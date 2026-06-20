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Расписание спортивных матчей 21 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: ЧМ-2026 по футболу, UFC, Лига наций и теннисные финалы
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 июня 2026 года
Комментарии
Мощное 21 июня: Испания и Бельгия на чемпионате мира, Германия — Бразилия в волейболе, битва Капе с Хоригути и Самсонова против Синяковой!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: Эквадор — Кюрасао, группа E, 2-й тур

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 Подробнее

Интрига: команда Адвоката совершит сенсацию и отберёт очки у фаворита?

Сборная Кюрасао в 1-м туре без шансов отлетела от Германии (1:7). А Эквадор обидно упустил ничью с Кот-д’Ивуаром (0:1), пропустив в самой концовке. Теперь южноамериканцам жизненно нужны три очка с Кюрасао, чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф. А получится ли у скромной команды Дика Адвоката навязать конкуренцию одной из сильнейших сборных Южной Америки?

Турнирная таблица ЧМ-2026
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👊 5:00: Манел Капе — Кёдзи Хоригути, UFC Fight Night 279

*Время начала боя может измениться и будет уточнено.

UFC 2026. UFC Fight Night 279, Лас-Вегас, США
Манел Капе — Кёдзи Хоригути
21 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Манел Капе
Не началось
Кёдзи Хоригути

Интрига: в наилегчайшем весе определится новый претендент на титул

В ночь на 21 июня на арене «Apex» пройдёт турнир UFC Fight Night 279, который возглавят бойцы из топ-5 наилегчайшего веса. Манел Капе, второй номер рейтинга, встретится с Кёдзи Хоригути, занимающим пятую строчку. Капе идёт на серии из трёх побед нокаутами, Хоригути после возвращения в UFC одержал две победы, а общая беспроигрышная серия составляет уже восемь поединков. В 2017 году Капе и Хоригути бились в Rizin, и тогда японец финишировал оппонента в третьем раунде удушающим приёмом. Теперь фаворитом считается Капе, и победитель этого боя точно будет претендовать на поединок с действующим чемпионом Джошуа Ваном.

Хоригути мощно вернулся в UFC в прошлом году:
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Провал Уланбекова. Друга Хабиба растерзал опытный японец

⚽️ 7:00: Тунис — Япония, группа F, 2-й тур

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Япония приблизится к плей-офф?

Япония показала классную игру с Нидерландами (2:2). А вот Тунис провалился со Швецией (1:5), после чего был уволен тренер Сабри Лямуши. И на матч с японцами сборную выведет уже Эрве Ренар. Получится у нового тренера в сжатые сроки пересобрать команду? Прежде всего — морально. Пока что всё выглядит так, что Япония просто обязана побеждать.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Япония и Нидерланды выдали шикарный матч в 1-м туре:
Пока что лучший матч ЧМ-2026! Шоу Нидерландов и Японии — четыре гола и спасение на 89-й!
Пока что лучший матч ЧМ-2026! Шоу Нидерландов и Японии — четыре гола и спасение на 89-й!

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия), Бад-Хомбург, 1/16 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Бад-Хомбург. 1-й круг
21 июня 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Интрига: одержит ли Самсонова долгожданную победу над Синяковой в Бад-Хомбурге?

Любопытное совпадение: Людмила Самсонова (№37) и Катержина Синякова (№34) четвёртый год подряд выходят друг на друга на турнире в Бад-Хомбурге. В сезоне-2023 победу одержала чешская теннисистка, в 2024-м верх взяла россиянка. Только в прошлом году встреча так и не состоялась, потому что Людмила снялась с турнира, однако после жеребьёвки их с Катержиной имена стояли в сетке друг напротив друга.

Бад-Хомбург, турнирная сетка
Изучаем сетку Бад-Хомбурга:
Первый турнир Мирры Андреевой после триумфа на «Ролан Гаррос»: обзор сетки Бад-Хомбурга
Первый турнир Мирры Андреевой после триумфа на «Ролан Гаррос»: обзор сетки Бад-Хомбурга

🏆 🎾 13:00*: Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия), Берлин, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Берлин. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
13
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Интрига: победит ли Пегула в Берлине во второй раз?

