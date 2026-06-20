Почему Турция вылетела, а США — уже в плей-офф? Особенности регламента и расписания ЧМ

Сборная Турции лишилась шансов на выход в 1/16 финала ЧМ-2026 за тур до окончания группового этапа. Надо было умудриться исполнить такой номер, учитывая, что теперь в плей-офф попадают не 16 команд, а 32. С другой стороны, американцы уже обеспечили себе первое место в группе. Две победы в двух матчах — до свидания, преследователи. То же самое касается и мексиканцев. Но, к примеру, на предыдущем чемпионате мира всё было бы иначе.

Раньше в случае равенства очков у двух и более команд в первую очередь смотрели на разницу мячей. Теперь же главный критерий — личные встречи. Именно по этой причине сборные США и Мексики уже не просто вышли в плей-офф, но и сделали это с первого места в группе.

Даже если Южная Корея догонит Мексику по очкам, то у латиноамериканцев будет преимущество по личным встречам (1:0). Американцы оторвались от Парагвая и Австралии на три очка, но обыграли и тех, и других. Так что никто не потеснит команды Хавьера Агирре и Маурисио Почеттино с первого места в таблице.

По этой же причине сборные Гаити и Турции уже потеряли все шансы на выход в плей-офф. Европейская команда отстаёт от Парагвая и Австралии на три очка, но она проиграла и тем, и другим. Так что Турция уже точно останется на последнем месте в таблице. При таком раскладе никак не выйти в плей-офф. В связи с этим матч 3-го тура Турция — США приобретает статус товарищеского. На предыдущих чемпионатах мира игра что-то решала бы для обеих команд.

Сборная Гаити в теории могла бы подняться на третье место, если бы в первую очередь смотрели на разницу мячей. А так — без шансов. Даже если команда догонит Шотландию, то у британцев есть преимущество по «личкам» (1:0). А Бразилию и Марокко Гаити уже никак не настигнет, поскольку отстаёт на четыре очка.

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Какие ещё сборные могут досрочно выйти в плей-офф с первого места в группе

Вот расклады на несколько других групп. Если Англия и Аргентина досрочно выйдут в 1/16 финала с первого места, это вряд ли кого-то удивит.

Германия обеспечит себе первое место в группе, если обыграет Кот-д’Ивуар, а Эквадор не наберёт три очка во встрече с Кюрасо;

Кот-д’Ивуар обеспечит себе первое место в группе, если одолеет Германию, а Кюрасао не наберёт три очка во встрече с Эквадором;

Швеция гарантирует себе первое место в группе, если обыграет Нидерланды, а Япония не возьмёт три очка в матче с Тунисом;

Аргентина обеспечит себе первое место в группе, если победит Австрию, а Иордания не наберёт три очка в матче с Алжиром;

Австрия обеспечит себе первое место в группе, если одолеет Аргентину, а Алжир не наберёт три очка в матче с Иорданией;

Колумбия гарантирует себе первое место в группе, если обыграет ДР Конго, а Португалия не наберёт три очка во встрече с Узбекистаном;

Англия гарантирует себе первое место в группе, если одолеет Гану, а Панама не одержит победу во встрече с хорватами;