболистов, заточенных на скоростные рывки и дриблинг. Уильямс был в составе испанцев на том турнире, но не являлся игроком основы.

Несмотря на полезность и высокий уровень игры, у испанцев хватало ярких индивидуальностей. Поэтому УЕФА ограничился включением Нико в символическую сборную турнира. Родри забрал приз лучшему игроку, а Ямаля отметили как лучшего молодого футболиста. Уильямсу, скорее всего, не хватило результативности и немного пиара: в семи матчах оформил 2+1. У Ямаля один гол и четыре передачи, а ещё 19 созданных голевых моментов (больше всех).

Ламин Ямаль и Нико Уильямс в сборной Испании Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Уильямс совсем не ворчал. Наоборот, был рад за Ламина. На том Евро они были чуть ли не самой запоминающейся парочкой друзей. Вместе праздновали голы, копируя танцы из соцсетей, подкалывали друг друга на тренировках, после встречи с грузинами устроили батл в «Камень, ножницы, бумага» — играли на бутылку воды. А по завершении Евро уехали в совместный отпуск в Марбелью.

«Барса» дважды приходила — Нико дважды отказал

После чемпионата Европы «Барселона» начала охоту за Уильямсом. Сделка выглядела крайне выгодно: у каталонцев не было топ-игрока на левом фланге (там играл Рафинья, однако это не родная позиция для бразильца), а в контракте баска были прописаны отступные в размере € 60 млн. Сам Нико осторожно комментировал слухи о переходе: «Я очень счастлив в Бильбао, подписал новый контракт и хорошо показал себя в прошлом сезоне. Я чувствую себя как дома, но не знаю, что буду делать дальше. Никто не может предсказать будущее».

В итоге Уильямс остался в «Атлетике», несмотря на уговоры Алекса Бальде и Ямаля. Осенью 2024-го спортивный директор каталонцев Деку подтвердил, что клуб интересовался вингером: «Идея с Нико заключалась в том, чтобы усилить конкуренцию в атаке. Но как только игрок показывает, что не заинтересован в переходе, на этом всё заканчивается».

Деку слукавил: на этом ничего не закончилось. В сезоне-2024/2025 Уильямс оформил 11+9 во всех турнирах и помог «Атлетику» пробиться в Лигу чемпионов. Однако когда «Барселона» пришла с новым предложением, вингер был уже сговорчивее. Каталонцы активировали клаусулу и рассчитывали подписать Нико до начала предсезонки. «Барса» предложила испанцу шестилетний контракт с годовым окладом в € 15 млн.

Однако Уильямс знал о финансовых трудностях клуба и проблемах с Ла Лигой, связанных с зарплатным лимитом. Поэтому требовал прописанную в контракте гарантию его регистрации на сезон. В противоположном случае Нико получал возможность уйти из «Барселоны» свободным агентом. Масла в огонь добавил президент Ла Лиги Хавьер Тебас — заявил, что у клуба нет возможности заявить новичка.

Что интересно, в 2024-м каталонцы прописали пункт о регистрации в контракт Даниэля Ольмо. Но Уильямсу отказали в этой опции, поэтому переговоры свернулись. «Не было никакой ошибки. Мы просто ставим условия как клуб, а затем нужно фиксировать всё на бумаге. Мы заявили, что не примем их условия, потому что игроки не могут навязывать нам ограничения», — объяснял Деку.

В итоге «Барселона» взяла в аренду Маркуса Рашфорда, а Нико подписал новый 10-летний контракт с «Атлетиком», хотя им параллельно интересовалась «Бавария». Баскские болельщики не были в восторге: расценили попытку уйти в «Барсу» как предательство и не хотели принимать вингера обратно. Даже откорректировали мурал в Бильбао: закрасили изображение Нико, добавив вместо него надпись: «Уйдёшь ты или останешься, ты потерял уважение».

Нико и «Атлетик» провалили сезон-2025/2026

«Атлетик» под руководством Эрнесто Вальверде хорошо стартовал в сезоне-2025/2026: одержали три победы в трёх стартовых турах Ла Лиги. Баски обыграли крепкий «Бетис», а с «Севильей» сиял сам Уильямс, оформивший 1+2.

Эрнесто Вальверде и Нико Уильямс Фото: Zuma/ТАСС

А потом команда «поплыла». В следующих восьми матчах во всех турнирах одержали всего одну победу. В первую очередь мешали травмы и отсутствие лидеров. Как раз после победы над «Бетисом» в 3-м туре Уильямс вылетел из-за повреждения — с этого и началась неудачная серия. Суммарно за сезон вингер пропустил 20 встреч.

Проблему связывают с новым тренером по физподготовке. В июне 2025-го из клуба ушёл Хосе Антонио Посанко, который много лет работал в тренерском штабе Вальверде. На смену пришёл экс-защитник басков Луис Прието, он провёл за «Атлетик» более 150 матчей. Союз не удался: за первые два месяца в команде травмировались аж девять игроков. Если при Посанко игроки выдерживали прессингующий стиль Вальверде, то с Прието стали разваливаться. Ожидаемый итог — в конце сезона «Атлетик» объявил об уходе Луиса.

