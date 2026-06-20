Топ-события воскресенья: ЧМ-2026 по футболу, UFC, Лига наций и теннисные финалы

Мощное 21 июня: Испания и Бельгия на чемпионате мира, Германия — Бразилия в волейболе, битва Капе с Хоригути и Самсонова против Синяковой!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: Эквадор — Кюрасао, группа E, 2-й тур

Интрига: команда Адвоката совершит сенсацию и отберёт очки у фаворита?

Сборная Кюрасао в 1-м туре без шансов отлетела от Германии (1:7). А Эквадор обидно упустил ничью с Кот-д’Ивуаром (0:1), пропустив в самой концовке. Теперь южноамериканцам жизненно нужны три очка с Кюрасао, чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф. А получится ли у скромной команды Дика Адвоката навязать конкуренцию одной из сильнейших сборных Южной Америки?

👊 5:00: Манел Капе — Кёдзи Хоригути, UFC Fight Night 279

*Время начала боя может измениться и будет уточнено.

Интрига: в наилегчайшем весе определится новый претендент на титул

В ночь на 21 июня на арене «Apex» пройдёт турнир UFC Fight Night 279, который возглавят бойцы из топ-5 наилегчайшего веса. Манел Капе, второй номер рейтинга, встретится с Кёдзи Хоригути, занимающим пятую строчку. Капе идёт на серии из трёх побед нокаутами, Хоригути после возвращения в UFC одержал две победы, а общая беспроигрышная серия составляет уже восемь поединков. В 2017 году Капе и Хоригути бились в Rizin, и тогда японец финишировал оппонента в третьем раунде удушающим приёмом. Теперь фаворитом считается Капе, и победитель этого боя точно будет претендовать на поединок с действующим чемпионом Джошуа Ваном.

⚽️ 7:00: Тунис — Япония, группа F, 2-й тур

Интрига: Япония приблизится к плей-офф?

Япония показала классную игру с Нидерландами (2:2). А вот Тунис провалился со Швецией (1:5), после чего был уволен тренер Сабри Лямуши. И на матч с японцами сборную выведет уже Эрве Ренар. Получится у нового тренера в сжатые сроки пересобрать команду? Прежде всего — морально. Пока что всё выглядит так, что Япония просто обязана побеждать.

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия), Бад-Хомбург, 1/16 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Самсонова долгожданную победу над Синяковой в Бад-Хомбурге?

Любопытное совпадение: Людмила Самсонова (№37) и Катержина Синякова (№34) четвёртый год подряд выходят друг на друга на турнире в Бад-Хомбурге. В сезоне-2023 победу одержала чешская теннисистка, в 2024-м верх взяла россиянка. Только в прошлом году встреча так и не состоялась, потому что Людмила снялась с турнира, однако после жеребьёвки их с Катержиной имена стояли в сетке друг напротив друга.

🏆 🎾 13:00*: Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия), Берлин, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: победит ли Пегула в Берлине во второй раз?

Джессика Пегула (№4) второй раз в карьере сыграет в финале турнира в Берлине. Два года назад американка в решающем матче одолела Анну Калинскую. Теперь на пути Джессики встанет Линда Носкова (№13). Чешская спортсменка ведёт в их противостоянии (2-1).

🏐 15:00: Япония — Италия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: вернёт ли Хулио Веласко лучшую подающую в состав?

Хулио Веласко продолжает экспериментировать с составом на предварительном этапе Лиги наций. Например, в принципиальной встрече с США лучшая подающая турнира Екатерина Антропова появлялась на площадке лишь эпизодически. Отсутствие такой угрозы на подаче помогло американкам без особого труда забрать матч в трёх сетах. И если у Италии пока идёт поиск оптимальных сочетаний игроков, то сборная Японии методично обыгрывает всех своей основной шестёркой. Будет ли очередной эксперимент со стороны Хулио Веласко во встрече с японской командой или подопечным Ферхата Акбаша придётся приложить максимум усилий, чтобы забрать победу?

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🏐 16:00: Германия — Бразилия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: Бразилия — снова без поражений?

Немецкая сборная подходит к предстоящему матчу с Бразилией в непростой ситуации, одержав всего две победы на предварительном этапе. Чего нельзя сказать о южноамериканках, которые продолжают блистать на турнире, обыгрывая одного соперника за другим. Способна ли Германия поставить подножку фавориту или команда Зе Роберто и вторую игровую неделю пройдёт уверенно без поражений?

🏆 🎾 16:30*: Тейлор Фриц (США) — Фрэнсис Тиафо (США), Галле, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится американский финал в Галле?

Тейлор Фриц (№9) и Фрэнсис Тиафо (№26) разыграют трофей на турнире серии ATP-500 в Галле. В последний раз два теннисиста из одной страны встречались в финале этих соревнований 10 лет назад, когда немец Флориан Майер одолел соотечественника Александра Зверева. Что касается Тейлора и Фрэнсиса, то они сыграют друг с другом в девятый раз. Счёт в их противостоянии – 7-1 в пользу Фрица.

⚽️ 19:00: Испания — Саудовская Аравия, группа H, 2-й тур

Интрига: Испания одержит первую победу на ЧМ-2026?

Испания сенсационно сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре чемпионата мира. Поэтому на игру с Саудовской Аравией команда Луиса де ла Фуэнте выйдет злой. Саудовцы в первом матче неожиданно отняли очки у Уругвая (1:1). Почему бы не повторить трюк и с Испанией? Тем более действующий чемпион Европы не показал в первом матче чего-то выдающегося. Но всё равно испанцы — большие фавориты предстоящей встречи.

⚽️ 22:00: Бельгия — Иран, группа G, 2-й тур

Интрига: Бельгия исправится за осечку в 1-м туре?

Сборная Бельгии потеряла очки в 1-м туре ЧМ-2026. Команда Руди Гарсии сыграла вничью с Египтом (1:1). Более того, европейцы уступали в счёте по ходу матча. Чтобы рассчитывать на выход в плей-офф с первого места, теперь бельгийцам необходимо побеждать Иран, который в стартовом туре сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2). Важнейший матч в перспективе выхода в 1/16 финала для обеих команд.