Джессика Пегула (№4) второй раз в карьере сыграет в финале турнира в Берлине. Два года назад американка в решающем матче одолела Анну Калинскую. Теперь на пути Джессики встанет Линда Носкова (№13). Чешская спортсменка ведёт в их противостоянии (2-1).

Турнирная сетка Берлина
Реакция на победу Пегулы над Соболенко:
«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»
«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»

🏐 15:00: Япония — Италия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
21 июня 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Япония
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернёт ли Хулио Веласко лучшую подающую в состав?

Хулио Веласко продолжает экспериментировать с составом на предварительном этапе Лиги наций. Например, в принципиальной встрече с США лучшая подающая турнира Екатерина Антропова появлялась на площадке лишь эпизодически. Отсутствие такой угрозы на подаче помогло американкам без особого труда забрать матч в трёх сетах. И если у Италии пока идёт поиск оптимальных сочетаний игроков, то сборная Японии методично обыгрывает всех своей основной шестёркой. Будет ли очередной эксперимент со стороны Хулио Веласко во встрече с японской командой или подопечным Ферхата Акбаша придётся приложить максимум усилий, чтобы забрать победу?

Статистика Лиги наций (женщины)
Чем недовольна сборная США?
Женская сборная США выразила недовольство правилами генетического тестирования МОК

🏐 16:00: Германия — Бразилия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
21 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бразилия — снова без поражений?

Немецкая сборная подходит к предстоящему матчу с Бразилией в непростой ситуации, одержав всего две победы на предварительном этапе. Чего нельзя сказать о южноамериканках, которые продолжают блистать на турнире, обыгрывая одного соперника за другим. Способна ли Германия поставить подножку фавориту или команда Зе Роберто и вторую игровую неделю пройдёт уверенно без поражений?

Статистика Лиги наций (женщины)
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🏆 🎾 16:30*: Тейлор Фриц (США) — Фрэнсис Тиафо (США), Галле, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Галле. Финал
21 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3
         
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Интрига: чем закончится американский финал в Галле?

Тейлор Фриц (№9) и Фрэнсис Тиафо (№26) разыграют трофей на турнире серии ATP-500 в Галле. В последний раз два теннисиста из одной страны встречались в финале этих соревнований 10 лет назад, когда немец Флориан Майер одолел соотечественника Александра Зверева. Что касается Тейлора и Фрэнсиса, то они сыграют друг с другом в девятый раз. Счёт в их противостоянии – 7-1 в пользу Фрица.

.Турнирная сетка Галле
О том, что случилось с Фрицем перед Галле:
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«Я собрала список из 33 пунктов». Почему распалась одна из крутейших пар в мировом теннисе

⚽️ 19:00: Испания — Саудовская Аравия, группа H, 2-й тур

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Испания одержит первую победу на ЧМ-2026?

Испания сенсационно сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре чемпионата мира. Поэтому на игру с Саудовской Аравией команда Луиса де ла Фуэнте выйдет злой. Саудовцы в первом матче неожиданно отняли очки у Уругвая (1:1). Почему бы не повторить трюк и с Испанией? Тем более действующий чемпион Европы не показал в первом матче чего-то выдающегося. Но всё равно испанцы — большие фавориты предстоящей встречи.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Испания в 1-м туре споткнулась о «бабушку»:
«Мечтал об этом всю жизнь!» Испанию на ЧМ остановил 40-летний вратарь-«бабушка»
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⚽️ 22:00: Бельгия — Иран, группа G, 2-й тур

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бельгия исправится за осечку в 1-м туре?

Сборная Бельгии потеряла очки в 1-м туре ЧМ-2026. Команда Руди Гарсии сыграла вничью с Египтом (1:1). Более того, европейцы уступали в счёте по ходу матча. Чтобы рассчитывать на выход в плей-офф с первого места, теперь бельгийцам необходимо побеждать Иран, который в стартовом туре сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2). Важнейший матч в перспективе выхода в 1/16 финала для обеих команд.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Эта Бельгия — не явный фаворит ЧМ:
«Мы — аутсайдеры». Постаревшие легенды и крутая молодёжь вытащат Бельгию в плей-офф ЧМ?
«Мы — аутсайдеры». Постаревшие легенды и крутая молодёжь вытащат Бельгию в плей-офф ЧМ?
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