Другая потеря — защитник Ерай Альварес. Здесь травмы ни при чём: после полуфинала Лиги Европы — 2024/2025 с «МЮ» в организме баска обнаружили допинг — канренон. Ераю просто не повезло: переборов рак яичек, он начал принимать средства от выпадения волос и случайно выпил таблетки супруги, в которых оказалось запрещённое вещество. Защитника дисквалифицировали на 10 месяцев, и обороняться без него стало труднее — эксперты и болельщики котировали его выше Эмерика Лапорта.

Ерай Альварес Фото: Sipa USA/ТАСС

Остальные игроки либо проводили внушительную часть сезона в лазарете, либо просто растеряли форму. Как Ойан Сансет: в сезоне-2024/2025 он забил 15 мячей в Ла Лиге при 10 xG. В следующем — всего четыре (при 7 xG). Ругали и брата Нико – Иньяки — иногда мог порадовать вспышкой (две голевые на «Бернабеу»), но на дистанции разочаровал (3+6 за сезон).

У «Атлетика» возникли проблемы с реализацией. Часто играли сильнее соперника, создавая больше остроты. Но могли пропустить после единственной атаки, ошибившись в прессинге. Местные журналисты за это и ругали Вальверде: несмотря на проблемы с формой игроков, тренер отказывался менять рисунок игры. По ожидаемым очкам команда наиграла на шестое место в чемпионате. В реальности заняла 12-е, осталась без еврокубков, а на Transfermarkt состав подешевел на € 141 млн. Самое громкое падение — у Нико, он подешевел на € 30 млн (теперь стоит € 40 млн).

Проблема Нико и «Атлетика» в том, что нельзя предугадать дальнейшую траекторию команды. Если другие клубы после провального выступления выходят на трансферный рынок в поиске усилений, то в Бильбао это почти невозможно — не позволяет политика. Разве что если на другом конце континента играет топовый и недорогой баск, готовый перейти в команду без еврокубков.

Возможно, Вальверде в сезоне-2024/2025 выжал из состава все соки. Речь не о Нико — его потенциал огромен. Об этом говорит агрессивный стиль игры соперников: в некоторых матчах Ла Лиги за ним охотились по два-три защитника. Не факт, что у его партнёров есть простор для роста. А если есть, не факт, что он будет раскрыт. В следующем сезоне басков будет тренировать Эдин Терзич — его уровень как специалиста до сих пор не определён.

Стоит ли уходить Уильямсу? И куда?

ЧМ-2026, возможно, последний шанс для 23-летнего Нико уехать в топ-клуб. Уильямс уже принёс огромную пользу родной команде: выиграл Кубок, вывел в ЛЧ после долгой паузы. Вряд ли это предел мечтаний. Тем более на глазах пример брата Иньяки. Им тоже интересовались топ-клубы — ближе всего был к переходу в 2019-м, чуть не уехал в «МЮ». Вместо этого продлил контракт с «Атлетиком» и глобально не развился как игрок.

Травма Нико Уильямса в матче с «Валенсией» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сам Нико чудом не пропустил турнир: в 35-м туре Ла Лиги травмировал подколенное сухожилие и досрочно завершил матч с «Валенсией». Место в заявке на ЧМ было под вопросом не только из-за повреждений: в последний раз он играл за сборную аж в сентябре 2025-го. Отчасти из-за травм, отчасти из-за неубедительной формы. Была вероятность, что де ла Фуэнте предпочтёт кого-то другого. Но тренер доверился Уильямсу: за несколько дней до 1-го тура его допустили к общим тренировкам с командой. Одновременно с Ямалем, между прочим — Ламин также пропустил последний месяц из-за травмы.

Так что на ЧМ эта парочка может повторить подвиг времён Евро-2024 и зажечь на флангах. А Ламин может помочь другу наконец уехать в топ-клуб. В третий раз Нико вряд ли позовут в «Барселону».

Есть три видимых варианта:

«ПСЖ»: парижане, возможно, расстанутся с Баркола и активно ищут, кем усилить атаку;

«Бавария»: летом хотели подписать Гордона, но отказались из-за высокой цены — может, получится договориться по Нико;

«Арсенал»: The Times пишет, что Артета тоже ищет усиление на левый фланг. Думают о продаже Троссарда и Мартинелли и прорабатывают варианты.

Только в нынешних условиях Уильямса вряд ли будут рассматривать как железобетонного игрока в основу. Слишком сбавил футболист за год. Продлив контракт с Нико, «Атлетик» поднял и сумму отступных в полтора раза — сейчас она составляет около € 100 млн. Прямо сейчас такую сумму вряд ли кто-то захочет платить. Но кто знает: может, триумф на ЧМ вернёт Уильямсу статус, как в 2024-м.